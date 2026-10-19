Українцям назвали тариф на газ з 1 листопада 2026 року: скільки доведеться платити за 1 кубометр

З 1 листопада українці-клієнти "Нафтогазу" (а таких у країні переважна більшість) платитимуть за газ за поточним тарифом – 7,96 грн/кубометр. Така ж ціна діятиме щонайменше до 30 квітня 2027 року, а тому найближчим часом підвищення тарифів очікувати не слід.

Про це повідомили в самому "Нафтогазі". Там зазначили: саме до цього терміну продовжено дію тарифного плану "Фіксований".

"Тарифний план "Фіксований". Ціна за кубічний метр: 7,96 грн. Термін дії: до 30 квітня 2027 р.", – йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується: платити за газ потрібно, як і раніше, щомісяця. Термін – до 25 числа наступного місяця.

Водночас наголошується, що, окрім діючих абонентів, до тарифу можуть підключитися нові клієнти ГК "Нафтогаз України". Для цього їм потрібно обрати тарифний план "Фіксований" у заяві на приєднання.

Тарифи на газ "заморозили"

Зі свого боку, прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив про загальне замороження тарифів на газ для населення – тобто не лише для клієнтів "Нафтогазу". Очікується, що ціни на тепло не переглядатимуться до кінця опалювального сезону 2026/27 років.

"Це рішення ухвалено в умовах мораторію на підвищення тарифів, запровадженого Верховною Радою на час воєнного стану. І з огляду на складну соціально-економічну ситуацію в країні", – пояснив Корецький.

Разом з тим міністр енергетики Денис Шмигаль назвав це важливим рішенням для мільйонів українських сімей. За його словами, річ у тім, що воно:

Дозволить зберегти пільгові тарифи для підприємств теплопостачання.

для підприємств теплопостачання. Продовжить дію умов продажу природного газу операторам газорозподільних систем та для когенерації на прифронтових територіях.

"Це дозволить забезпечити надійні та безперебійні постачання природного газу, безпеку та надійність функціонування ринку природного газу, стабільність роботи теплових об’єктів. А також енергосистеми України в цілому", – сказав міністр.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас українцям, у чиїх будинках і квартирах працюють газові плити, рекомендують встановити пристрій, що забезпечує постійний контроль якості повітря. Це газовий сигналізатор, який можна придбати як за 1 335, так і за 2 400 грн.