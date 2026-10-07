Українцям масово відключають світло: які графіки діють 7 жовтня у Києві й областях

В Україні 7 жовтня у частині регіонів запроваджено погодинні відключення електроенергії. Графіки застосовують з 00:00 до 23:59. Відключення для побутових споживачів відбуваються, зокрема, у Києві, на Київщині, у Сумській, Полтавській, Черкаській, Житомирській, Харківській і Чернігівській областях.

Про загальний режим відключень повідомило "Укренерго" та Міністерстві енергетики, а детальні графіки публікують обленерго. OBOZ.UA стежить за ситуацією.

Відключення світла 7 жовтня: головне, що потрібно знати

Обсяг відключень становить від 0,5 до 1,5 черг залежно від часу доби.

Обмеження вводяться не тільки для населення – для промисловості та бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.

– для промисловості та бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності. Енергетики не виключають змін у графіках. Тому українцям варто стежити за оновленнями своїх обленерго.

У разі погіршення ситуації в окремих регіонах можуть застосовуватися аварійні відключення.

РФ продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України – зранку зафіксовано нові знеструмлення у Полтавській, Чернігівській, Харківській, Вінницькій і Херсонській областях.

Споживання електроенергії знизилось, завдяки ясній погоді в більшості регіонів України, що дозволяє ефективніше використовувати побутові сонячних електростанції. Також на обсяг споживання вплинули й самі графіки відключень.

Коли електроенергія з’явиться, користуватися нею потрібно ощадливо. Вмикати потужні електроприлади радять з 10:00 до 16:00.

Ситуація в енергосистемі України 7 жовтня. Джерело: Укренерго

Графіки відключень електроенергії за регіонами

Київ

Обмеження, за даними ДТЕК, діють не з 00:00, а з 06:00. Загального розкладу відключень для Києва не існує з минулої зими, коли було запроваджено індивідуальні графіки для будинків. Дізнатися свій графік можна за конкретною адресою:

у чат-боті;

на сайті;

у застосунку "Київ Цифровий".

Відключення світла в Києві. Джерело: ДТЕК

Київська область

Обмеження застосовуються з 6 ранку до кінця доби. Одне відключення може тривати до 5 годин.

Графік відключення світла на Київщині. Джерело: ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині. Джерело: ДТЕК

Черкаська область

З 00:00 до 24:00 застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). Планові години відсутності електропостачання:

1.1 – 15:00-17:00, 23:00-24:00 (сумарно 3 години);

– 15:00-17:00, 23:00-24:00 (сумарно 3 години); 1.2 – 01:00-03:00, 15:00-17:00, 23:00-24:00 (сумарно 5 годин);

– 01:00-03:00, 15:00-17:00, 23:00-24:00 (сумарно 5 годин); 2.1 – 03:00-05:00, 15:00-17:00 (сумарно 4 години);

– 03:00-05:00, 15:00-17:00 (сумарно 4 години); 2.2 – 05:00-07:00, 17:00-19:00 (сумарно 4 години);

– 05:00-07:00, 17:00-19:00 (сумарно 4 години); 3.1 – 07:00-09:00, 17:00-19:00 (сумарно 4 години);

– 07:00-09:00, 17:00-19:00 (сумарно 4 години); 3.2 – 07:00-09:00, 17:00-19:00 (сумарно 4 години);

4.1 – 09:00-11:00, 19:00-21:00 (сумарно 4 години);

– 09:00-11:00, 19:00-21:00 (сумарно 4 години); 4.2 – 09:00-11:00, 19:00-21:00 (сумарно 4 години);

– 09:00-11:00, 19:00-21:00 (сумарно 4 години); 5.1 – 00:00-01:00, 11:00-13:00, 19:00-21:00 (сумарно 5 годин);

– 00:00-01:00, 11:00-13:00, 19:00-21:00 (сумарно 5 годин); 5.2 – 11:00-13:00, 21:00-23:00 (сумарно 4 години);

– 11:00-13:00, 21:00-23:00 (сумарно 4 години); 6.1 – 13:00-15:00, 21:00-23:00 (сумарно 4 години);

– 13:00-15:00, 21:00-23:00 (сумарно 4 години); 6.2 – 13:00-15:00, 21:00-22:00 (сумарно 3 години).

Сумська область

На Сумщині перерви в електропостачанні також заплановані майже для всіх груп. Максимальний період одного відключення – 4 години.

Графік відключення світла на Сумщині. Джерело: Сумиобленерго

Полтавська область

За даними обленерго, з 00:00 по 07:00 запроваджений ГПВ в обсязі 0,5 черг. Вже з 07:00 по 15:00 обсяг відключень зростає до 1 черги, а з 15:00 по 22:00 – до 1,5 черги. З 22:00 по 23:59 діятиме 1 черга відключень.

Графік відключення світла на Полтавщині. Джерело: Полтаваобленерго

Житомирська область

Відключення розподілили по всіх группах споживачів. Максимальний час одного знеструмлення – 2 години.

Графік відключення світла на Житомирщині. Джерело: Житомиробленерго

Харківська область

Обмеження діють з 00:00 до 23:59. Обленерго опублікувало перелік черг за адресами, а також орієнтовні години відсутності електропостачання на 7 жовтня:

1.1 – 16:00-19:30 (сумарно 3,5 години);

– 16:00-19:30 (сумарно 3,5 години); 1.2 – 05:30-07:00 (сумарно 1,5 години);

– 05:30-07:00 (сумарно 1,5 години); 2.1 – 07:00-09:00, 16:00-19:30 (сумарно 5,5 годин);

– 07:00-09:00, 16:00-19:30 (сумарно 5,5 годин); 2.2 – 07:00-09:00, 16:00-19:30 (сумарно 5,5 годин);

– 07:00-09:00, 16:00-19:30 (сумарно 5,5 годин); 3.1 – 00:00-02:00, 22:00-23:00 (сумарно 3 години);

– 00:00-02:00, 22:00-23:00 (сумарно 3 години); 3.2 – 22:00-23:00 (сумарно 1 година);

– 22:00-23:00 (сумарно 1 година); 4.1 – 09:00-12:30 (сумарно 3,5 години);

– 09:00-12:30 (сумарно 3,5 години); 4.2 – 09:00-12:30 (сумарно 3,5 години);

– 09:00-12:30 (сумарно 3,5 години); 5.1 – 02:00-05:30, 15:00-16:00, 23:00-23:59 (сумарно 5,5 годин);

5.2 – 15:00-16:00, 23:00-23:59 (сумарно 2 години);

– 15:00-16:00, 23:00-23:59 (сумарно 2 години); 6.1 – 12:30-15:00 (сумарно 2,5 години);

– 12:30-15:00 (сумарно 2,5 години); 6.2 – 12:30-16:00 (сумарно 3,5 години).

Чернігівська область

Відключення триватимуть здебільшого по 3,5 години. "Якщо ситуація в енергосистемі змінюватиметься, графік коригуватиметься", – попередили в обленерго.

Графік відключення світла на Чернігівщині. Джерело: Чернігівобленерго

Де дивитися графіки відключень світла для своєї області

Ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, масові відключення світла за графіками повернулися 6 жовтня. Ситуацію пояснили наслідками нових російських ударів по енергетиці України.