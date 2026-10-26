Україною ширяться відключення світла: посилені графіки діють у Києві та 11 областях
Відключення світла в Україні. Ілюстрація.
Джерело: Getty Images
У понеділок, 26 жовтня, в частині регіонів України знову діють погодинні відключення електроенергії – зокрема, в Києві, на Київщині, у Сумській, Житомирській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій і Чернігівській областях. Таким чином, крім столиці, обмеження запроваджено в 11 областях, тоді як минулого тижня таких регіонів було по 7-8.
Про загальний режим відключень населення заявили в "Укренерго", а деталі та конкретні графіки публікують обленерго в своїх регіонах. OBOZ.UA слідкує за ситуацією.
Відключення світла 26 жовтня: головне
- Для населення графіки діють з 6:00 до 23:59, одночасно відключають до 31,25% споживачів (2,5 групи по 12,5% кожна). Минулого тижня максимальний обсяг становив 25% (2 групи).
- У деяких регіонах час застосування обмежень відрізняється від загального.
- Також тривають відключення за графіками для промисловості та бізнесу.
- Енергетики не виключають застосування аварійних відключень у разі погіршення ситуації.
- Тих, у кого є електроенергія, просять споживати її ощадливо – зокрема, обмежити використання потужних електроприладів.
Відключення електроенергії по регіонах: які графіки
Київ
По всій столиці діють погодинні відключення. Загального графіку за групами споживачів для Києва, утім, не існує ще з минулої зими – тоді були введені індивідуальні графіки для будинків. Дізнатися свій графік можна лише за конкретною адресою:
Київська область
В усій області тривають погодинні відключення, які розпочалися о шостій ранку.
Відключення світла на Київщині 26 жовтня.
Джерело: ДТЕК
Відключення світла на Київщині 26 жовтня.
Джерело: ДТЕК
Полтавська область
За даними обленерго, згідно з погодинним графіком, обсяг відключень у Полтавській області 22 жовтня становить:
- з 06:00 до 09:00 – 1,5 черги;
- з 09:00 до 21:00 – 2,5 черги;
- з 21:00 до 23:59 – 1 черга.
Відключення світла на Полтавщині 26 жовтня.
Джерело: Полтаваобленерго
Черкаська область
З 06:00 до 24:00 застосовано графіки погодинних відключень (ГПВ). Планові години відсутності електропостачання (графік було змінено):
- 1.1 – 08:00-11:00, 14:00-16:00, 19:00-21:00 (сумарно 7 годин);
- 1.2 – 08:00-10:00, 14:00-17:00, 20:00-21:00 (сумарно 6 годин);
- 2.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);
- 2.2 – 08:00-10:00, 13:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 7 годин);
- 3.1 – 06:00-09:00, 12:00-14:00, 18:00-21:00 (сумарно 8 годин);
- 3.2 – 11:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 5 годин);
- 4.1 – 10:00-12:00, 15:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 7 годин);
- 4.2 – 10:00-12:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 7 годин);
- 5.1 – 10:00-13:00, 16:00-18:00 (сумарно 5 годин);
- 5.2 – 09:00-12:00, 16:00-18:00 (сумарно 5 годин);
- 6.1 – 06:00-08:00, 12:00-15:00, 18:00-20:00 (сумарно 7 годин);
- 6.2 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 17:00-20:00 (сумарно 7 годин).
Одеська область
З 07:00 діють погодинні графіки. При цьому відключення зачеплять не всі групи споживачів.
Відключення світла на Одещині 26 жовтня.
Джерело: ДТЕК
Відключення світла на Одещині 26 жовтня.
Джерело: ДТЕК
Сумська область
Діють відключення світла за оновленим погодинним розкладом. Максимальна тривалість одного відключення становить 4 години, сумарна за добу – 10 годин.
Відключення світла на Сумщині 26 жовтня.
Джерело: Сумиобленерго
Миколаївська область
Погодинні графіки діють із 07:00 до 00:00. В розрізі підчерг попередній прогноз від обленерго виглядає так:
- 1.1 – 14:00-17:30 (сумарно 3,5 години);
- 1.2 – 17:30-21:00 (сумарно 3,5 години);
- 2.1 – 17:30-21:00 (сумарно 3,5 години);
- 2.2 – 07:00-10:30 (сумарно 3,5 години);
- 3.2 – 07:00-10:30 (сумарно 3,5 години);
- 4.1 – 21:00-00:00 (сумарно 3 години);
- 4.2 – 21:00-00:00 (сумарно 3 години);
- 5.2 – 14:00-17:30 (сумарно 3,5 години);
- 6.1 – 10:30-14:00 (сумарно 3,5 години);
- 6.2 – 10:30-14:00 (сумарно 3,5 години).
Дніпропетровська область
Графіки діють також з 7 ранку. Обмеження стосуються усіх груп споживачів.
Відключення світла на Дніпро...
Джерело: ДТЕК
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Відключення світла на Дніпро...
Джерело: ДТЕК
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Житомирська область
З 08:00 до 21:00 діють відключення у 2,5 черги, а з 21:00 до 24:00 – 1 черга. Оновлений розподіл за групами такий:
Відключення світла на Житомирщині 26 жовтня.
Джерело: Житомиробленерго
Харківська область
"Харківобленерго" опублікувало перелік черг за адресами. Також відомі орієнтовні години відсутності електропостачання на 26 жовтня (графік оновлено):
- 1.1 – 11:00-15:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);
- 1.2 – 11:00-15:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);
- 2.1 – 11:00-15:00 (сумарно 4 години);
- 2.2 – 11:00-15:00 (сумарно 4 години);
- 3.1 – 06:00-08:00, 15:00-18:30 (сумарно 5,5 години);
- 3.2 – 06:00-08:00, 15:00-18:30 (сумарно 5,5 години);
- 4.1 – 06:00-08:00, 15:00-18:30 (сумарно 5,5 години);
- 4.2 – 15:00-18:30 (сумарно 3,5 години);
- 5.1 – 08:00-11:00, 18:30-21:00 (сумарно 5,5 години);
- 5.2 – 08:00-11:00, 18:30-21:00 (сумарно 5,5 години);
- 6.1 – 08:00-11:00, 18:30-22:00 (сумарно 6,5 години);
- 6.2 – 18:30-22:00 (сумарно 3,5 години).
Чернігівська область
В області діє оновлений графік погодинних відключень. У разі зміни ситуації обленерго може знову переписати розклад.
Відключення світла на Чернігівщині 26 жовтня.
Джерело: Чернігівобленерго
Запорізька область
В області було оновлено графіки погодинних відключень на 26 жовтня. Обленерго надає такі години відсутності електропостачання за чергами (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):
- 1.2 – 14:30-17:30 (сумарно 3,5 години);
- 2.1 – 20:30-24:00 (сумарно 3,5 години);
- 2.2 – 14:30-17:30 (сумарно 3,5 години);
- 3.2 – 06:30-10:00 (сумарно 3,5 години);
- 4.2 – 17:00-21:00 (сумарно 4 години);
- 5.1 – 17:00-21:00 (сумарно 4 години);
- 5.2 – 20:30-24:00 (сумарно 3,5 години);
- 6.2 – 06:30-10:00 (сумарно 3,5 години).
Графік відключення за вулицею в кожній області: де знайти
На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:
Як повідомляв OBOZ.UA, з 1 листопада українці платитимуть за електроенергію за чинним тарифом – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Підвищення ціни на світло не варто очікувати щонайменше до кінця квітня 2027 року – саме до цього часу діятиме ПСО.