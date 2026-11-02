Три київські ТЕЦ не виробляють струм: чому електропостачання не вдається швидко стабілізувати

У Києві досі не працюють на виробництво електроенергії три великі теплоелектроцентралі – ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які зазнали пошкоджень під час російської атаки 7 січня 2026 року. Через це столиця має обмежені можливості власної генерації, а швидко стабілізувати електропостачання не вдасться, для цього необхідно відновити не лише пошкоджені енергетичні об'єкти, а й мережі передачі та розподілу електроенергії.

Про це заявив експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев в етері медіа. За його словами, хоча в столиці є й інші об'єкти власної генерації, їхніх потужностей недостатньо, щоб забезпечити потреби міста.

Водночас, проблема не обмежується лише нестачею електроенергії. Значні пошкодження отримала інфраструктура, через яку струм передається від джерел генерації до споживачів. Саме тому навіть за наявності електроенергії в енергосистемі її не завжди можна оперативно доставити до всіх районів столиці.

Чому київські ТЕЦ досі не відновили виробництво електроенергії

Однією з причин складної ситуації з електропостачанням у Києві залишається зупинка трьох великих теплоелектроцентралей. Йдеться про ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, які до російської атаки були важливими елементами міської енергетичної інфраструктури.

За словами Рябцева, їхня генерація припинилася після масованого удару 7 січня 2026 року. Тоді російські війська застосували 16 балістичних ракет, які влучили по території цих енергетичних об'єктів. Відтоді відновити виробництво електроенергії на зазначених теплоелектроцентралях не вдалося. Це суттєво обмежує можливості столиці забезпечувати себе власною електроенергією.

ТЕЦ мають важливе значення для енергозабезпечення великих міст, адже можуть одночасно виробляти електроенергію та теплову енергію. Тому пошкодження таких об'єктів створює додаткове навантаження на всю систему, особливо в періоди високого споживання.

Київ має й інші невеликі об'єкти власної генерації, однак, як пояснив експерт, їхньої потужності недостатньо для покриття потреб міста. Відповідно, компенсувати втрату великих генерувальних потужностей лише завдяки таким об'єктам не виходить.

Чому наявності електроенергії недостатньо для стабільного світла

Окремо Рябцев звернув увагу на те, що проблеми з електропостачанням у столиці не можна пояснювати виключно дефіцитом генерації. Не менш важливим чинником є стан мереж, які відповідають за передачу та розподіл електроенергії.

Енергосистема складається не лише з електростанцій. Після виробництва струм має пройти через відповідну інфраструктуру, перш ніж потрапити до будинків, підприємств та інших споживачів. Для цього використовуються магістральні й розподільчі мережі, підстанції та інше обладнання.

Якщо пошкоджені ці елементи, навіть наявність достатніх обсягів електроенергії в окремих частинах енергосистеми не гарантує стабільного постачання в конкретному районі. Тобто генерація та можливість доставити вироблений струм до споживача – це різні, але однаково важливі складові роботи енергетики.

Саме тому відновлення електропостачання потребує комплексної роботи. Необхідно не лише повертати до роботи пошкоджені генерувальні потужності, а й ремонтувати обладнання, яке забезпечує передачу та розподіл електроенергії.

Чому швидко стабілізувати ситуацію в Києві не вдається

За оцінкою Рябцева, очікувати швидкого вирішення проблеми з електропостачанням у столиці не варто. Причина полягає в тому, що ситуація залежить одразу від кількох чинників – доступної генерації, стану енергетичного обладнання та можливостей мереж передавати електроенергію споживачам.

Відновлення роботи великих енергетичних об'єктів після ракетних ударів потребує часу та значних ресурсів. Водночас, ремонт мереж також не можна звести до одного етапу – необхідно перевіряти пошкоджене обладнання, відновлювати його працездатність і забезпечувати безпечну роботу всієї системи.

Крім того, повернення окремої електростанції до роботи саме по собі не означатиме автоматичного зникнення проблем зі світлом у всіх районах міста. Якщо інфраструктура передачі та розподілу залишається пошкодженою, можливості постачання електроенергії все одно будуть обмеженими.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні змушені обмежувати потужність атомних електростанцій, оскільки через російські удари пошкоджені підстанції "Укренерго" та ДТЕК не можуть передати споживачам усю вироблену електроенергію. Українців попередили, що державні енергооб'єкти досі не повністю захищені, а Росія може посилювати атаки на Київський регіон.