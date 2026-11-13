Українцям хочуть дозволити не платити за комуналку під час блекаутів: що готують у Кабміні

Національна система теплопостачання України виходить на робочу потужність – було запущено вже 87% котелень і підприємств, які відповідають за подачу тепла. Але якщо опалення буде відсутнє через обстріли, плату не нараховуватимуть.

Про це 13 листопада прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, яку транслював телеканал "Рада". За його словами, ситуація на опалювальних підприємствах, які ще не запустилися, також контрольована.

"87% всіх пунктів і теплокомуненерго запрацювали. Там, де не працюється, це виключно свідома позиція, чи то не привертати увагу ворога, чи то завершуються ремонтні роботи. В кожному окремому випадку є конкретне пояснення", – запевнив Корецький.

Водночас, уряд варіант розглядає ненарахування плати за опалення, якщо його не буде через обстріли. Таке рішення ухвалять, якщо швидко відновити теплопостачання після російських атак не вдасться.

"Щодо ненарахування вартості. Це один з альтернативних запасних варіантів, якщо справді матимуть місце руйнування, якщо ми не зможемо швидко відновити. Тому будемо вдаватися і до, можливо, таких заходів", – сказав Корецький.

Коли вартість комуналки мають перерахувати

Українці можуть вимагати зменшення платіжок за опалення, гарячу й холодну воду та водовідведення, якщо ці послуги не надавалися під час тривалих відключень світла або їхня якість не відповідала нормативам. Механізм передбачає коригування суми в платіжці залежно від тривалості порушення та ступеня відхилення від нормативних показників.

Але слід враховувати, що підставою для цього є саме часткове або повне ненадання послуги чи невідповідність якості встановленим вимогам, а не сам факт відключення електроенергії.

Для цього потрібно звернутися до постачальника, домогтися складання акта-претензії, а якщо його представник не з'явився – оформити документ самостійно за участю двох сусідів. Детальніше, як коректно зафіксувати факт неналежного надання послуги і що робити задля перерахунку тарифу, читайте в матеріалі на нашому сайті.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, побутова техніка може споживати електроенергію навіть тоді, коли не працює – але лише якщо підключена до розетки. Адже в такому разі вона перебуває в режимі очікування.