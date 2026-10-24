Українці, які використовують електроенергію для опалення, можуть знизити тариф вдвічі: як це зробити

В Україні для тих, хто опалює свої квартири та будинки електроенергією, з 1 жовтня до 30 квітня діє пільговий тариф. За умови споживання до 2000 кВт*год на місяць її вартість становить 2,64 грн за кВт*год. Для порівняння, стандартний тариф для побутових споживачів становить 4,32 грн за кВт*год.

Про це йдеться на сайті одного з постачальників послуг. Пільговий тариф діє протягом опалювального сезону – з жовтня до кінця квітня. Він дає змогу скоротити витрати домогосподарств, які використовують електроенергію для обігріву житла. За оцінкою постачальника послуги, економія для середнього будинку за сезон може перевищити 10 тис. грн. Фактична сума залежить від обсягу споживання та особливостей опалення.

Водночас перед оформленням пільгового тарифу варто уточнити в оператора системи розподілу умови його застосування, необхідні документи та порядок розрахунків. Також слід перевірити, чи відповідає електроопалювальна установка вимогам для застосування спеціального тарифу.

Споживач має подати до обленерго:

проєктну документацію, узгоджену з балансоутримувачем;

акт від’єднання від мережі центрального опалення.

Також споживачі можуть приносити довідки про відсутність теплопостачання (в обленерго розглядають цей варіант).

Необов’язковими є:

дозвільна документація з органів місцевого самоврядування;

технічні паспорти на електроопалювальні прилади.

Проєктний документ має виготовити організація, яка має ліцензію на такий вид робіт. Це може бути й обленерго, але необов’язково.

Як раніше писав OBOZ.UA, попри поточну стабільність і пільги для електроопалення, ілюзій плекати не варто: тариф на електроенергію рано чи пізно доведеться підвищувати. На відміну від газу та централізованого тепла, які захищені мораторієм на час воєнного стану, вартість кВт*год залишається гнучким інструментом. А отже, перегляд цін на світло може відбутися знову навіть до закінчення війни – питання лише в тому, коли саме економічні реалії візьмуть гору над соціальними стримуючими чинниками.