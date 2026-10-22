Time to read2 хв
693

Українців попередили про відключення світла 23 жовтня: який режим діятиме

Станіслав Кожемякін

Коли відключатимуть електрое...

Джерело: КМДА / Facebook

Розгорнути

Ситуація в енергосистемі України лишається напруженою, у зв'язку із чим у п'ятницю, 23 жовтня, у частині країни триватимуть продовжать застосовувати обмеження електропостачання. Зокрема, з 6 ранку і до кінця доби діятимуть графіки відключення світла для населення обсягом до 2 черг одночасно.

Про це повідомили в "Укренерго". Там нагадали, що причиною обмежень лишаються наслідки масованих російських атак на енергооб'єкти.

Заява "Укренерго".

Джерело: Укренерго

Які обмеження діятимуть

    • 06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг).
    • 06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості

    "Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", – попередили енергетики і закликали споживати електроенергію ощадливо, коли вона з'явиться.

    Відключення електроенергії-2026: де публікують графік для кожної області

    Ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому українцям радять постійно стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:

    Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго
    Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
    Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
    Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
    Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
    Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
    Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
    Запоріжжя www.zoe.com.ua/
    Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
    Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
    Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
    Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті)
    Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
    Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
    Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
    Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
    Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли)
    Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента)
    Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71
    Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
    Херсон та Херсонська область

    https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті)

    Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new
    Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off
    Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
    Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

    Як повідомляв OBOZ.UA, народний депутат і член комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк закликав українців готуватися до жорсткої зими. За негативного сценарію, відключення можуть тривати до 20 годин на добу. 

    Схожі теми
    Відключення електрики в Україні"Укренерго"Енергетикаелектроенергія
    0