Українці можуть оформити допомогу на 300 тис. грн в Дії: озвучено правила

В Україні збільшили кількість регіонів, у яких можна отримати до 300 тис. грн на встановлення автономних джерел електроенергії – зокрема, сонячних панелей. Виплату передбачено програмою "СвітлоДІМ", а отримати її можуть ОСББ для облаштування своїх багатоквартирних будинків. Подати заяву на отримання допомоги можна через портал Дія.

Про це повідомили у самій Дії. Там зазначили, що після розширення програма діятиме також у:

Дніпропетровській;

Запорізькій;

Полтавській;

Сумській областях.

"Генератори для водопостачання й опалення, резервне живлення ліфтів і більше автономності під час відключень. Раніше програму запустили, і вона вже доступна в Києві, Київській та Харківській областях", – йдеться в повідомленні.

Хто може подати заявку на отримання допомоги

Звернутися по фінансування можуть не окремі власники квартир, а уповноважені представники організацій, що забезпечують управління та обслуговування багатоквартирних будинків. Зокрема, право подати заявку мають об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), управляючі та обслуговуючі кооперативи.

Перед поданням заявки важливо визначити, яке саме обладнання потрібне будинку, які системи потребують резервного живлення і чи відповідають заплановані витрати умовам фінансування. Також необхідно враховувати технічні можливості встановлення обладнання, його потужність і безпеку подальшої експлуатації.

Самі заявки на участь у програмі подаються онлайн через портал Дія. Для цього уповноважений представник ОСББ, управляючого або обслуговуючого кооперативу має скористатися відповідною електронною послугою.

Скільки грошей можна отримати

Будинки від 17 поверхів, із власною котельнею або від 4 до 16 поверхів із трьома чи більше під’їздами – до 300 000 грн.

Будинки до 6 поверхів – до 100 000 грн.

Будинки на 7-16 поверхів – до 200 000 грн.

На що можна витратити допомогу

За надані кошти будинки можуть придбати генератори або інвертори. А також:

Акумулятори.

Сонячні панелі.

Інше обладнання для резервного живлення.

"Постачальника обираєте самостійно. Якщо генератор у будинку вже є, допомогу можна спрямувати на інші потреби. Наприклад, на резервне живлення ліфтів. Детальні умови – на сайті програми "СвітлоДІМ", – розповіли в "Дії".