У відповідь на зміну тактики РФ: уряд ухвалив низку рішень щодо водопостачання та роботи каналізації

В Україні реалізують додаткові заходи для стабілізації водопостачання та роботи каналізації у великих містах. Це пов'язано зі зміною тактики держави-агресора Росії під час обстрілів нашої інфраструктури.

Відповідні рішення уряд ухвалив 23 листопада, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Частина кроків не розкривається з міркувань безпеки.

"Їхня мета – мінімізувати, там де це можливо, перебої з водопостачанням та водовідведенням після російських ударів по системах життєзабезпечення міст. Передусім це стосується критично важливих соціальних об'єктів", – уточнив прем'єр.

Які доручення має виконати місцева влада й водоканали

Вони мають розробити графіки регулювання скидів промислових підприємств і роботи державних та комунальних закладів, щоб у пікові періоди можна було зменшити навантаження на каналізаційні мережі. Водночас лікарні й інші критично важливі об'єкти мають працювати безперервно.

У випадку суттєвих руйнувань внаслідок ворожих ударів, необхідно забезпечити оперативне інформування людей і мати схеми підвезення питної та технічної води.

"Також є доручення пришвидшити та вдосконалити встановлення резервного живлення на критичних елементах систем у кожному місті й укомплектувати їх додатковим обладнанням і спецтехнікою", – розповів Корецький.

Уряд чекає на звіти про стан підготовки від усіх областей і міста Києва. Координацію забезпечує Мінінфраструктури.

"Необхідно мислити критично, бути максимально підготовленими й оперативно реагувати за будь-яких обставин", – підсумував прем'єр-міністр.

Як писав OBOZ.UA, у найближчі тижні Україна має застосувати деякі регуляторні, адміністративні та кадрові рішення, необхідні для захисту нашої енергетики на фоні інтенсивних російських обстрілів. Нарада, присвячена цьому, відбулася в Офісі президента в понеділок, 23 листопада. Її провів глава держави Володимир Зеленський.