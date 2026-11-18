Україна уклала важливу газову угоду зі США: чи вистачить палива взимку

"Нафтогаз" і польська ORLEN підписали контракт на постачання трьох партій американського скрапленого газу (СПГ) в січні-березні 2027 року. СПГ проходитиме регазифікацію на терміналі у Свіноуйсьце, після чого надходитиме в Україну польською газотранспортною системою, забезпечуючи додатковий ресурс на період зимового пікового споживання.

Про це повідомляє тимчасовий виконувач обов'язків голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко. Постачання мають посилити енергетичну стійкість країни в період зимового споживання, коли потреба в газі традиційно зростає.

Скільки американського газу отримає Україна

Відповідно до нової угоди, "Нафтогаз" придбає у польської компанії ORLEN три партії американського скрапленого природного газу. Їх постачання заплановане на перший квартал 2027 року, тобто на січень, лютий і березень. Контракт має забезпечити додаткові обсяги палива саме в період підвищеного навантаження на енергетичну систему.

Узимку споживання природного газу збільшується через опалення житлових будинків, роботу підприємств та потреби теплопостачальних компаній. У "Нафтогазі" розраховують, що нові домовленості допоможуть диверсифікувати постачання та зменшити залежність від обмеженої кількості маршрутів імпорту.

Водночас, у повідомленні про контракт не розкривають вартість трьох партій LNG, їхній точний обсяг у кубометрах, а також конкретні дати прибуття газу.

Як американський СПГ потраплятиме в Україну

Постачання американського газу відбуватиметься через польську інфраструктуру. Паливо спочатку транспортуватимуть зі США у спеціалізованих танкерах у скрапленому вигляді, а вже після прибуття до Польщі воно пройде необхідну обробку. Основним пунктом приймання стане СПГ-термінал у польському місті Свіноуйсьце на узбережжі Балтійського моря.

Саме там скраплений природний газ проходитиме регазифікацію. Під час цього процесу СПГ переводять із рідкого стану назад у газоподібний, після чого його можна подавати до звичайної газотранспортної системи. Далі паливо транспортуватимуть польськими газопроводами до України.

Таким чином, українська сторона зможе отримувати американський газ через уже наявну інфраструктуру сусідньої держави, без необхідності будувати власний термінал для приймання скрапленого газу.

Чому контракт важливий для України перед зимою

Нові домовленості з ORLEN уклали в умовах постійних загроз для української газової та енергетичної інфраструктури. Російські удари створюють ризики для видобутку, зберігання, транспортування та розподілу енергоресурсів.

За таких обставин Україні важливо мати не лише достатні запаси газу, а й декілька незалежних каналів його надходження. Якщо один із маршрутів або об'єктів зазнає пошкоджень чи тимчасових обмежень, альтернативні напрямки можуть допомогти підтримувати постачання.

Три партії американського газу, які планують отримати в першому кварталі 2027 року, мають стати додатковим ресурсом для проходження зимового періоду. Водночас, сам факт підписання контракту не означає автоматичного вирішення всіх проблем із забезпеченням газом: для цього також важливі внутрішній видобуток, стан інфраструктури, запаси у сховищах та загальні обсяги споживання.

Федоренко наголосив, що компанія паралельно працює над захистом і відновленням енергетичних об'єктів та пошуком надійних джерел і маршрутів постачання. За його словами, новий контракт є частиною ширшої роботи з посилення стійкості української енергетики в умовах російської агресії.

Нинішній контракт не став окремою ініціативою, а продовжив співпрацю між українською та польською енергетичними компаніями. За інформацією Сергія Федоренка, домовленості, які передували підписанню угоди, закріпили у вересні 2026 року під час Саміту Карпатської вісімки. Саме тоді сторони визначили подальші напрями взаємодії, а новий контракт на три партії американського LNG став практичним продовженням цих домовленостей.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, з 1 січня 2027 року українці-клієнти "Нафтогазу" (а таких у країні переважна більшість) платитимуть за газ за поточним тарифом – 7,96 грн/кубометр. Така сама ціна діятиме принаймні до 30 квітня 2027 року, тож найближчим часом очікувати на підвищення тарифів не варто.