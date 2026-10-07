Українців попередили про цілодобові графіки: що буде з відключеннями світла 8 жовтня
Українців попередили про цілодобові графіки.
Джерело: OBOZ.UA
У частині регіонів України 8 жовтня будуть діяти погодинні відключення електроенергії. За планом, їх застосовуватимуть з 00:00 до 23:09 – однак енергетики попереджають: зміни не виключені. Тому українцям варто стежити за оновленнями своїх обленерго.
Про це повідомили в "Укренерго". Там зазначили:
- Обсяг відключень становитиме від 0,5 до 1,5 черг.
- Обмеження вводяться не тільки для населення – для промисловості та бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.
- Коли електроенергія з’явиться, користуватися нею потрібно буде економно.
Графіки відключень електроен...
Джерело: "Укренерго"
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"Ситуація в енергосистемі може змінитися. Слідкуйте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні (посилання в таблиці нижче. – Ред.)", – йдеться в повідомленні.
Як підготуватися до "найскладнішої зими" за час війни
Водночас уряд та експерти з питань безпеки неодноразово попереджали українців, що зима 2026-2027 років стане, мабуть, найважчою з початку повномасштабної війни. Щоб проблеми не застали зненацька, слід підготуватися до можливих труднощів. Серед іншого, експерти радять:
- обмінятися контактами із сусідами та дізнатися, хто має генератор, вміє надавать першу медичну допомогу чи ремонтувати електроніку;
- записати на папері номери аварійних служб, адреси укриттів і "Пунктів незламності" (тримати поруч із аптечкою);
- визначити критичні потреби: скласти перелік приладів, без яких неможливо обійтися (зв’язок, освітлення, насос для води, робочий ноутбук).
Замість шумних і дорогих у обслуговуванні паливних генераторів обрати сучасні альтернативи:
- інвертор і акумулятор: для квартири достатньо гібридного інвертора (1,5-3 кВт) та акумулятора (3-6 кВт*год), до яких згодом можна додати сонячні панелі;
- дрібна техніка: підготуйте павербанки, потужні ліхтарі або пристрої з динамо-машиною для заряджання телефонів у критичній ситуації.
Щоб не витрачати енергію на обігрів усього помешкання, облаштуйте "теплу кімнату":
- оберіть найменше приміщення без зовнішніх стін, де збиратиметься вся родина;
- наклейте ущільнювачі на вікна й двері, повісьте щільні штори та застеліть підлогу килимами;
- заради безпеки ніколи не використовуйте газові пальники для обігріву – грійтеся електропростирадлом, від павербанка.
Як повідомляв OBOZ.UA, водночас українцям радять уже зараз змінити свої звички споживання електроенергії, адже навіть прості кроки – від перенесення роботи побутової техніки до помірного використання обігрівачів можуть допомогти уникнути аварійних відключень світла. Також не варто відкладати підготовку до можливих блекаутів – запас води, продуктів, павербанків, ліхтариків та інших необхідних речей краще зробити завчасно.
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