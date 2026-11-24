Українцям хочуть різко підвищити тарифи на газ і світло: які суми пропонує МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) пропонує протягом 2027-2029 років поступово підвищити тарифи на електроенергію та газ для українців, причому за жорсткішим сценарієм світло може коштувати 9,67 грн за кВт-год, а газ – 22 грн за кубометр. У Міненерго наголошують, що підвищення тарифів можливе лише після завершення війни та створення дієвої системи адресної допомоги для сімей, які не зможуть оплачувати комунальні послуги за новими цінами.

Причини можливого підвищення тарифів на газ та електроенергію, а також аргументи МВФ і позицію української влади проаналізували медіа. Водночас, наразі йдеться лише про рекомендації та сценарії підвищення тарифів, запропоновані МВФ, а не про ухвалене рішення.

Чому МВФ знову заговорив про підвищення тарифів

Питання вартості електроенергії та газу для населення залишається одним із найбільш чутливих у переговорах України з міжнародними кредиторами. Наразі держава фактично утримує ціни на комунальні ресурси нижче рівня їхньої реальної вартості, компенсуючи частину витрат через механізми субсидування та спеціальні зобов'язання для державних енергетичних компаній.

У МВФ вважають, що така модель потребує поступового перегляду. Зокрема, у технічному звіті фонду, опублікованому 30 жовтня, проаналізували бюджетні витрати на енергетичні субсидії та можливі варіанти реформування системи.

За оцінками експертів фонду, чинні тарифи на електроенергію та газ для українських домогосподарств покривають лише частину витрат на виробництво, закупівлю та доставку енергоресурсів. Зокрема, тариф на електроенергію становить близько 41% від рівня, який покривав би відповідні витрати, а тариф на газ – приблизно 49%.

Саме цей розрив, на думку МВФ, створює значне фінансове навантаження на державу та енергетичні компанії. Фонд вважає, що поступове наближення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів дозволило б скоротити обсяг компенсацій і спрямувати більше ресурсів на інші потреби бюджету.

При цьому рекомендації МВФ не означають, що українцям одразу виставлять рахунки за новими цінами. У документі йдеться про поетапне реформування протягом трьох років, яке, за запропонованою моделлю, може відбуватися у 2027-2029 роках.

Якими можуть стати тарифи на електроенергію та газ

МВФ розглядає два варіанти зміни тарифів для населення. Вони відрізняються темпами підвищення та кінцевими значеннями, яких пропонується досягти протягом періоду реформ.

Сценарій А – жорсткіше підвищення (зростання у 2-3 рази)

електроенергія: з 4,32 до 9,67 грн/кВт-год;

газ: з 7,96 до 22 грн/куб. м;

період: до 2029 року.

Сценарій Б – помірне підвищення (зростання у 1,5-2 рази).

електроенергія: з 4,32 до 6,09 грн/кВт-год;

газ: з 7,96 до 17,2 грн/куб. м;

період: до 2029 року.

За жорсткішого сценарію тариф на електроенергію для населення може зрости більш ніж удвічі, а вартість газу – майже утричі порівняно з нинішніми значеннями, наведеними у звіті. Помірний варіант передбачає менше зростання, але навіть у цьому випадку українцям доведеться відчутно більше платити за комунальні ресурси, якщо такі рекомендації будуть реалізовані.

Водночас, обидва сценарії передбачають поступову відмову від нинішньої моделі спеціальних зобов'язань на ринках газу та електроенергії. Тобто держава має змінити механізм, за допомогою якого забезпечує населення ресурсами за цінами, нижчими за ринкові.

Скільки держава витрачає на компенсацію низьких тарифів

Однією з головних причин, через які МВФ наполягає на реформуванні тарифної політики, є масштабні витрати на підтримку населення. За оцінками фонду, у 2024-2026 роках витрати державного сектору, пов'язані з енергетичними субсидіями та спеціальними зобов'язаннями, становили в середньому 3,7% ВВП щороку.

Найбільша частина цих коштів припадаадає на компенсацію вартості електроенергії та газу. За оцінками МВФ, відповідні витрати становлять 1,8% ВВП і 1,4% ВВП. Ще 0,3% ВВП спрямовується на забезпечення населення теплом за пільговими цінами, а 0,2% – на викуп електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел.

Для держави це означає, що значні фінансові ресурси доводиться спрямовувати на підтримку чинних цін, замість того щоб використовувати їх для інших бюджетних потреб. Україна має великі видатки на оборону, відновлення інфраструктури, соціальні програми та залежить від зовнішнього фінансування, тому питання скорочення бюджетного навантаження регулярно виникає під час переговорів із кредиторами.

У МВФ вважають, що поступове підвищення тарифів дозволить зменшити потребу в державних компенсаціях. За жорсткішого сценарію повний пакет реформ, як зазначається у звіті, може забезпечити бюджетну економію на рівні 3,2% ВВП, тоді як за помірного варіанта цей показник становитиме 1,5% ВВП.

Чому енергетичним компаніям потрібні додаткові гроші

Ще один аргумент на користь перегляду тарифів – фінансовий стан енергетичної галузі та потреба у відновленні пошкоджених об'єктів. Російські атаки завдали значних руйнувань українській енергетичній інфраструктурі, а ремонт, відновлення та модернізація потребують великих інвестицій.

У МВФ звертають увагу, що тарифи не встигають за зростанням витрат енергетичних компаній на постачання ресурсів. Через це у підприємств залишається менше коштів для проведення ремонтних робіт, підтримки обладнання та реалізації інвестиційних проєктів.

Особливо гостро ця проблема проявилася після масштабних атак на енергетичні об'єкти. Пошкодження електростанцій, підстанцій та інших елементів системи збільшили потребу в коштах, які необхідно залучати для забезпечення стабільної роботи енергетики.

Підвищення тарифів, за логікою фонду, могло б частково розв'язати цю проблему, збільшивши доходи енергетичних компаній та зменшивши залежність від державних компенсацій. Водночас, в умовах війни такі зміни несуть значні соціальні ризики, оскільки для багатьох українських сімей навіть нинішні комунальні платежі залишаються суттєвим навантаженням.

За оцінками аналітиків, державні компанії вже витрачають значні суми на підтримку населення. Зокрема, за дев'ять місяців поточного року "Енергоатом" та "Укргідроенерго" спрямували на компенсацію вартості електроенергії для побутових споживачів 191 млрд грн. Для порівняння, за весь попередній рік такі витрати становили 180 млрд грн.

Які тарифи на газ і світло діють зараз та наскільки вони нижчі за ринкові

МВФ пропонує перегляд цін, оскільки чинні тарифи для населення суттєво відрізняються від вартості енергоресурсів на вільному ринку. Різниця фактично покривається через державні механізми та фінансові ресурси енергетичних компаній.

Для електроенергії одним із орієнтирів ринкової вартості є тариф універсальної послуги для малих непобутових споживачів, зокрема ФОП та юридичних осіб із невеликою потужністю. Залежно від регіону він може становити 9-11 грн за кВт-год, що приблизно у 2-2,5 раза вище за тариф для населення, наведений у матеріалі.

На газовому ринку різниця також суттєва. Вартість газу на біржі та у вільних комерційних угодах оцінюється приблизно у 26,5 грн за кубометр, це більш ніж утричі вище за тариф 7,96 грн за кубометр, який використовується для порівняння у звіті.

Саме на цей дисбаланс звертають увагу міжнародні кредитори. Вони вважають, що довготривале утримання тарифів нижче економічно обґрунтованого рівня створює додаткові фінансові проблеми, які з часом стає дедалі складніше компенсувати.

У Міністерстві енергетики після появи рекомендацій МВФ заявили, що запропоновані сценарії є предметом обговорення та не означають зобов'язання негайно підвищувати тарифи. У відомстві наголошують, що мораторій на підвищення тарифів для населення продовжує діяти, а будь-які зміни вартості електроенергії та газу можливі лише після завершення воєнного стану.

Адресні субсидії можуть стати головною умовою підвищення тарифів

МВФ не пропонує просто підвищити ціни на комунальні послуги та залишити українців самостійно розв'язувати проблему нових витрат. У фонді наголошують, що тарифна реформа має супроводжуватися ефективною системою адресної допомоги для домогосподарств, які не зможуть оплачувати енергоносії за вищими цінами.

Йдеться про перехід від широкого субсидування, коли держава фактично підтримує низьку вартість ресурсів для всіх споживачів, до моделі, за якої фінансова допомога надаватиметься конкретним сім'ям залежно від їхнього матеріального становища.

Такий підхід передбачає, що держава має визначати, хто справді потребує підтримки, оцінювати доходи, витрати та фінансові можливості домогосподарств. У МВФ вважають, що допомога має бути спрямована саме тим, хто найбільше її потребує, а не розподілятися однаково між усіма споживачами.

Однак, в Україні реалізувати таку модель непросто. Через повномасштабну війну значна частина населення змінила місце проживання, багато українців перебувають за кордоном, а внутрішньо переміщені особи часто мають нестабільні доходи та змушені витрачати значні кошти на оренду житла.

Додатковою проблемою є неформальна зайнятість, через яку державі складно отримати достовірну інформацію про реальні доходи громадян. Не завжди можна точно визначити, скільки заробляє людина або сім'я, особливо якщо частина доходів не відображається офіційно.

Ускладнює ситуацію й те, що допомогу необхідно розраховувати не лише для окремого громадянина, а для всього домогосподарства. Члени сім'ї можуть проживати в різних містах або країнах, мати різні джерела доходів та спільно оплачувати комунальні послуги.

Для ефективного розподілу субсидій державі потрібна актуальна інформація про матеріальний стан українців. Саме тому продовжується робота над формуванням єдиної інформаційної системи соціальної сфери, яка має об'єднати дані з різних реєстрів та допомогти точніше визначати потреби населення.

Чи підвищать тарифи після війни

Поки уряд має можливість покривати частину витрат через державні енергетичні компанії, він намагатиметься зберігати чинні тарифи для населення. Проте, за оцінками експертів, така модель не може безкінечно працювати в умовах значних бюджетних потреб, високого державного боргу та необхідності відновлювати енергетичну інфраструктуру.

Україна потребує значних коштів від міжнародних партнерів, а витрати на підтримку енергетичного сектору створюють додатковий тиск на державні фінанси. Тому питання перегляду тарифів, імовірно, продовжуватиметься обговорюватися навіть за умови, що зараз уряд не готовий до такого кроку.

Водночас, майбутнє підвищення не обов'язково відбуватиметься за найжорсткішим сценарієм МВФ. Влада може обрати помірніший варіант, змінити темпи зростання цін або передбачити додаткові механізми підтримки населення. На остаточне рішення впливатимуть економічна ситуація, рівень доходів українців, стан енергетики та можливості бюджету.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні у 2027-му газ для населення не подорожчає за умови, якщо не скасують діючий мораторій. Уряд продовжив пільгові умови постачання щонайменше до 31 березня. Річний тариф "Нафтогазу" зафіксований до 30 квітня 2027 року включно та становить 7,96 грн.