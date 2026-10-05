У платіжках за комуналку виявили масові порушення: українцям повернуть 92,6 млн грн

Українцям мають повернути 92,67 млн грн через неправильно нараховану комуналку. Перевірка нарахування вартості спожитих послуг показала, що 9 з 10 підприємств у сфері ЖКП порушують законодавство про ціни.

Про це повідомили у Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Це свідчить про масовість порушень законі щодо цін і ціноутворення за комунальні послуги.

Результати перевірок та санкції

Загалом від початку року фахівці Держпродспоживслужби провели 140 позапланових перевірок щодо формування, встановлення та застосування тарифів на житлово-комунальні послуги – у 88,6% випадків було зафіксовано порушення. За підсумками виявлених зловживань ужито таких заходів:

підприємствам-порушникам видано офіційні вимоги щодо обов'язкового коригування тарифів на користь споживачів;

до комунальних підприємств застосовано адміністративно-господарські штрафи;

винних посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.

Станом на кінець серпня 2026 року споживачам уже фактично повернули та перерахували 636,8 тис. грн. Виконання решти рішень щодо повернення коштів на суму понад 92 млн грн наразі триває.

Як діяти, якщо тарифи у платіжці завищено

Представники регуляторного відомства закликають громадян уважно перевіряти щомісячні нарахування у платіжках за житлово-комунальні послуги.

Якщо у споживача виникають обґрунтовані сумніви щодо правильності формування або застосування затверджених тарифів, йому необхідно подати офіційне письмове звернення до територіального органу Держпродспоживслужби у своєму регіоні для проведення перевірки.

"Якщо у споживача виникають сумніви щодо обґрунтованості зростання тарифів на житлово-комунальні послуги він може звернутись до Держпродспоживслужби із зверненням про порушення його прав та законних інтересів. За наявності підстав наші фахівці проведуть перевірку", – запевнив заступник голови відомства Андрій Крейтор.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, з 1 жовтня в Україні змінилася ситуація для українців, які використовують електроенергію для опалення житла. У період до 30 квітня 2027 року для таких споживачів передбачена можливість оплачувати електроенергію за пільговою ціною 2,64 грн за кВт*год. Однак, цей тариф діє не на весь обсяг споживання без обмежень.