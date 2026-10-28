У Києві "зникли" черги відключень світла: у ДТЕК пояснили чому та як знайти графік

У Києві замість звичних черг відключень електроенергії діють індивідуальні графіки. Через це мешканці столиці не мають загальних таблиць, а можуть знайти свій будинок і вулицю лише окремо. Світло в сусідніх будинках можуть вимикати в різний час.

У ДТЕК пояснили, що індивідуальні графіки допомагають точніше визначити, скільки споживачів потрібно відключити в конкретний час. Киянам радять перевіряти графік конкретно для своєї адреси – у чатботі або на сайті ДТЕК "Київські електромережі".

Додатково індивідуальні графіки надає застосунок "Київ Цифровий". Однак, як показує практика, їхні оновлення часто затримуються порівняно з даними на спеціалізованих сервісах обленерго.

Чому в Києві немає черг відключень

У ДТЕК зазначають: Київ – велике й густонаселене місто, тож індивідуальні графіки дають змогу точніше керувати відключеннями електроенергії. Замість одного графіка для великої групи споживачів можуть діяти окремі графіки для конкретних адрес.

Тому навіть мешканці сусідніх будинків можуть мати різний розклад відключень. Орієнтуватися лише на графік знайомих або сусідів не варто.

Чому в Києві немає груп відключень. Джерело: ДТЕК

Як дізнатися, коли вимикатимуть світло

Щоб перевірити графік, потрібно скористатися чатботом або сайтом ДТЕК й ввести повну адресу свого будинку. Сервіс покаже інформацію для конкретного споживача.

Якщо для адреси немає інформації про відключення, це не обов’язково означає, що світло не вимикатимуть. Варто також перевірити, чи оновилася інформація в сервісі, особливо якщо ситуація в енергосистемі змінюється.

Графіки можуть змінюватися залежно від команд НЕК "Укренерго". Тому інформацію про відключення потрібно періодично перевіряти на офіційних ресурсах компанії. Якщо світла немає, а за введеною адресою відключення не зазначене, слід повідомити про це оператора мережі через форму зворотнього зв'язку.

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