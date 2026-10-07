Українцям масово відключають світло: які графіки діють 7 жовтня у Києві й областях
В Україні діють графіки відк...
Джерело: Michael Giugliano/Pexels
Розгорнути
В Україні 7 жовтня у частині регіонів запроваджено погодинні відключення електроенергії. Графіки застосовують з 00:00 до 23:59. Відключення для побутових споживачів відбуваються, зокрема, у Києві, на Київщині, у Сумській, Полтавській, Черкаській, Житомирській, Харківській і Чернігівській областях.
Про загальний режим відключень повідомило "Укренерго" та Міністерстві енергетики, а детальні графіки публікують обленерго. OBOZ.UA стежить за ситуацією.
Відключення світла 7 жовтня: головне, що потрібно знати
- Обсяг відключень становить від 0,5 до 1,5 черг залежно від часу доби.
- Обмеження вводяться не тільки для населення – для промисловості та бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.
- Енергетики не виключають змін у графіках. Тому українцям варто стежити за оновленнями своїх обленерго.
- У разі погіршення ситуації в окремих регіонах можуть застосовуватися аварійні відключення.
- РФ продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України – зранку зафіксовано нові знеструмлення у Полтавській, Чернігівській, Харківській, Вінницькій і Херсонській областях.
- Споживання електроенергії знизилось, завдяки ясній погоді в більшості регіонів України, що дозволяє ефективніше використовувати побутові сонячних електростанції. Також на обсяг споживання вплинули й самі графіки відключень.
- Коли електроенергія з’явиться, користуватися нею потрібно ощадливо. Вмикати потужні електроприлади радять з 10:00 до 16:00.
Ситуація в енергосистемі України 7 жовтня.
Джерело: Укренерго
Графіки відключень електроенергії за регіонами
Київ
Обмеження, за даними ДТЕК, діють не з 00:00, а з 06:00. Загального розкладу відключень для Києва не існує з минулої зими, коли було запроваджено індивідуальні графіки для будинків. Дізнатися свій графік можна за конкретною адресою:
Відключення світла в Києві.
Джерело: ДТЕК
Київська область
Обмеження застосовуються з 6 ранку до кінця доби. Одне відключення може тривати до 5 годин.
Графік відключення світла на Київщині.
Джерело: ДТЕК
Графік відключення світла на Київщині.
Джерело: ДТЕК
Черкаська область
З 00:00 до 24:00 застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). Планові години відсутності електропостачання:
- 1.1 – 15:00-17:00, 23:00-24:00 (сумарно 3 години);
- 1.2 – 01:00-03:00, 15:00-17:00, 23:00-24:00 (сумарно 5 годин);
- 2.1 – 03:00-05:00, 15:00-17:00 (сумарно 4 години);
- 2.2 – 05:00-07:00, 17:00-19:00 (сумарно 4 години);
- 3.1 – 07:00-09:00, 17:00-19:00 (сумарно 4 години);
- 3.2 – 07:00-09:00, 17:00-19:00 (сумарно 4 години);
- 4.1 – 09:00-11:00, 19:00-21:00 (сумарно 4 години);
- 4.2 – 09:00-11:00, 19:00-21:00 (сумарно 4 години);
- 5.1 – 00:00-01:00, 11:00-13:00, 19:00-21:00 (сумарно 5 годин);
- 5.2 – 11:00-13:00, 21:00-23:00 (сумарно 4 години);
- 6.1 – 13:00-15:00, 21:00-23:00 (сумарно 4 години);
- 6.2 – 13:00-15:00, 21:00-22:00 (сумарно 3 години).
Сумська область
На Сумщині перерви в електропостачанні також заплановані майже для всіх груп. Максимальний період одного відключення – 4 години.
Графік відключення світла на Сумщині.
Джерело: Сумиобленерго
Полтавська область
За даними обленерго, з 00:00 по 07:00 запроваджений ГПВ в обсязі 0,5 черг. Вже з 07:00 по 15:00 обсяг відключень зростає до 1 черги, а з 15:00 по 22:00 – до 1,5 черги. З 22:00 по 23:59 діятиме 1 черга відключень.
Графік відключення світла на Полтавщині.
Джерело: Полтаваобленерго
Житомирська область
Відключення розподілили по всіх группах споживачів. Максимальний час одного знеструмлення – 2 години.
Графік відключення світла на Житомирщині.
Джерело: Житомиробленерго
Харківська область
Обмеження діють з 00:00 до 23:59. Обленерго опублікувало перелік черг за адресами, а також орієнтовні години відсутності електропостачання на 7 жовтня:
- 1.1 – 16:00-19:30 (сумарно 3,5 години);
- 1.2 – 05:30-07:00 (сумарно 1,5 години);
- 2.1 – 07:00-09:00, 16:00-19:30 (сумарно 5,5 годин);
- 2.2 – 07:00-09:00, 16:00-19:30 (сумарно 5,5 годин);
- 3.1 – 00:00-02:00, 22:00-23:00 (сумарно 3 години);
- 3.2 – 22:00-23:00 (сумарно 1 година);
- 4.1 – 09:00-12:30 (сумарно 3,5 години);
- 4.2 – 09:00-12:30 (сумарно 3,5 години);
- 5.1 – 02:00-05:30, 15:00-16:00, 23:00-23:59 (сумарно 5,5 годин);
- 5.2 – 15:00-16:00, 23:00-23:59 (сумарно 2 години);
- 6.1 – 12:30-15:00 (сумарно 2,5 години);
- 6.2 – 12:30-16:00 (сумарно 3,5 години).
Чернігівська область
Відключення триватимуть здебільшого по 3,5 години. "Якщо ситуація в енергосистемі змінюватиметься, графік коригуватиметься", – попередили в обленерго.
Графік відключення світла на Чернігівщині.
Джерело: Чернігівобленерго
Де дивитися графіки відключень світла для своєї області
Ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:
Як повідомляв OBOZ.UA, масові відключення світла за графіками повернулися 6 жовтня. Ситуацію пояснили наслідками нових російських ударів по енергетиці України.
Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!