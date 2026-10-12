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Українців попередили про нові відключення світла: який режим діятиме 13 жовтня

Станіслав Кожемякін

Відключення світла в Україні. Ілюстрація.

Джерело: КМВА/Facebook

У частині регіонів України у вівторок, 13 жовтня, вимушено діятимуть заходи обмеження споживання електроенергії. Графіки погодинних відключень і обмеження потужності діятимуть від самого ранку і до кінця доби. 

Про це повідомили в "Укренерго" і назвали головною причиною повернення обмежень – наслідки систематичних російських ракетно-дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури. Зокрема діятиме такий режим:

  • для побутових споживачів – графіки погодинних відключень (обсягом від 0,5 до 2 черг);
  • для промисловості та бізнесу – впроваджуються графіки обмеження потужності.

Водночас енергетики наголосили, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною та може змінюватися залежно від обставин. Енергетики радять споживачам стежити за оперативними оновленнями та точним розкладом відключень на офіційних ресурсах обленерго в своїх регіону.

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго
Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир і область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запоріжжя www.zoe.com.ua/
Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в персональному кабінеті)
Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (потрібно завантажити файли)
Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента)
Тернопіль і область https://www.toe.com.ua/news/71
Харків і Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон і Херсонська область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті)

Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off
Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас українцям радять уже зараз змінити свої звички споживання електроенергії, адже навіть прості кроки – від перенесення роботи побутової техніки до помірного використання обігрівачів можуть допомогти уникнути аварійних відключень світла. Також не варто відкладати підготовку до можливих блекаутів – запас води, продуктів, павербанків, ліхтариків та інших необхідних речей краще зробити завчасно.

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