Українцям із газовими плитами порадили встановити корисний прилад: яка ціна

Українцям, чиї будинки та квартири обладнані газовими плитами, рекомендують встановити сигналізатор газу. Цей пристрій забезпечує постійний контроль якості повітря. Ціни на нього варіюються від 1 335 до 2 400 грн.

Річ у тім, визнали в газопостачальній компанії "Нафтогаз України", що можливість витоку газу є завжди. А тому пристрій буде корисним для всіх споживачів газу:

Як трубопровідного.

Так і балонного.

Ціни на пристрій

Купити сигналізатор газу, за даними самого "Нафтогазу", можна як за 1 335, так і за 2 400 грн. При цьому, зазначається, за потреби його можна під’єднати до системи охорони будинку.

Це потрібно, розповіли газовики, щоб вчасно відреагувати на витік газу. А також для запобігання надзвичайним ситуаціям.

Як працює пристрій

Принцип роботи сигналізатора, пояснили фахівці, полягає в тому, що він безперервно аналізує повітря в приміщенні. І якщо рівень газу стає небезпечним, лунає гучне звукове сповіщення.

"Пристрій реагує на небезпечну концентрацію газу на початковій стадії. Деякі моделі можуть автоматично перекривати подачу газу, активувати вентиляцію або інші системи безпеки, щоб запобігти вибуху чи отруєнню", – пояснили принцип роботи приладу газовики.

Українці переплачують за світло

Водночас побутова техніка може споживати електроенергію навіть тоді, коли не працює – однак лише якщо підключена до розетки. Адже в такому разі вона перебуває в режимі очікування.

"Телевізори, мікрохвильові печі, кондиціонери, пральні машини та інша техніка продовжують споживати невелику кількість електроенергії. Окремо це небагато, але за рік такі витрати можуть бути відчутними", – розповіли у "Прикарпаттяобленерго".

Загалом найбільше навантаження на домашню електромережу створюють потужні побутові прилади. Насамперед електроплита, яка споживає одразу 4-8 кВт/год. Далі йдуть:

бойлер – 2-3 кВт/год;

кондиціонер – 2,2-3,37 кВт/год;

пральна машина – 2-2,5 кВт/год;

мікрохвильова піч – 1,5-2 кВт/год;

холодильник – 0,3-0,6 кВт/год.

Побутова техніка може спожив... Джерело: Прикарпаттяобленерго Розгорнути

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас із 1 січня 2027 року українці-клієнти "Нафтогазу" (а таких у країні переважна більшість) платитимуть за газ за чинним тарифом – 7,96 грн/кубометр. Така сама ціна буде щонайменше до 30 квітня 2027 року, а тому найближчим часом підвищення тарифів очікувати не слід.