Без світла до 7,5 години поспіль: які графіки відключень діють у Києві та областях 29 жовтня

У четвер, 29 жовтня, у частині регіонів Українизапроваджено погодинні відключення електроенергії. Відключення за розкладом тим діють уКиєві, Київській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Чернігівській, Житомирській та Харківській областях. Знеструмлення стали довшими – один "раунд" тепер може сягати 7,5 год. Водночас усі споживачі в Конотопі, що пережив п'ятиденний блекаут, знову зі світлом.

Про загальний режим відключень для населення заявили в "Укренерго" та Міністерстві енергетики, а деталі та конкретні графіки публікують обленерго в своїх регіонах. OBOZ.UA слідкує за ситуацією.

Відключення електроенергії 29 жовтня: головне

Для населення графіки діють з 6:00 до 23:59, одночасно відключають від 18,75% до 31,25% споживачів (від 1,5 до 2,5 групи по 12,5% кожна):

– з 00:00 до 01:00 – 1 черга; – з 01:00 до 06:00 – без обмежень; – з 06:00 до 09:00 – 1,5 черги; – з 09:00 до 12:00 – 2 черги; – з 12:00 до 21:00 – 2,5 черги; – з 21:00 до 24:00 – 1,5 черги.



У деяких регіонах час застосування обмежень відрізняється від загального – можуть відключати навіть уночі, або навпаки починати пізніше, ніж з 6 ранку.

Тривають і відключення за графіками для промисловості та бізнесу.

Енергетики не виключають застосування аварійних графіків у разі погіршення ситуації, що і сталося зранку в Києві.

у разі погіршення ситуації, що і сталося зранку в Києві. Тих, у кого є електроенергія, просять споживати її ощадливо. Обмежувати використання потужних електроприладів особливо рекомендується по вечорах.

Ситуація в енергосистемі України. Джерело: Укренерго

Графіки відключення світла по Україні на сьогодні

Київ

Зранку в частині Голосіївського та Соломʼянського районів Києвазапроваджували екстрені відключення. До 10:00 їх скасували, повідомили в ДТЕК.

Тепер в усій столиці – погодинні відключення. Загального графіку за групами споживачів для Києва, утім, не існує ще з минулої зими – тоді були введені індивідуальні графіки для будинків. Дізнатися свій графік можна лише за конкретною адресою:

у чат-боті;

на сайті;

у застосунку "Київ Цифровий".

Сумська область

Станом на ранок 29 жовтня енергетикам вдалося відновити електропостачання всіх споживачів Конотопа. Електроенергія подається почергово, порядок і черговість її подачі регулюють енергетики. Протягом дня можливі аварійні відключення, оскільки ремонтні роботи не можуть проводитися під напругою.

В обленерго попередили, що на енергооб’єктах Сумщини відбуваються масштабні ремонтні роботи. На цей час частину споживачів тимчасово перезаживлюють за резервними схемами.

"Тобто електроенергія до ваших осель може надходити іншими лініями. Ці лінії можуть належати до інших черг графіків погодинних відключень або взагалі не вимикатися за ГПВ, оскільки від них заживлені об’єкти критичної інфраструктури. Через це на час ремонтних робіт відключення за окремими адресами можуть відрізнятися від звичних графіків", – пояснили енергетики.

Загалом діють відключення світла за оновленим погодинним розкладом. Максимальна тривалість одного відключення становить 4 години, сумарна за добу – 10 годин.

Відключення світла на Сумщині 29 жовтня. Джерело: Сумиобленерго

Київська область

В усій області тривають погодинні відключення, які розпочалися о шостій ранку. Одне відключення може сягати 7,5 годин.

Відключення світла на Київщині 29 жовтня. Джерело: ДТЕК

Відключення світла на Київщині 29 жовтня. Джерело: ДТЕК

Чернігівська область

В області діє графік погодинних відключень. У разі зміни ситуації обленерго може переписати розклад.

Відключення світла на Чернігівщині 29 жовтня. Джерело: Чернігівобленерго

Полтавська область

За даними обленерго, згідно з погодинним графіком, обсяг відключень у Полтавській області 29 жовтня становить:

з 06:00 до 9:00 – 1,5 черги;

з 09:00 до 12:00 – 2 черги;

з 12:00 до 21:00 – 2,5 черги;

з 21:00 до 23:59 – 1,5 черги.

Відключення світла на Полтавщині 29 жовтня. Джерело: Полтаваобленерго

Черкаська область

З 06:00 до 24:00 застосовано графіки погодинних відключень (ГПВ). Планові години відсутності електропостачання (графік оновлено):

1.1 – 00:00-01:00, 09:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (сумарно 6 годин);

– 00:00-01:00, 09:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (сумарно 6 годин); 1.2 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 20:00-21:00 (сумарно 5 годин);

– 10:00-12:00, 16:00-18:00, 20:00-21:00 (сумарно 5 годин); 2.1 – 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (сумарно 6 годин);

– 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (сумарно 6 годин); 2.2 – 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-21:00 (сумарно 5 годин);

– 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-21:00 (сумарно 5 годин); 3.1 – 10:00-12:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);

3.2 – 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 8 годин);

– 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 8 годин); 4.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (сумарно 6 годин);

– 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (сумарно 6 годин); 4.2 – 06:00-08:00, 14:00-16:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);

– 06:00-08:00, 14:00-16:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин); 5.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);

– 10:00-12:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин); 5.2 – 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (сумарно 8 годин);

– 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (сумарно 8 годин); 6.1 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 8 годин);

– 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 8 годин); 6.2 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 6 годин).

Житомирська область

Графік було оновлено. Години без світла за групами такі:

Відключення світла на Житомирщині 29 жовтня. Джерело: Житомиробленерго

Харківська область

"Харківобленерго" опублікувало перелік черг за адресами. Також відомі орієнтовні години відсутності електропостачання на 29 жовтня:

1.1 – 12:00-16:30 (сумарно 4,5 години);

– 12:00-16:30 (сумарно 4,5 години); 1.2 – 13:00-16:30 (сумарно 3,5 години);

– 13:00-16:30 (сумарно 3,5 години); 2.1 – 13:00-16:30 (сумарно 3,5 години);

– 13:00-16:30 (сумарно 3,5 години); 2.2 – 13:00-16:30, 20:00-21:00 (сумарно 4,5 години);

– 13:00-16:30, 20:00-21:00 (сумарно 4,5 години); 3.1 – 16:30-20:00 (сумарно 3,5 години);

– 16:30-20:00 (сумарно 3,5 години); 3.2 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (сумарно 7 годин);

– 06:00-09:30, 16:30-20:00 (сумарно 7 годин); 4.1 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (сумарно 7 годин);

– 06:00-09:30, 16:30-20:00 (сумарно 7 годин); 4.2 – 06:00-09:30, 13:00-20:00 (сумарно 10,5 години);

– 06:00-09:30, 13:00-20:00 (сумарно 10,5 години); 5.1 – 09:30-13:00, 20:00-24:00 (сумарно 7,5 години);

5.2 – 09:30-13:00, 20:00-24:00 (сумарно 7,5 години);

– 09:30-13:00, 20:00-24:00 (сумарно 7,5 години); 6.1 – 09:30-13:00, 20:00-24:00 (сумарно 7,5 години);

– 09:30-13:00, 20:00-24:00 (сумарно 7,5 години); 6.2 – 09:30-13:00, 16:30-21:00 (сумарно 8 годин).

Графік відключення світла за вулицею для кожного регіону: де дивитися

На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні планують запровадити компенсації за зміну графіка споживання електроенергії. Очікується, що підприємства й домогосподарства зможуть отримувати винагороду, якщо переноситимуть частину навантаження з пікових годин на періоди меншого попиту та виконуватимуть умови договору з агрегатором.