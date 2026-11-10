У Києві з'явився новий спосіб дізнаватися про відключення світла: як працює

Кияни тепер можуть отримувати інформацію про відключення електроенергії та стан електропостачання за допомогою урядової гарячої лінії "Струм". Для цього потрібно зателефонувати за номером 1549.

Новий канал інформування запрацював у межах співпраці ДТЕК із урядовою службою. Про це повідомили в компанії "ДТЕК Київські електромережі".

За допомогою гарячої лінії 1549 мешканці столиці можуть дізнатися:

як застосовуються графіки погодинних відключень;

чи є електроенергія за конкретною адресою;

що робити, якщо у помешканні немає світла.

Співпраця з урядовою гарячою лінією має доповнити вже доступні цифрові сервіси та спростити для мешканців столиці отримання інформації про електропостачання саме в телефонному режимі.

Як дізнатися про відключення світла в Києві

Загального розкладу відключень за групами в Києві не існує вже майже рік. Тому перевірити, коли саме можуть вимкнути електроенергію, можна лише за конкретною адресою.

Для цього кияни можуть скористатися кількома способами:

чат-бот "ДТЕК Київські електромережі" – дозволяє перевірити інформацію про електропостачання;

– дозволяє перевірити інформацію про електропостачання; офіційний сайт ДТЕК – потрібно вказати адресу, щоб отримати актуальні дані;

– потрібно вказати адресу, щоб отримати актуальні дані; застосунок "Київ Цифровий" – також можна перевірити інформацію про відключення за своєю адресою;

– також можна перевірити інформацію про відключення за своєю адресою; гаряча лінія "Струм" – за номером 1549 можна дізнатися про застосування графіків, наявність світла за адресою та подальші дії в разі відключення.

Звичного розподілу на черги та підчерги у столиці не застосовують із січня 2026 року. Через численні пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак підтримувати класичну систему графіків стало практично неможливо, тому в ДТЕК перейшли на індивідуальні графіки.

Час вимкнення та повернення електроенергії розраховують окремо для кожної адреси. Це означає, що навіть мешканці сусідніх будинків можуть мати різний розклад.

Як пояснювали енергетики, причина полягає в особливостях схеми живлення та технічних можливостях мережі. Різні будівлі можуть бути під'єднані до різних ліній або підстанцій, а стан обладнання після обстрілів у різних частинах міста неоднаковий. Тому однаковий графік для цілого району або групи адрес не завжди можна застосувати технічно.

Як повідомляв OBOZ.UA, українці можуть вимагати зменшення платіжок за опалення, гарячу й холодну воду та водовідведення, якщо ці послуги не надавалися під час тривалих відключень світла або їхня якість не відповідала нормативам. Для цього потрібно звернутися до постачальника, домогтися складання акта-претензії, а якщо його представник не з'явився – оформити документ самостійно за участю двох сусідів.