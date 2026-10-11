В Україні терміново ввели "нові" графіки відключень: що відомо про ситуацію
Вимкнення електроенергії в У...
Джерело: Getty Images
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У кількох областях України через посилення російських обстрілів запровадили екстрені відключення електроенергії, також повідомляється про аналогічні обмеження в окремих північних регіонах України. Під час екстрених відключень погодинні графіки не діють, а точний час повернення світла залежить від стабілізації ситуації в енергосистемі.
Про це офіційно повідомили в "Укренерго". Українців попередили, що орієнтуватися на звичні графіки неможливо, оскільки відключення здійснюються відповідно до поточної ситуації в енергосистемі.
Про подальші зміни та відновлення звичайного режиму електропостачання обіцяють інформувати додатково.
В Україні запровадили аварійні відключення.
Джерело: ДТЕК
"Оприлюднені раніше графіки погодинних знеструмлень наразі не діють. Аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", – йдеться в повідомленні "Укренерго".
Там також зазначили, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Зокрема, тих у кого наразі є світло, закликали використовувати його ощадливо.
На відміну від стабілізаційних відключень, які проводяться за попередньо визначеними графіками, екстрені заходи передбачають оперативне обмеження споживання електроенергії. Їх застосовують, коли ситуація в енергосистемі потребує негайного реагування для збереження її стабільності.Головна особливість екстрених відключень полягає в тому, що звичайні графіки на цей період не діють.
Тобто навіть якщо за оприлюдненим розкладом у певному будинку мало бути світло, електропостачання можуть тимчасово припинити.Так само неможливо орієнтуватися на зазначений у графіку час відновлення живлення. Повернення електроенергії залежатиме від подальших команд диспетчерів та технічних можливостей енергосистеми.
Що робити, якщо світла немає, хоча за графіком його мають увімкнути
Якщо час планового відключення минув, а електроенергія не з'явилася, це не завжди означає, що графік порушили. Причиною може бути аварія, ремонтні роботи або затримка через безпекову ситуацію. Енергетики радять діяти так:
- перевірте автомати та запобіжники: після відновлення електропостачання через стрибок напруги вони можуть спрацювати, перевіряти обладнання потрібно лише за умови, що це безпечно;
- зважайте на повітряні тривоги: під час загрози обстрілів працівники енергетичних підприємств можуть перебувати в укриттях, тому відновлення електропостачання іноді затримується;
- перевірте інформацію про аварійні та планові відключення: вони можуть не збігатися зі стабілізаційними графіками, відомості зазвичай публікують на сайті та офіційних сторінках місцевого обленерго;
- зверніться до оператора системи розподілу: якщо причину не вдалося з'ясувати, можна зателефонувати до кол-центру свого обленерго або перевірити інформацію в особистому кабінеті споживача;
- не варто одночасно вмикати всі потужні електроприлади одразу після появи світла: краще під'єднувати їх поступово, щоб зменшити навантаження на мережу.
Де дивитися графіки відключень світла за адресою
Ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:
Як повідомляв OBOZ.UA, Росія планує відключити від енергосистеми три українські АЕС – Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську, а також намагається створити умови для скорочення електропостачання Києва, Харкова й Одеси до 90%. Під загрозою також опалення, водопостачання та каналізація у великих містах.
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