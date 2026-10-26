Україною ширяться відключення світла: посилені графіки діють у Києві та 11 областях

У понеділок, 26 жовтня, в частині регіонів України знову діють погодинні відключення електроенергії – зокрема, в Києві, на Київщині, у Сумській, Житомирській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій і Чернігівській областях. Таким чином, крім столиці, обмеження запроваджено в 11 областях, тоді як минулого тижня таких регіонів було по 7-8.

Про загальний режим відключень населення заявили в "Укренерго", а деталі та конкретні графіки публікують обленерго в своїх регіонах. OBOZ.UA слідкує за ситуацією.

Відключення світла 26 жовтня: головне

Для населення графіки діють з 6:00 до 23:59 , одночасно відключають до 31,25% споживачів (2,5 групи по 12,5% кожна). Минулого тижня максимальний обсяг становив 25% (2 групи).

, одночасно відключають (2,5 групи по 12,5% кожна). Минулого тижня максимальний обсяг становив 25% (2 групи). У деяких регіонах час застосування обмежень відрізняється від загального.

Також тривають відключення за графіками для промисловості та бізнесу.

Енергетики не виключають застосування аварійних відключень у разі погіршення ситуації.

у разі погіршення ситуації. Тих, у кого є електроенергія, просять споживати її ощадливо – зокрема, обмежити використання потужних електроприладів.

Відключення електроенергії по регіонах: які графіки

Київ

По всій столиці діють погодинні відключення. Загального графіку за групами споживачів для Києва, утім, не існує ще з минулої зими – тоді були введені індивідуальні графіки для будинків. Дізнатися свій графік можна лише за конкретною адресою:

у чат-боті;

на сайті;

у застосунку "Київ Цифровий".

Київська область

В усій області тривають погодинні відключення, які розпочалися о шостій ранку.

Відключення світла на Київщині 26 жовтня. Джерело: ДТЕК

Відключення світла на Київщині 26 жовтня. Джерело: ДТЕК

Полтавська область

За даними обленерго, згідно з погодинним графіком, обсяг відключень у Полтавській області 22 жовтня становить:

з 06:00 до 09:00 – 1,5 черги;

з 09:00 до 21:00 – 2,5 черги;

з 21:00 до 23:59 – 1 черга.

Відключення світла на Полтавщині 26 жовтня. Джерело: Полтаваобленерго

Черкаська область

З 06:00 до 24:00 застосовано графіки погодинних відключень (ГПВ). Планові години відсутності електропостачання (графік було змінено):

1.1 – 08:00-11:00, 14:00-16:00, 19:00-21:00 (сумарно 7 годин);

– 08:00-11:00, 14:00-16:00, 19:00-21:00 (сумарно 7 годин); 1.2 – 08:00-10:00, 14:00-17:00, 20:00-21:00 (сумарно 6 годин);

– 08:00-10:00, 14:00-17:00, 20:00-21:00 (сумарно 6 годин); 2.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);

– 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин); 2.2 – 08:00-10:00, 13:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 7 годин);

– 08:00-10:00, 13:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 7 годин); 3.1 – 06:00-09:00, 12:00-14:00, 18:00-21:00 (сумарно 8 годин);

– 06:00-09:00, 12:00-14:00, 18:00-21:00 (сумарно 8 годин); 3.2 – 11:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 5 годин);

– 11:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 5 годин); 4.1 – 10:00-12:00, 15:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 7 годин);

4.2 – 10:00-12:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 7 годин);

– 10:00-12:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 7 годин); 5.1 – 10:00-13:00, 16:00-18:00 (сумарно 5 годин);

– 10:00-13:00, 16:00-18:00 (сумарно 5 годин); 5.2 – 09:00-12:00, 16:00-18:00 (сумарно 5 годин);

– 09:00-12:00, 16:00-18:00 (сумарно 5 годин); 6.1 – 06:00-08:00, 12:00-15:00, 18:00-20:00 (сумарно 7 годин);

– 06:00-08:00, 12:00-15:00, 18:00-20:00 (сумарно 7 годин); 6.2 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 17:00-20:00 (сумарно 7 годин).

Одеська область

З 07:00 діють погодинні графіки. При цьому відключення зачеплять не всі групи споживачів.

Відключення світла на Одещині 26 жовтня. Джерело: ДТЕК

Відключення світла на Одещині 26 жовтня. Джерело: ДТЕК

Сумська область

Діють відключення світла за оновленим погодинним розкладом. Максимальна тривалість одного відключення становить 4 години, сумарна за добу – 10 годин.

Відключення світла на Сумщині 26 жовтня. Джерело: Сумиобленерго

Миколаївська область

Погодинні графіки діють із 07:00 до 00:00. В розрізі підчерг попередній прогноз від обленерго виглядає так:

1.1 – 14:00-17:30 (сумарно 3,5 години);

– 14:00-17:30 (сумарно 3,5 години); 1.2 – 17:30-21:00 (сумарно 3,5 години);

– 17:30-21:00 (сумарно 3,5 години); 2.1 – 17:30-21:00 (сумарно 3,5 години);

– 17:30-21:00 (сумарно 3,5 години); 2.2 – 07:00-10:30 (сумарно 3,5 години);

– 07:00-10:30 (сумарно 3,5 години); 3.2 – 07:00-10:30 (сумарно 3,5 години);

– 07:00-10:30 (сумарно 3,5 години); 4.1 – 21:00-00:00 (сумарно 3 години);

– 21:00-00:00 (сумарно 3 години); 4.2 – 21:00-00:00 (сумарно 3 години);

– 21:00-00:00 (сумарно 3 години); 5.2 – 14:00-17:30 (сумарно 3,5 години);

6.1 – 10:30-14:00 (сумарно 3,5 години);

– 10:30-14:00 (сумарно 3,5 години); 6.2 – 10:30-14:00 (сумарно 3,5 години).

Дніпропетровська область

Графіки діють також з 7 ранку. Обмеження стосуються усіх груп споживачів.

Відключення світла на Дніпро... Джерело: ДТЕК Розгорнути

Відключення світла на Дніпро... Джерело: ДТЕК Розгорнути

Житомирська область

З 08:00 до 21:00 діють відключення у 2,5 черги, а з 21:00 до 24:00 – 1 черга. Оновлений розподіл за групами такий:

Відключення світла на Житомирщині 26 жовтня. Джерело: Житомиробленерго

Харківська область

"Харківобленерго" опублікувало перелік черг за адресами. Також відомі орієнтовні години відсутності електропостачання на 26 жовтня (графік оновлено):

1.1 – 11:00-15:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);

– 11:00-15:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин); 1.2 – 11:00-15:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);

– 11:00-15:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин); 2.1 – 11:00-15:00 (сумарно 4 години);

– 11:00-15:00 (сумарно 4 години); 2.2 – 11:00-15:00 (сумарно 4 години);

– 11:00-15:00 (сумарно 4 години); 3.1 – 06:00-08:00, 15:00-18:30 (сумарно 5,5 години);

– 06:00-08:00, 15:00-18:30 (сумарно 5,5 години); 3.2 – 06:00-08:00, 15:00-18:30 (сумарно 5,5 години);

– 06:00-08:00, 15:00-18:30 (сумарно 5,5 години); 4.1 – 06:00-08:00, 15:00-18:30 (сумарно 5,5 години);

– 06:00-08:00, 15:00-18:30 (сумарно 5,5 години); 4.2 – 15:00-18:30 (сумарно 3,5 години);

– 15:00-18:30 (сумарно 3,5 години); 5.1 – 08:00-11:00, 18:30-21:00 (сумарно 5,5 години);

5.2 – 08:00-11:00, 18:30-21:00 (сумарно 5,5 години);

– 08:00-11:00, 18:30-21:00 (сумарно 5,5 години); 6.1 – 08:00-11:00, 18:30-22:00 (сумарно 6,5 години);

– 08:00-11:00, 18:30-22:00 (сумарно 6,5 години); 6.2 – 18:30-22:00 (сумарно 3,5 години).

Чернігівська область

В області діє оновлений графік погодинних відключень. У разі зміни ситуації обленерго може знову переписати розклад.

Відключення світла на Чернігівщині 26 жовтня. Джерело: Чернігівобленерго

Запорізька область

В області було оновлено графіки погодинних відключень на 26 жовтня. Обленерго надає такі години відсутності електропостачання за чергами (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

1.2 – 14:30-17:30 (сумарно 3,5 години);

– 14:30-17:30 (сумарно 3,5 години); 2.1 – 20:30-24:00 (сумарно 3,5 години);

– 20:30-24:00 (сумарно 3,5 години); 2.2 – 14:30-17:30 (сумарно 3,5 години);

– 14:30-17:30 (сумарно 3,5 години); 3.2 – 06:30-10:00 (сумарно 3,5 години);

– 06:30-10:00 (сумарно 3,5 години); 4.2 – 17:00-21:00 (сумарно 4 години);

– 17:00-21:00 (сумарно 4 години); 5.1 – 17:00-21:00 (сумарно 4 години);

5.2 – 20:30-24:00 (сумарно 3,5 години);

– 20:30-24:00 (сумарно 3,5 години); 6.2 – 06:30-10:00 (сумарно 3,5 години).

Графік відключення за вулицею в кожній області: де знайти

На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, з 1 листопада українці платитимуть за електроенергію за чинним тарифом – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Підвищення ціни на світло не варто очікувати щонайменше до кінця квітня 2027 року – саме до цього часу діятиме ПСО.