Українцям "накинули" подвійний тариф: "комуналка" різко здорожчала

В Україні прискорилося зростання цін – у жовтні-2026 річний рівень інфляції становив 11% проти 8,9% у вересні. Серед іншого, здорожчали комунальні послуги. За рік – із жовтня 2025-го до жовтня 2026-го – тарифи зросли загалом на 7,4%. Втім, не всі. Так, вартість електроенергії залишилася на попередньому рівні, а водопостачання подорожчало одразу на 106,5%, тобто більш ніж удвічі.

Про це повідомили у Держстаті. Там зазначили, що також зросли тарифи на:

каналізацію – 99,3%;

вивезення сміття – 19,5%;

оренду житла – 15,8%;

утримання та ремонт житла – 7,7%;

послуги з управління багатоквартирними будинками – 7,1%;

гарячу воду й опалення – 0,1%.

В Україні різко подорожчала комуналка. Джерело: Держстат

На які послуги тарифи не підвищували

Втім, одразу на низку послуг ціни залишилися незмінними. Це:

Електроенергія;

газ.

Як змінилися тарифи за місяць

Водночас із серпня по вересень тарифи зросли на 1,3%. Зокрема, розцінки збільшилися на:

водопостачання – на 10,1%;

водовідведення – 8,8%;

оренду житла – 2,5%;

вивезення сміття – 1,6%;

утримання та ремонт житла – 1%;

послуги з управління багатоквартирними будинками – 0,2%;

гарячу воду, опалення – 0,1%.

Українці переплачують за світло

Водночас побутова техніка може споживати електроенергію навіть тоді, коли не працює – однак лише якщо підключена до розетки. Адже в такому разі вона перебуває в режимі очікування.

"Телевізори, мікрохвильові печі, кондиціонери, пральні машини та інша техніка продовжують споживати невелику кількість електроенергії. Окремо це небагато, але за рік такі витрати можуть бути відчутними", – розповіли у "Прикарпаттяобленерго".

Загалом найбільше навантаження на домашню електромережу створюють потужні побутові прилади. Насамперед електроплита, яка споживає одразу 4-8 кВт/год. Далі йдуть:

бойлер – 2-3 кВт/год;

кондиціонер – 2,2-3,37 кВт/год;

пральна машина – 2-2,5 кВт/год;

мікрохвильова піч – 1,5-2 кВт/год;

холодильник – 0,3-0,6 кВт/год.

Побутова техніка може спожив... Джерело: Прикарпаттяобленерго Розгорнути

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас з 1 грудня українці-клієнти "Нафтогазу" (а таких у країні переважна більшість) платитимуть за газ за чинним тарифом – 7,96 грн/кубометр. При цьому найближчим часом підвищення цін очікувати не варто – такою ж ціна буде щонайменше до 30 квітня 2027 року.