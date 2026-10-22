Українців попередили про відключення світла 23 жовтня: який режим діятиме
Коли відключатимуть електрое...
Джерело: КМДА / Facebook
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Ситуація в енергосистемі України лишається напруженою, у зв'язку із чим у п'ятницю, 23 жовтня, у частині країни триватимуть продовжать застосовувати обмеження електропостачання. Зокрема, з 6 ранку і до кінця доби діятимуть графіки відключення світла для населення обсягом до 2 черг одночасно.
Про це повідомили в "Укренерго". Там нагадали, що причиною обмежень лишаються наслідки масованих російських атак на енергооб'єкти.
Заява "Укренерго".
Джерело: Укренерго
Які обмеження діятимуть
- 06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг).
- 06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості
"Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", – попередили енергетики і закликали споживати електроенергію ощадливо, коли вона з'явиться.
Відключення електроенергії-2026: де публікують графік для кожної області
Ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому українцям радять постійно стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:
Як повідомляв OBOZ.UA, народний депутат і член комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк закликав українців готуватися до жорсткої зими. За негативного сценарію, відключення можуть тривати до 20 годин на добу.