Українці можуть платити менше за комуналку під час блекаутів: за які послуги передбачено перерахунок

Українці можуть вимагати зменшення платіжок за опалення, гарячу й холодну воду та водовідведення, якщо ці послуги не надавалися під час тривалих відключень світла або їхня якість не відповідала нормативам. Для цього потрібно звернутися до постачальника, домогтися складання акта-претензії, а якщо його представник не з'явився – оформити документ самостійно за участю двох сусідів.

Механізм перерахунку передбачає зменшення суми в платіжці залежно від тривалості порушення та ступеня відхилення від нормативних показників. Про це повідомив профільний адвокат Вадим Чунжин.

Важливо, що сам факт відключення електроенергії ще не означає автоматичного зменшення всіх комунальних платежів. Підставою для перерахунку є саме ненадання послуги, її надання не в повному обсязі або невідповідність якості встановленим вимогам.

За які комунальні послуги можна платити менше

Правила передбачають можливість перерахунку вартості кількох основних комунальних послуг. Насамперед ідеться про опалення, постачання гарячої та холодної води, а також водовідведення.

опалення;

У житлових приміщеннях нормативна температура повітря під час опалювального сезону має становити не менше 18 °C. Якщо через недостатнє теплопостачання температура в квартирі опускається нижче цього показника, споживач може претендувати на зменшення плати.

Розмір перерахунку залежить від того, наскільки фактичні показники відрізняються від установленої норми. У наведених розрахунках передбачені такі коефіцієнти:

відхилення на 10% – коефіцієнт 0,1;

відхилення на 11-19% – коефіцієнт 0,2;

відхилення на 20% і більше – коефіцієнт 0,3.

Окрема умова передбачена для ситуацій, коли температура в приміщенні суттєво нижча за нормативну. Якщо вона опускається більш ніж на 6 °C від установленого показника, плату за опалення взагалі не повинні нараховувати за відповідний період.

Тобто якщо норматив становить 18 °C, а температура в квартирі падає нижче 12 °C, це може бути підставою для повного ненарахування плати за послугу за відповідний період за умови належного підтвердження порушення.

гаряча вода.

Ще одна послуга, за яку можна вимагати перерахунок, – гаряче водопостачання. Температура води в точці водорозбору відповідно до наведених нормативів має становити від 50 до 75 °C. Якщо фактична температура нижча, вартість послуги повинні зменшувати залежно від величини відхилення:

на 5 °C – коефіцієнт зменшення 0,1;

на 6-10 °C – коефіцієнт 0,2;

на 11-19 °C – коефіцієнт 0,3.

Водночас передбачено важливе правило для випадків, коли вода значно холодніша за встановлену норму. Якщо температура відрізняється від договірного показника на 20 °C і більше, оплату за неї мають здійснювати за тарифом на холодне водопостачання.

Наприклад, якщо в договорі передбачена температура гарячої води 60 °C, але фактично з крана тече вода температурою нижче 40 °C, споживач може вимагати відповідного перерахунку.

холодна вода;

Перерахунок передбачений і для централізованого водопостачання. Підставою може бути як неналежна якість питної води, так і порушення нормативного тиску в системі. Якщо вода не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, застосовується коефіцієнт зменшення плати 0,2.

Також враховують відхилення тиску від установлених норм. Залежно від величини порушення передбачені коефіцієнти 0,1, 0,2 або 0,3. Тобто що суттєвіше відхилення від нормативних показників, то більшою може бути знижка на послугу.

водовідведення.

Окремо правила охоплюють централізоване водовідведення. Якщо споживачу перераховують плату за водопостачання або гарячу воду через ненадання відповідних послуг, нарахування за водовідведення також мають скоригувати пропорційно.

Крім того, якщо порушується безперервність приймання стічних вод, а внутрішньобудинкові мережі перебувають у справному стані, передбачено коефіцієнт зменшення плати 0,2. Таким чином, проблеми з водопостачанням можуть впливати не лише на суму в рахунку за воду, а й на нарахування за водовідведення.

Як оформити перерахунок комуналки: три обов'язкові кроки

Щоб домогтися зменшення суми в платіжці, недостатньо просто повідомити постачальника, що в квартирі холодно або немає гарячої води. Порушення потрібно належним чином зафіксувати. Основним документом для цього є акт-претензія. Процедура передбачає кілька послідовних дій.

крок 1: повідомити постачальника про порушення;

Спочатку споживач повинен звернутися до виконавця комунальної послуги. Зробити це можна телефоном, електронною поштою або через письмову заяву. Під час звернення потрібно вказати прізвище, ім'я та по батькові, адресу помешкання, а також чітко описати проблему.

Наприклад, повідомити про відсутність опалення, недостатню температуру гарячої води або перебої з водопостачанням. Особливо важливо переконатися, що звернення зареєстрували. Варто записати номер заявки, дату та час її подання. Зазначається, що це допоможе підтвердити, коли саме споживач повідомив про неналежне надання послуги.

крок 2: дочекатися представника компанії;

Після отримання звернення виконавець повинен направити свого представника для перевірки якості комунальної послуги у строки, визначені законодавством і договором. Під час перевірки встановлюють фактичні показники та з'ясовують, чи відповідають вони нормативам. Наприклад, вимірюють температуру повітря в житловому приміщенні або температуру гарячої води.

За результатами перевірки складають акт-претензію у двох примірниках. Один документ залишається у споживача, інший передають представнику виконавця. У документі потрібно зафіксувати характер порушення, його тривалість та результати перевірки. Саме цей акт надалі слугуватиме підставою для вимоги про перерахунок.

крок 3: якщо представник не прийшов – скласти акт самостійно.

Бувають ситуації, коли комунальна служба ігнорує звернення або її представник не з'являється для перевірки. Однак це не означає, що споживач втрачає право вимагати перерахунок. У такому разі акт-претензію можна скласти самостійно.

Для цього необхідно залучити щонайменше двох інших споживачів, наприклад сусідів, які зможуть підтвердити наявність порушення та поставити свої підписи під документом. Такий механізм також застосовується, якщо представник виконавця прибув, але відмовився підписувати акт. Головне – правильно оформити документ і зберегти докази звернення до постачальника.

Які документи та докази потрібно зберігати

Щоб не втратити можливість отримати перерахунок, українцям рекомендують систематично фіксувати всі випадки неналежного надання комунальних послуг. Насамперед варто записувати конкретні дати та години, коли опалення було недостатнім, гаряча вода не відповідала температурним вимогам або водопостачання припинялося.

Якщо проблема виникає регулярно, такі записи допоможуть відтворити тривалість порушень. Також важливо зберігати:

копії письмових звернень до постачальників;

номери зареєстрованих заявок і скарг;

акти-претензії з підписами представників компанії або двох споживачів;

результати вимірювання температури води чи повітря;

інші матеріали, які підтверджують неналежну якість або відсутність послуг.

Після оформлення документів необхідно контролювати наступні платіжки. Споживачам варто перевіряти, чи врахував виконавець встановлені порушення та чи відобразив перерахунок у нарахуваннях. Якщо сума не змінилася, попри належно оформлений акт-претензію, потрібно повторно звернутися до постачальника з вимогою пояснити причину відсутності перерахунку.

Важливий нюанс полягає в тому, що відключення електроенергії саме по собі не є універсальною підставою для зменшення всіх комунальних платежів. Наприклад, якщо світла немає кілька годин, але опалення та водопостачання продовжують надавати відповідно до нормативів, автоматичного права на перерахунок за ці послуги не виникає.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, побутова техніка може споживати електроенергію навіть тоді, коли не працює – але лише якщо підключена до розетки. Адже в такому разі вона перебуває в режимі очікування.