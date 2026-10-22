Українці взимку можуть лишатись без світла до 20 годин на добу: названо найпроблемніші регіони

Взимку в Україні можливі тривалі відключення електроенергії через пошкодження енергетичної інфраструктури та обмежені можливості передавання електрики до окремих регіонів. За негативного сценарію, відключення можуть тривати до 20 годин на добу. Для підвищення стійкості енергосистеми необхідно будувати нові підстанції та лінії електропередач, реконструювати наявні об’єкти й забезпечити фінансову стабільність "Укренерго".

Народний депутат і член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк наголосив в коментарі Київ24 на проблемах із передаванням електроенергії до центральних і східних областей. За його словами, для цього потрібно будувати нові підстанції та лінії електропередач, реконструювати наявні об'єкти й забезпечувати фінансову стійкість.

Українська енергосистема вже не перший рік працює в умовах російських атак, проте кожен новий опалювальний сезон створює додаткові ризики. Восени та взимку споживання електроенергії зростає через опалення, освітлення й активніше використання побутових приладів, а пошкодження електростанцій і мереж ускладнюють забезпечення споживачів.

Ситуація ускладнюється тим, що для стабільної роботи енергосистеми недостатньо лише виробити необхідну кількість електрики. Її потрібно ще й передати від електростанцій до регіонів, де є попит. Якщо магістральні мережі або підстанції пошкоджені, навіть наявної генерації може бути недостатньо для забезпечення всіх споживачів у певній частині країни.

За словами Нагорняка, нинішні труднощі пов'язані, зокрема, зі спроможністю "Укренерго" передавати електроенергію до центральних і східних областей. Енергетична система складається з кількох взаємопов'язаних елементів: електростанцій, магістральних мереж, підстанцій і розподільчої інфраструктури. Пошкодження будь-якої з цих ланок може обмежити постачання електроенергії споживачам.

Чи справді українці можуть залишатися без світла по 12-20 годин

Енергетичний експерт Юрій Корольчук вважає, що після настання морозів відключення можуть стати значно тривалішими. Він припустив, що за відносно сприятливого сценарію електроенергії може не бути близько 12 годин на добу, а в найбільш проблемних регіонах за несприятливих умов періоди без світла можуть перевищувати 20 годин.

Серед територій, які експерт вважає особливо вразливими до такого розвитку подій, він назвав Київську, Харківську та Одеську області. Фактична тривалість відключень залежатиме від наслідків російських атак, темпів відновлення обладнання, доступної генерації, можливостей імпорту електроенергії та рівня споживання. Тому немає підстав стверджувати, що всі українці обов'язково сидітимуть без світла по 12 або 20 годин щодня.

У дискусіях про енергетичну ситуацію часто використовують слово "блекаут", хоча воно не завжди точно описує те, що відбувається в енергосистемі. Тривалі погодинні відключення означають, що електроенергію обмежують для окремих груп споживачів або регіонів, щоб зберегти баланс і не допустити перевантаження мереж.

У таких умовах енергосистема продовжує працювати, хоча постачання електрики відбувається з обмеженнями. Повний блекаут – значно масштабніше явище, пов'язане з втратою працездатності енергосистеми або її значної частини.

Що потрібно змінити в роботі "Укренерго"

Нагорняк вважає, що для підвищення стійкості енергосистеми недостатньо лише ремонтувати пошкоджені об'єкти. Потрібно системно розширювати та модернізувати інфраструктуру, яка забезпечує передавання електроенергії. Зокрема, йдеться про кілька напрямів роботи.

будівництво нових підстанцій – додаткові об'єкти мають розширити можливості мережі та допомогти передавати електроенергію туди, де вона потрібна;

реконструкція наявних підстанцій – модернізація обладнання необхідна для підвищення надійності інфраструктури та її адаптації до сучасних навантажень;

будівництво нових ліній електропередач – розвиток мережі дасть змогу збільшувати можливості передавання електрики між регіонами;

заміна застарілих ліній – оновлення обладнання має зменшувати технічні обмеження та підвищувати стійкість мережі;

посилення інституційної спроможності компанії – для реалізації масштабних інфраструктурних проєктів потрібні належна організація будівництва, реконструкції та управління ними.

На думку народного депутата, "Укренерго" варто створити повноцінний підрозділ капітального будівництва, який відповідатиме за спорудження нових об'єктів і модернізацію наявних. Такий підхід передбачає перехід від переважно аварійного відновлення до довгострокового розвитку енергетичної інфраструктури.

Відновити пошкоджену підстанцію важливо, але не менш важливо забезпечити достатню пропускну здатність мережі та можливість передавати електроенергію альтернативними маршрутами в разі пошкодження окремих об'єктів. Водночас, будівництво нових підстанцій і ліній електропередач потребує часу, значних фінансових ресурсів та узгодженої роботи відповідних служб.

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Попри ризики, ситуація не зводиться лише до негативних сценаріїв. Раніше Нагорняк повідомляв про введення в експлуатацію нових невеликих генерувальних об'єктів і промислових накопичувачів електроенергії. Останні дають змогу накопичувати електрику в періоди її надлишку та повертати її в мережу під час пікового споживання.

Додаткові джерела генерації та накопичення можуть допомагати балансувати енергосистему, але не усувають усіх ризиків. Якщо пошкоджені магістральні мережі або виникають обмеження передавання електроенергії, наявність додаткової генерації не завжди дає змогу забезпечити всіх споживачів у потрібному обсязі.

Важливим чинником залишатиметься й погода. За низьких температур споживання зростає, а енергетична система працює під більшим навантаженням. Якщо одночасно виникають нові пошкодження, енергетикам може знадобитися запроваджувати обмеження, щоб не допустити масштабніших аварій.

Як українцям підготуватися до тривалих відключень

Попри невизначеність прогнозів, домогосподарствам варто заздалегідь подбати про базові потреби на випадок тривалої відсутності електроенергії. Насамперед доцільно підготувати заряджені павербанки, ліхтарики, запас батарейок, питної води та продуктів, які не потребують приготування.

Якщо в будинку встановлено електричне опалення або вода подається за допомогою насосів, потрібно продумати, як забезпечити мінімально необхідні побутові потреби під час відключень. Також варто перевірити, чи є можливість заряджати телефони поза домом, зберігати зв'язок із близькими та отримувати актуальну інформацію про роботу комунальних служб.

Власникам зарядних станцій, акумуляторів та іншого резервного обладнання варто перевірити його справність і заздалегідь визначити, які пристрої мають пріоритет під час відключень. Використовувати генератори необхідно лише з дотриманням правил безпеки, зокрема не запускати їх у приміщеннях або поблизу вікон.

Крім того, енергетики рекомендують не вмикати одночасно всі потужні електроприлади відразу після відновлення постачання. Раціональне споживання допомагає зменшувати навантаження на мережу, особливо в години пікового попиту.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, протягом місяця (з 18 вересня до 19 жовтня) Україна щодня не лише купувала електроенергію за кордоном, але й продавала її країнам Європи. Причому показники експорту суттєво перевищували імпорт, а найбільше було продано Угорщині.