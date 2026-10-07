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Українцям масово відключають світло: які графіки діють 7 жовтня у Києві й областях

Ксенія Капустинська

В Україні діють графіки відк...

Джерело: Michael Giugliano/Pexels

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В Україні 7 жовтня у частині регіонів запроваджено погодинні відключення електроенергії. Графіки застосовують з 00:00 до 23:59. Відключення для побутових споживачів відбуваються, зокрема, у Києві, на Київщині, у Сумській, Полтавській, Черкаській, Житомирській, Харківській і Чернігівській областях.

Про загальний режим відключень повідомило "Укренерго" та Міністерстві енергетики, а детальні графіки публікують обленерго. OBOZ.UA стежить за ситуацією.

Відключення світла 7 жовтня: головне, що потрібно знати

  • Обсяг відключень становить від 0,5 до 1,5 черг залежно від часу доби.
  • Обмеження вводяться не тільки для населення – для промисловості та бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.
  • Енергетики не виключають змін у графіках. Тому українцям варто стежити за оновленнями своїх обленерго.
  • У разі погіршення ситуації в окремих регіонах можуть застосовуватися аварійні відключення.
  • РФ продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України – зранку зафіксовано нові знеструмлення у Полтавській, Чернігівській, Харківській, Вінницькій і Херсонській областях.
  • Споживання електроенергії знизилось, завдяки ясній погоді в більшості регіонів України, що дозволяє ефективніше використовувати побутові сонячних електростанції. Також на обсяг споживання вплинули й самі графіки відключень.
  • Коли електроенергія з’явиться, користуватися нею потрібно ощадливо. Вмикати потужні електроприлади радять з 10:00 до 16:00.

Ситуація в енергосистемі України 7 жовтня.

Джерело: Укренерго

Графіки відключень електроенергії за регіонами

Київ

Обмеження, за даними ДТЕК, діють не з 00:00, а з 06:00. Загального розкладу відключень для Києва не існує з минулої зими, коли було запроваджено індивідуальні графіки для будинків. Дізнатися свій графік можна за конкретною адресою:

Відключення світла в Києві.

Джерело: ДТЕК

Київська область

Обмеження застосовуються з 6 ранку до кінця доби. Одне відключення може тривати до 5 годин.

Графік відключення світла на Київщині.

Джерело: ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині.

Джерело: ДТЕК

Черкаська область

З 00:00 до 24:00 застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). Планові години відсутності електропостачання:

  • 1.1 – 15:00-17:00, 23:00-24:00 (сумарно 3 години);
  • 1.2 – 01:00-03:00, 15:00-17:00, 23:00-24:00 (сумарно 5 годин);
  • 2.1 – 03:00-05:00, 15:00-17:00 (сумарно 4 години);
  • 2.2 – 05:00-07:00, 17:00-19:00 (сумарно 4 години);
  • 3.1 – 07:00-09:00, 17:00-19:00 (сумарно 4 години);
  • 3.2 – 07:00-09:00, 17:00-19:00 (сумарно 4 години);
  • 4.1 – 09:00-11:00, 19:00-21:00 (сумарно 4 години);
  • 4.2 – 09:00-11:00, 19:00-21:00 (сумарно 4 години);
  • 5.1 – 00:00-01:00, 11:00-13:00, 19:00-21:00 (сумарно 5 годин);
  • 5.2 – 11:00-13:00, 21:00-23:00 (сумарно 4 години);
  • 6.1 – 13:00-15:00, 21:00-23:00 (сумарно 4 години);
  • 6.2 – 13:00-15:00, 21:00-22:00 (сумарно 3 години).

Сумська область

На Сумщині перерви в електропостачанні також заплановані майже для всіх груп. Максимальний період одного відключення – 4 години.

Графік відключення світла на Сумщині.

Джерело: Сумиобленерго

Полтавська область

За даними обленерго, з 00:00 по 07:00 запроваджений ГПВ в обсязі 0,5 черг. Вже з 07:00 по 15:00 обсяг відключень зростає до 1 черги, а з 15:00 по 22:00 – до 1,5 черги. З 22:00 по 23:59 діятиме 1 черга відключень.

Графік відключення світла на Полтавщині.

Джерело: Полтаваобленерго

Житомирська область

Відключення розподілили по всіх группах споживачів. Максимальний час одного знеструмлення – 2 години.

Графік відключення світла на Житомирщині.

Джерело: Житомиробленерго

Харківська область

Обмеження діють з 00:00 до 23:59. Обленерго опублікувало перелік черг за адресами, а також орієнтовні години відсутності електропостачання на 7 жовтня:

  • 1.1 – 16:00-19:30 (сумарно 3,5 години);
  • 1.2 – 05:30-07:00 (сумарно 1,5 години);
  • 2.1 – 07:00-09:00, 16:00-19:30 (сумарно 5,5 годин);
  • 2.2 – 07:00-09:00, 16:00-19:30 (сумарно 5,5 годин);
  • 3.1 – 00:00-02:00, 22:00-23:00 (сумарно 3 години);
  • 3.2 – 22:00-23:00 (сумарно 1 година);
  • 4.1 – 09:00-12:30 (сумарно 3,5 години);
  • 4.2 – 09:00-12:30 (сумарно 3,5 години);
  • 5.1 – 02:00-05:30, 15:00-16:00, 23:00-23:59 (сумарно 5,5 годин);
  • 5.2 – 15:00-16:00, 23:00-23:59 (сумарно 2 години);
  • 6.1 – 12:30-15:00 (сумарно 2,5 години);
  • 6.2 – 12:30-16:00 (сумарно 3,5 години).

Чернігівська область

Відключення триватимуть здебільшого по 3,5 години. "Якщо ситуація в енергосистемі змінюватиметься, графік коригуватиметься", – попередили в обленерго.

Графік відключення світла на Чернігівщині.

Джерело: Чернігівобленерго

Де дивитися графіки відключень світла для своєї області

Ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго
Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запоріжжя www.zoe.com.ua/
Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті)
Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли)
Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента)
Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71
Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон та Херсонська область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті)

Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off
Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, масові відключення світла за графіками повернулися 6 жовтня. Ситуацію пояснили наслідками нових російських ударів по енергетиці України.

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