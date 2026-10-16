У українців лишився час до 30 листопада: як отримати субсидію на опалення

В жовтні в Україні щороку стартує опалювальний сезон – низка громадян має право на комунальну субсидію. І якщо ті, хто вже отримував допомогу, подавати заявку заново не треба, деяким доведеться звертатися заново.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності. Там зазначають, що подавати повторну заяву не потрібно, якщо у складі сім'ї чи майновому стані не відбулося змін, що впливають на право або розмір виплат.

Кому необхідно подати нові документи

Звернутися за призначенням субсидії повторно або вперше потрібно особам, які:

оформлюють допомогу вперше ;

; отримали відмову в призначенні субсидії на неопалювальний період;

на неопалювальний період; мали зміни у складі домогосподарства, сімейному стані чи майновому становищі.

Заяву та декларацію можна подати зручним способом:

онлайн – через вебпортал електронних послуг або мобільний застосунок ПФУ;

– через вебпортал електронних послуг або мобільний застосунок ПФУ; особисто чи поштою – до сервісних центрів Пенсійного фонду;

– до сервісних центрів Пенсійного фонду; через посередників – у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або через уповноважених осіб місцевих громад.

Якщо подати заяву протягом двох місяців від початку опалювального сезону (до 30 листопада), субсидію призначать з 1 жовтня – за умови, що право на неї виникло саме з цієї дати.

Розрахунок та строки виплат

Субсидію на послуги опалення розраховують за період із 16 жовтня по 15 квітня включно. Таким чином, за жовтень суму допомоги нарахують за 16 днів (із 16 по 31 жовтня), незалежно від точної дати фактичної подачі тепла у конкретному будинку. Перші нараховані кошти за жовтень пільговики та отримувачі субсидій одержать у листопаді.

Житлова субсидія покриває витрати на теплову енергію, природний газ та електроенергію для централізованого, автономного й індивідуального опалення.

Дізнатися розмір призначеної виплати можна буде у листопаді в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ у розділі "Моя субсидія".

Як вже повідомляв OBOZ.UA, в Україні пільга на оплату житлово-комунальних послуг може зменшитися або припинитися після перерахунку через зміну доходів чи складу сім'ї, переїзд, зміну переліку послуг, закінчення строку дії підтвердного документа або призначення субсидії. Для частини пільговиків у 2026 році важливим є дохід до 4660 грн на одну особу, однак для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць відповідні пільги надаються незалежно від доходу.