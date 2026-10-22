У водіїв в Україні видурюють гроші через автономери: як працює схема

В Україні активізувалися шахраї, які "продають" автомобільні знаки з потрібною комбінацією поза офіційним сервісом, "VIP-номери" чи отримати їх без реєстраційних процедур. Насправді ж це може бути звичайне виманювання грошей.

Про це повідомили у Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ. Фахівці пояснили, як скористатися офіційною послугою та не потрапити на гачок шахраїв.

Як працює офіційне бронювання

Бронювання номерних знаків відбувається виключно через Кабінет водія. Для цього достатньо авторизуватися на сайті, перейти у розділ "Електронні послуги" та обрати відповідну вкладку. Система дозволяє в режимі реального часу перевірити наявність комбінацій у потрібному сервісному центрі МВС:

заброньований номер зберігається за вами протягом 15 днів .

. забрати його можна особисто в обраному сервісному центрі МВС після проходження процедури реєстрації або перереєстрації авто;

після проходження процедури реєстрації або перереєстрації авто; звичайна бажана комбінація цифр коштує 360 грн, а спеціальні платні комбінації – від 2 400 до 96 000 грн (додатково сплачується послуга бронювання, виготовлення та реєстрація).

Замовити номерний знак по телефону, через месенджери чи на сторонніх сайтах неможливо. Якщо потрібного номера немає в наявності, його слід періодично відстежувати самостійно на офіційних ресурсах.

Як розпізнати аферистів

Варто негайно припинити спілкування, якщо вам пропонують:

забронювати номер поза Кабінетом водія через "свої зв'язки";

переказати гроші за бронювання або "прискорене оформлення" на особисту банківську картку;

отримати номерний знак без фізичної реєстрації автомобіля в сервісному центрі МВС.

Також за жодних обставин не передавайте стороннім людям логіни, паролі, коди підтвердження або доступ до свого Кабінету водія.

Що робити, якщо ви натрапили на шахраїв

Якщо ви вже перерахували кошти аферистам, негайно збережіть усю інформацію (скриншоти листування, квитанції, номери телефонів та реквізити отримувача) і зверніться із заявою до Кіберполіції через офіційний сайт ticket.cyberpolice.gov.ua.

Раніше OBOZ.UA вже повідомляв, що в Україні з’являться нові онлайн-послуги для водіїв у Дії, що дозволять керувати номерними знаками без відвідування Сервісних центрів МВС. Користувачі зможуть зберігати, бронювати та переоформлювати свої номери прямо в застосунку.