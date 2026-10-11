В Україні терміново ввели "нові" графіки відключень: що відомо про ситуацію

У кількох областях України через посилення російських обстрілів запровадили екстрені відключення електроенергії, також повідомляється про аналогічні обмеження в окремих північних регіонах України. Під час екстрених відключень погодинні графіки не діють, а точний час повернення світла залежить від стабілізації ситуації в енергосистемі.

Про це офіційно повідомили в "Укренерго". Українців попередили, що орієнтуватися на звичні графіки неможливо, оскільки відключення здійснюються відповідно до поточної ситуації в енергосистемі.

Про подальші зміни та відновлення звичайного режиму електропостачання обіцяють інформувати додатково.

В Україні запровадили аварійні відключення. Джерело: ДТЕК

"Оприлюднені раніше графіки погодинних знеструмлень наразі не діють. Аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", – йдеться в повідомленні "Укренерго".

Там також зазначили, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Зокрема, тих у кого наразі є світло, закликали використовувати його ощадливо.

На відміну від стабілізаційних відключень, які проводяться за попередньо визначеними графіками, екстрені заходи передбачають оперативне обмеження споживання електроенергії. Їх застосовують, коли ситуація в енергосистемі потребує негайного реагування для збереження її стабільності.Головна особливість екстрених відключень полягає в тому, що звичайні графіки на цей період не діють.

Тобто навіть якщо за оприлюдненим розкладом у певному будинку мало бути світло, електропостачання можуть тимчасово припинити.Так само неможливо орієнтуватися на зазначений у графіку час відновлення живлення. Повернення електроенергії залежатиме від подальших команд диспетчерів та технічних можливостей енергосистеми.

Що робити, якщо світла немає, хоча за графіком його мають увімкнути

Якщо час планового відключення минув, а електроенергія не з'явилася, це не завжди означає, що графік порушили. Причиною може бути аварія, ремонтні роботи або затримка через безпекову ситуацію. Енергетики радять діяти так:

перевірте автомати та запобіжники: після відновлення електропостачання через стрибок напруги вони можуть спрацювати, перевіряти обладнання потрібно лише за умови, що це безпечно;

після відновлення електропостачання через стрибок напруги вони можуть спрацювати, перевіряти обладнання потрібно лише за умови, що це безпечно; зважайте на повітряні тривоги: під час загрози обстрілів працівники енергетичних підприємств можуть перебувати в укриттях, тому відновлення електропостачання іноді затримується;

під час загрози обстрілів працівники енергетичних підприємств можуть перебувати в укриттях, тому відновлення електропостачання іноді затримується; перевірте інформацію про аварійні та планові відключення: вони можуть не збігатися зі стабілізаційними графіками, відомості зазвичай публікують на сайті та офіційних сторінках місцевого обленерго;

зверніться до оператора системи розподілу: якщо причину не вдалося з'ясувати, можна зателефонувати до кол-центру свого обленерго або перевірити інформацію в особистому кабінеті споживача;

якщо причину не вдалося з'ясувати, можна зателефонувати до кол-центру свого обленерго або перевірити інформацію в особистому кабінеті споживача; не варто одночасно вмикати всі потужні електроприлади одразу після появи світла: краще під'єднувати їх поступово, щоб зменшити навантаження на мережу.

Важливо, що графіки можуть оперативно змінюватися через нові атаки або стан енергосистеми. Тому перед запланованими справами варто перевіряти оновлення на офіційних ресурсах свого обленерго.

Де дивитися графіки відключень світла за адресою

Ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія планує відключити від енергосистеми три українські АЕС – Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську, а також намагається створити умови для скорочення електропостачання Києва, Харкова й Одеси до 90%. Під загрозою також опалення, водопостачання та каналізація у великих містах.