Українців попередили про важливу зміну в передачі показань газу: які дані не зарахують

Українцям можуть не зарахувати показання газового лічильника, якщо передати їх через SMS на номер 7104, адже цей спосіб більше не працює, а повідомлення не надходять до оператора газорозподільної мережі. Щоб уникнути помилок в обліку спожитого газу та нарахуваннях у платіжках, показання потрібно щомісяця з 1-го по 5-те число передавати через особистий кабінет "Газмережі", застосунок "КУБ" або контакт-центр за номером 0 800 303 104.

Про проблему повідомили у Харківській міській філії ТОВ "Газорозподільні мережі України". Там наголосили, що в інтернеті поширюється неправдива інформація про можливість передати показання лічильника за допомогою SMS на номер 7104.

Насправді повідомлення, надіслані таким способом, не надходять до оператора газорозподільної мережі. Передані цифри не потрапляють до системи обліку. Відповідно, їх не використовують для визначення фактичного обсягу спожитого газу та подальших нарахувань.

Як правильно передати показання газового лічильника

Для того щоб показання були зараховані, необхідно скористатися сервісами, які передбачені оператором газорозподільної мережі. Зокрема, споживачам доступні кілька варіантів. Передати дані можна через:

особистий кабінет "Газмережі" – для цього потрібно авторизуватися на офіційному сайті;

мобільний застосунок "КУБ";

контакт-центр – за телефоном 0 800 303 104.

Таким чином, споживачам не обов'язково користуватися лише мобільним застосунком або мати смартфон, щоб передати показання. Зробити це можна й через особистий кабінет на сайті або телефоном.

Водночас, важливо перевіряти, чи справді інформація була надіслана через офіційний сервіс. Сам факт відправлення повідомлення на номер, який згадується в сторонніх інструкціях або публікаціях, не гарантує, що оператор отримає ці дані.

Коли потрібно передавати показання газового лічильника

Показання газового лічильника необхідно передавати щомісяця з 1-го по 5-те число. Саме в цей період споживачам потрібно зафіксувати актуальні цифри на приладі обліку та повідомити їх оператору газорозподільної мережі.

Наступний період приймання показань, про який ідеться в повідомленні, триватиме з 1 по 5 грудня. Відповідно, тим, хто ще не передав дані за відповідний місяць, варто врахувати встановлені строки та не відкладати це на останній день.

Своєчасне передавання показань потрібне для коректного обліку спожитого газу. Якщо інформація не надійшла до оператора або була передана неналежним способом, фактичні цифри лічильника можуть не врахувати під час розрахунків.

З 28 листопада зміниться ще один спосіб передавання показань

Окремо, споживачам варто врахувати майбутні зміни в роботі сервісів "Нафтогазу". З 28 листопада 2026 року компанія припиняє приймати показання газових лічильників через звичну онлайн-форму на своєму сайті. Натомість користувачам пропонують перейти на мобільний застосунок "КУБ".

Однак, закриття онлайн-форми не означає, що передавати показання можна буде виключно через смартфон. Інші передбачені способи зв'язку з оператором газорозподільної мережі залишаються доступними.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, власники квартир і приватних будинків з офіційно оформленим електроопаленням можуть платити за світло 2,64 грн/кВт*год (замість 4,32 грн) з 1 жовтня по 30 квітня. Пільгова ціна поширюється на споживання до 2000 кВт*год на місяць включно.