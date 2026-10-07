Українців попередили про цілодобові графіки: що буде з відключеннями світла 8 жовтня

У частині регіонів України 8 жовтня будуть діяти погодинні відключення електроенергії. За планом, їх застосовуватимуть з 00:00 до 23:09 – однак енергетики попереджають: зміни не виключені. Тому українцям варто стежити за оновленнями своїх обленерго.

Про це повідомили в "Укренерго". Там зазначили:

Обсяг відключень становитиме від 0,5 до 1,5 черг.

Обмеження вводяться не тільки для населення – для промисловості та бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.

– для промисловості та бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності. Коли електроенергія з’явиться, користуватися нею потрібно буде економно.

Графіки відключень електроен... Джерело: "Укренерго" Розгорнути

"Ситуація в енергосистемі може змінитися. Слідкуйте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні (посилання в таблиці нижче. – Ред.)", – йдеться в повідомленні.

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир і область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в персональному кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (потрібно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль і область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків і Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон і Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як підготуватися до "найскладнішої зими" за час війни

Водночас уряд та експерти з питань безпеки неодноразово попереджали українців, що зима 2026-2027 років стане, мабуть, найважчою з початку повномасштабної війни. Щоб проблеми не застали зненацька, слід підготуватися до можливих труднощів. Серед іншого, експерти радять:

обмінятися контактами із сусідами та дізнатися, хто має генератор, вміє надавать першу медичну допомогу чи ремонтувати електроніку;

та дізнатися, хто має генератор, вміє надавать першу медичну допомогу чи ремонтувати електроніку; записати на папері номери аварійних служб, адреси укриттів і "Пунктів незламності" (тримати поруч із аптечкою);

номери аварійних служб, адреси укриттів і "Пунктів незламності" (тримати поруч із аптечкою); визначити критичні потреби: скласти перелік приладів, без яких неможливо обійтися (зв’язок, освітлення, насос для води, робочий ноутбук).

Замість шумних і дорогих у обслуговуванні паливних генераторів обрати сучасні альтернативи:

інвертор і акумулятор: для квартири достатньо гібридного інвертора (1,5-3 кВт) та акумулятора (3-6 кВт*год), до яких згодом можна додати сонячні панелі;

для квартири достатньо гібридного інвертора (1,5-3 кВт) та акумулятора (3-6 кВт*год), до яких згодом можна додати сонячні панелі; дрібна техніка: підготуйте павербанки, потужні ліхтарі або пристрої з динамо-машиною для заряджання телефонів у критичній ситуації.

Щоб не витрачати енергію на обігрів усього помешкання, облаштуйте "теплу кімнату":

оберіть найменше приміщення без зовнішніх стін, де збиратиметься вся родина;

наклейте ущільнювачі на вікна й двері, повісьте щільні штори та застеліть підлогу килимами;

заради безпеки ніколи не використовуйте газові пальники для обігріву – грійтеся електропростирадлом, від павербанка.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас українцям радять уже зараз змінити свої звички споживання електроенергії, адже навіть прості кроки – від перенесення роботи побутової техніки до помірного використання обігрівачів можуть допомогти уникнути аварійних відключень світла. Також не варто відкладати підготовку до можливих блекаутів – запас води, продуктів, павербанків, ліхтариків та інших необхідних речей краще зробити завчасно.