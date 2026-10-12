Українців попередили про нові відключення світла: який режим діятиме 13 жовтня

У частині регіонів України у вівторок, 13 жовтня, вимушено діятимуть заходи обмеження споживання електроенергії. Графіки погодинних відключень і обмеження потужності діятимуть від самого ранку і до кінця доби.

Про це повідомили в "Укренерго" і назвали головною причиною повернення обмежень – наслідки систематичних російських ракетно-дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури. Зокрема діятиме такий режим:

для побутових споживачів – графіки погодинних відключень (обсягом від 0,5 до 2 черг);

для промисловості та бізнесу – впроваджуються графіки обмеження потужності.

Водночас енергетики наголосили, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною та може змінюватися залежно від обставин. Енергетики радять споживачам стежити за оперативними оновленнями та точним розкладом відключень на офіційних ресурсах обленерго в своїх регіону.

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир і область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в персональному кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (потрібно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль і область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків і Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон і Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас українцям радять уже зараз змінити свої звички споживання електроенергії, адже навіть прості кроки – від перенесення роботи побутової техніки до помірного використання обігрівачів можуть допомогти уникнути аварійних відключень світла. Також не варто відкладати підготовку до можливих блекаутів – запас води, продуктів, павербанків, ліхтариків та інших необхідних речей краще зробити завчасно.