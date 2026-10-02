Це треба зробити всім українцям перед холодами: як підготуватися до "найскладнішої зими" за час війни

Як підготуватися до важкої зими в Україні.

Уряд та експерти з безпеки неодноразово попереджали українців, що зима 2026-2027 років буде чи не найважчою від початку повномасштабної війни. Аби проблеми не наздогнали зненацька, слід підготуватися до можливих негараздів – подбати про живлення під час відключень і тепло в оселі, а також забезпечення себе і близьких їжею та водою.

Про це повідомляє Finance.ua. Експерт поділилися чітким плану дій, який допоможе перечекати можливі відключення світла та тепла без зайвого стресу.

Згуртованість із сусідами

Підготовка до складної зими розпочинається не з купівлі дорогої техніки, а з морального налаштування та налагодження зв'язків. Фахівці радять:

обмінятися контактами із сусідами та дізнатися, хто має генератор, вміє надавать першу медичну допомогу чи ремонтувати електроніку;

записати на папері номери аварійних служб, адреси укриттів і "Пунктів незламності" (тримати поруч із аптечкою);

номери аварійних служб, адреси укриттів і "Пунктів незламності" (тримати поруч із аптечкою); визначити критичні потреби: скласти перелік приладів, без яких неможливо обійтися (зв’язок, освітлення, насос для води, робочий ноутбук).

Енергонезалежність та резервне живлення

Замість шумних і дорогих у обслуговуванні паливних генераторів краще обрати сучасні альтернативи:

інвертор і акумулятор: для квартири достатньо гібридного інвертора (1,5-3 кВт) та акумулятора (3-6 кВт*год), до яких згодом можна додати сонячні панелі;

для квартири достатньо гібридного інвертора (1,5-3 кВт) та акумулятора (3-6 кВт*год), до яких згодом можна додати сонячні панелі; дрібна техніка: підготуйте павербанки, потужні ліхтарі або пристрої з динамо-машиною для заряджання телефонів у критичній ситуації.

Збереження тепла та заходи безпеки

Щоб не витрачати енергію на обігрів усього помешкання, облаштуйте "теплу кімнату":

оберіть найменше приміщення без зовнішніх стін, де збиратиметься вся родина;

наклейте ущільнювачі на вікна й двері, повісьте щільні штори та застеліть підлогу килимами;

заради безпеки ніколи не використовуйте газові пальники для обігріву – грійтеся електропростирадлом, від павербанка.

Запас продовольства та води

Формуйте раціональний запас без паніки:

продукти (мінімум на 72 години, краще – на 14 днів): обирайте калорійну їжу тривалого зберігання, яка не потребує варіння (горіхи, консерви, сухі каші, а також гречку, яку можна просто залити водою на 3-5 годин);

обирайте калорійну їжу тривалого зберігання, яка не потребує варіння (горіхи, консерви, сухі каші, а також гречку, яку можна просто залити водою на 3-5 годин); мінімум 2 літри питної води на людину на добу.

Підготовка для ОСББ

Багатоквартирним будинкам варто заздалегідь подбати про живлення ліфтів, насосів підкачки води та під'їзного освітлення. Для цього ОСББ можуть скористатися програмами співфінансування (наприклад, "Енергодім") чи пільговими кредитами для встановлення сонячних станцій із накопичувачами.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, українська влада готується до того, що Кремль змінить тактику знищення інфраструктури України. Зокрема фокус може бути зміщено з об'єктів ТЕС та ГЕС на атомну генерацію та системи централізованого водопостачання.