Україні загрожує масштабний дефіцит електроенергії: які два сценарії хоче реалізувати Росія

Росія може спробувати порушити передачу електроенергії між правим і лівим берегами Дніпра, через що лівобережжя України ризикує зіткнутися зі значним дефіцитом світла, оскільки власних генеруючих потужностей там недостатньо для покриття всіх потреб. Ще однією загрозою є можливе від'єднання атомних електростанцій від основних електромереж, причому навіть збільшений імпорт електроенергії з Європи не зможе повністю компенсувати наслідки масштабних пошкоджень системи передачі.

Про такі можливі сценарії російських атак розповів голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї, колишній міністр енергетики Іван Плачков в коментарі Київ24. За його словами, російські військові намагаються не лише пошкоджувати окремі електростанції чи підстанції, а й порушувати зв'язки між різними частинами української енергосистеми.

Лівобережжя України може зіткнутися з дефіцитом електроенергії

За словами Плачкова, одним із можливих завдань російських атак є порушення передачі електроенергії між правобережною та лівобережною частинами України. Йдеться не лише про Київ, де Дніпро розділяє місто на два береги, а й про енергетичні зв'язки між значними частинами країни.

Українська енергосистема працює як єдина мережа, в якій електроенергія виробляється на різних типах електростанцій, а потім передається до промислових підприємств, житлових будинків та інших споживачів. При цьому обсяги виробництва та споживання електрики нерівномірно розподілені між регіонами.

Частина областей споживає більше електроенергії, ніж може виробити самостійно. Тому їхнє стабільне електропостачання залежить від можливості отримувати необхідні обсяги з інших частин країни. Саме таку залежність, за оцінкою експерта, Росія може намагатися використати під час атак.

Плачков пояснив, що на лівому березі недостатньо власних генеруючих потужностей для повного покриття потреб споживачів. Зокрема, він згадав Зміївську електростанцію та Харківську ТЕЦ, можливості яких не забезпечують усіх потреб відповідних територій. У разі масштабного пошкодження міжрегіональних електромереж ситуація може суттєво ускладнитися.

"Якщо вони зруйнують декілька таких переходів, на жаль, лівобережжя залишиться з величезним дефіцитом електроенергії", – попередив експерт.

Як пошкодження можуть вплинути на постачання світла

Одна з особливостей української енергосистеми полягає в тому, що виробництво електроенергії та її споживання часто відбуваються в різних регіонах. Для передачі великих обсягів електрики використовують магістральні лінії електропередачі високої напруги. Вони з'єднують електростанції, підстанції та регіональні енергомережі.

Якщо один із важливих елементів цієї системи виходить із ладу, електроенергію за можливості перенаправляють іншими маршрутами. Однак, резервні лінії також мають технічні обмеження щодо обсягів передачі. Тому одночасне пошкодження кількох важливих зв'язків може створити ситуацію, коли електроенергія в країні є, але передати її в необхідній кількості до окремих областей неможливо.

Плачков навів приклад пошкодження лінії електропередачі напругою 330 кВ через Дніпро внаслідок атаки російських безпілотників. За його словами, на момент коментаря ця лінія не працювала, а енергетики проводили ремонт.

Другий сценарій – порушення передачі електроенергії від АЕС

Ще однією загрозою Плачков назвав можливі російські удари по мережевій інфраструктурі, яка забезпечує видачу потужності атомних електростанцій. Атомна генерація відіграє важливу роль у забезпеченні України електроенергією. Однак для її використання недостатньо лише виробити електрику на станції – потрібно також передати її до споживачів.

Саме тому стабільність роботи високовольтних ліній та підстанцій, пов'язаних з атомними електростанціями, має велике значення для всієї енергосистеми. Якщо такі зв'язки будуть пошкоджені, можливості передавати вироблену електроенергію до мережі можуть обмежитися.

У певних ситуаціях це також може вимагати зниження потужності енергоблоків з міркувань безпеки та стабільності роботи обладнання. Таким чином, навіть без прямого пошкодження реакторів атаки на пов'язану з АЕС електромережеву інфраструктуру можуть впливати на доступність атомної електроенергії для споживачів.

Чи зможе імпорт електроенергії з Європи компенсувати дефіцит

Україна має можливість отримувати електроенергію з європейських країн, і протягом останніх років технічні можливості такого імпорту збільшувалися. За словами Плачкова, пропускна спроможність міждержавних електромереж зросла приблизно до 2,5 ГВт.

Зазначається, що це дозволяє залучати додаткову електроенергію з Європи в періоди, коли внутрішнього виробництва недостатньо. Зокрема, за офіційними даними "Укренерго", у січні 2026 року максимальна пропускна спроможність для імпорту до спільного блоку Україна-Молдова становила 2450 МВт.

Однак, навіть такі можливості не гарантують повного покриття дефіциту в разі масштабного пошкодження української енергосистеми. По-перше, 2,5 ГВт – це гранична технічна потужність передачі, а не гарантований обсяг електроенергії, який Україна отримує щогодини.

Фактичний імпорт залежить від доступності електроенергії в сусідніх країнах, комерційних умов та стану міждержавних електромереж. По-друге, імпортована електроенергія також має пройти через українську систему передачі. Якщо електрика надходить на західному кордоні, а найбільший дефіцит виникає в іншій частині країни, її потрібно доставити до відповідних регіонів через високовольтні мережі.

Саме тут можуть виникнути додаткові труднощі. Навіть за наявності достатнього обсягу імпорту пошкодження підстанцій або магістральних ліній може обмежити можливості передавати електроенергію туди, де вона найбільше потрібна.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, Росія систематично атакує енергетичну інфраструктуру України, намагаючись позбавити жителів великих міст електроенергії, опалення, водопостачання. За оцінкою української розвідки, перехоплений російський документ описує сценарій, який може призвести до гуманітарної катастрофи та вимушеного виїзду людей із міст.