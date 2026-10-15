Три доби без світла та води: OBOZ.UA підрахував, скільки грошей потрібно українцям, щоб пережити блекаут

Щоб підготувати одну людину до трьох діб без електроенергії та водопостачання з нуля, знадобиться орієнтовно 2,8-5,6 тис. грн на питну воду, продукти, павербанк, освітлення, ємності для технічної води, засоби гігієни та інші необхідні речі, а за потреби придбання туристичного пальника із запасом газу витрати можуть зрости приблизно до 3,4-7 тис. грн. Тим, хто має більший бюджет, можна додатково розглянути портативну зарядну станцію вартістю від 7-12 тис. грн за компактну модель, однак навіть вона не замінить запасу води та їжі.

OBOZ.UA розрахував, скільки коштує підготувати одну людину до 72 годин без світла та води, що необхідно придбати насамперед і на чому можна заощадити. Тривалі відключення електроенергії створюють для українців не лише незручності через відсутність освітлення.

У багатоповерхових будинках знеструмлення може впливати на роботу насосів водопостачання, ліфтів, систем опалення та іншого обладнання. Якщо будинок не має резервного живлення, мешканці можуть залишитися одночасно без світла, води та можливості приготувати гарячу їжу.

Особливо складною ситуація стає для людей, які живуть у квартирах з електричними плитами. За відсутності електроенергії вони не можуть скористатися звичайною кухонною технікою. Саме тому підготовка до тривалого блекауту передбачає не лише придбання павербанка чи ліхтарика.

Скільки води потрібно одній людині на три доби

Однією з найважливіших складових підготовки до блекауту є запас води. Адже відключення електроенергії може впливати на роботу насосного обладнання, яке забезпечує подачу води до багатоповерхових будинків. Навіть якщо водопостачальне підприємство продовжує працювати, у квартирах на верхніх поверхах вода може зникнути через відсутність електроживлення підвищувальних насосів.

Водночас це не означає, що кожне відключення світла автоматично призводить до припинення водопостачання. Ситуація залежить від особливостей мережі та наявності резервного живлення. Для підготовки до тридобового блекауту доцільно передбачити два окремі запаси води – питної та технічної.

На одну людину варто підготувати щонайменше 9 літрів на три доби, тобто приблизно по 3 літри щодня. Цей обсяг призначений для пиття та частини харчових потреб. У спеку, за значних фізичних навантажень або особливих потреб здоров'я води може знадобитися більше.

Який запас води потрібно мат... Джерело: OBOZ.UA Розгорнути

Якщо купувати бутильовану воду, орієнтовні витрати становитимуть 100-180 грн залежно від виробника, об'єму упаковки та магазину. Додатково варто передбачити приблизно 30-36 літрів для змивання туалету, прибирання та інших господарських потреб.

Її необов'язково купувати, найпростіший спосіб заощадити – заздалегідь набрати воду з-під крана у відповідні ємності. Для цього можна використати каністри, відра з кришками, пластикові баки або іншу чисту тару. Якщо вдома вже є достатньо ємностей, додаткові витрати можуть бути мінімальними.

Якщо ж усе доводиться купувати з нуля, на ємності для зберігання технічної води можна закласти приблизно 400-1000 грн. Отже, загальний запас води для однієї людини на три доби має становити орієнтовно 39-45 літрів.

Важливо зберігати питну воду окремо від технічної та чітко позначати ємності. Воду, яка не відповідає вимогам питної, не можна використовувати для пиття або приготування їжі без належного очищення.

Що їсти три дні без світла та холодильника

Під час тривалого блекауту головна проблема полягає не лише у відсутності можливості готувати, а й у зберіганні продуктів. Якщо холодильник не працює, температура всередині поступово підвищується. За рекомендаціями з харчової безпеки, закритий холодильник зазвичай зберігає продукти холодними приблизно чотири години, тоді як повна морозильна камера може утримувати безпечну температуру близько 48 годин.

Тому на три доби варто підготувати продукти, які не потребують холодильника, складного приготування та великої кількості води. Найзручнішими будуть м'ясні й рибні консерви, квасоля, готові страви тривалого зберігання, хлібці, сухарі, горіхи, сухофрукти, батончики та інші продукти, які можна споживати без нагрівання.

Також можна придбати каші швидкого приготування, супи або локшину, однак для них знадобиться можливість нагріти воду. Орієнтовний продуктовий бюджет на одну людину на три доби становитиме 900-1300 грн.

За ці кошти можна сформувати запас із кількох основних прийомів їжі та перекусів. При цьому варто обирати продукти, які людина зазвичай споживає, щоб після завершення відключень їх не довелося викидати. Окремо слід враховувати, що відкриті консерви, які потребують охолодження, не можна залишати надовго без холодильника.

Якщо є газова плита, підготуватися до блекауту буде дешевше

Наявність газової плити може суттєво спростити побут під час тривалого відключення електроенергії. Якщо газопостачання працює, а конструкція плити дозволяє її безпечно використовувати без електрики, людина зможе приготувати їжу або нагріти воду без придбання додаткового туристичного обладнання.

Для плит з електричним підпалюванням може знадобитися звичайний сірник або запальничка, якщо такий спосіб розпалювання передбачений виробником. Однак, це не стосується всіх моделей газових плит. Деякі прилади мають електронні системи керування або захисту, тому перед використанням необхідно перевірити інструкцію.

Для мешканців квартир з електроплитами ситуація складніша. Під час відключення електроенергії звичайна плита не працюватиме, тому доведеться або повністю перейти на готові продукти, або заздалегідь подбати про альтернативний спосіб приготування їжі.

Скільки коштує газова горілка для блекаута. Джерело: OBOZ.UA

Одним із варіантів є туристичний газовий пальник або портативна плитка. Орієнтовна вартість компактного туристичного пальника становить 400-900 грн, а портативної плитки – приблизно 600-1500 грн залежно від конструкції та виробника.

Додатково потрібно придбати газові картриджі. Один стандартний балон масою близько 220-230 г може коштувати орієнтовно 70-150 грн. Скільки вистачить одного балона, залежить від потужності пальника, інтенсивності використання та погодних умов.

Яка вартість газових балонів. Джерело: OBOZ.UA

Наприклад, якщо пальник витрачає близько 150 г газу за годину безперервної роботи, картриджа на 220 г теоретично вистачить приблизно на 1 годину 25 хвилин роботи на відповідній потужності.

При меншому полум'ї час роботи може бути довшим, однак реальну витрату потрібно перевіряти за характеристиками конкретного обладнання. Для тридобового запасу можна орієнтовно передбачити два-три картриджі, якщо планується періодично кип'ятити воду та готувати прості страви. Таким чином, на придбання пальника та запасу газу потрібно закласти приблизно 600-1350 грн, а в разі вибору дорожчої плитки витрати можуть бути вищими.

Павербанк для телефону: яку ємність обрати та скільки він коштує

Під час тривалих відключень електроенергії смартфон стає одним із найважливіших пристроїв. Він потрібен для зв'язку з рідними, отримання повідомлень про повітряні тривоги, перевірки інформації про відключення та користування іншими необхідними сервісами. Тому одним із першочергових придбань має бути павербанк.

Купити павербанк Україна. Джерело: OBOZ.UA

Для тридобового блекауту доцільно розглянути моделі ємністю від 20 000 мА·год. Такий пристрій зазвичай дозволяє кілька разів зарядити сучасний смартфон, хоча фактична кількість заряджань залежить від акумулятора телефону та втрат енергії під час заряджання.

Орієнтовна вартість павербанка на 20 000 мА·год становить 800-1600 грн. Моделі на 30 000 мА·год можуть коштувати приблизно 1200-2200 грн і забезпечувати більший запас енергії. Водночас, важливо враховувати не лише заявлену ємність, а й якість акумулятора, наявність захисту від перегрівання та сумісність із пристроями.

Скільки коштує освітлення на три доби

Ще одна необхідна категорія витрат – автономне освітлення. Найпростішим варіантом є акумуляторний LED-ліхтар, який можна заряджати від USB або павербанка. Базові моделі коштують орієнтовно 250-450 грн.

Освітлення на батарейках та від USB. Джерело: OBOZ.UA

За потужніший ліхтар, кемпінгову лампу або світильник із тривалим часом автономної роботи доведеться заплатити приблизно 300-700 грн. Для однієї людини на три доби зазвичай достатньо одного основного джерела світла та резервного невеликого ліхтарика.

Важливо звертати увагу на час роботи пристрою від одного заряду, а не лише на яскравість. Наприклад, лампа, яка працює 10-15 годин у помірному режимі, може бути практичнішою за потужний ліхтар із коротким часом автономності.

Використання свічок як основного джерела освітлення менш безпечне через ризик пожежі. Особливо це стосується квартир, де є діти або домашні тварини. Тому для базового розрахунку варто передбачити 200-500 грн на автономне освітлення.

Як помитися без води: скільки коштує сухий душ та засоби гігієни

Під час тривалого блекауту проблема з водопостачанням може бути навіть відчутнішою, ніж відсутність освітлення. Якщо насосне обладнання будинку не має резервного живлення, мешканці можуть залишитися без можливості нормально прийняти душ, помити посуд або скористатися туалетом. Саме тому до базового набору варто додати засоби гігієни, які дозволяють обходитися без проточної води.

Сухий душ придбати для блекаута. Джерело: OBOZ.UA

Один із найпростіших варіантів – сухий душ, це спеціальний гігієнічний набір, який зазвичай містить губку з мийним засобом та рушник. Залежно від типу виробу для використання може знадобитися невелика кількість води, однак повноцінного душу та змивання великою кількістю води не потрібно.

Орієнтовна вартість одного сухого душу становить 30-80 грн. Для трьох діб можна придбати три набори, витративши приблизно 90-240 грн. Крім того, доцільно підготувати вологі серветки, туалетний папір, антисептик для рук, пакети для сміття та інші засоби особистої гігієни.

Скільки коштують хімічні грілки в Україні. Джерело: OBOZ.UA

На такий набір для однієї людини варто передбачити ще приблизно 150-300 грн. Отже, витрати на гігієну протягом трьох діб можуть становити близько 240-540 грн. Окремо потрібно подбати про санітарні умови. Якщо водопостачання припиниться, для змивання туалету можна використовувати заздалегідь підготовлену технічну воду, якщо каналізація працює справно.

Водночас під час аварій на каналізаційних мережах або заборони користування системою водовідведення змивати воду не можна. У такій ситуації необхідно дотримуватися рекомендацій місцевих комунальних служб.

Аптечка та інші дрібниці: на що ще доведеться витратитися

Окрім основного обладнання, під час підготовки до блекауту варто перевірити домашню аптечку. Насамперед потрібно мати запас ліків, які людина приймає регулярно. Бажано підготувати їх щонайменше на кілька днів із невеликим резервом.

Також можуть знадобитися перев'язувальні матеріали, пластирі, антисептики та інші базові засоби першої допомоги. Окремо слід перевірити наявність зарядних кабелів, батарейок, сірників або запальнички для обладнання, яке допускає їх використання.

Якщо вдома немає необхідних дрібниць, на них можна передбачити ще приблизно 200-500 грн. Вартість індивідуальних ліків до універсального розрахунку не включена, оскільки вона суттєво відрізняється залежно від потреб людини.

Щоб визначити загальний бюджет, OBOZ.UA склав орієнтовний кошторис для однієї людини, яка починає підготовку практично з нуля. Розрахунок передбачає, що вдома немає запасу питної води, павербанка, автономного освітлення, спеціальних засобів гігієни та достатньої кількості ємностей для води.

Що необхідно придбати Орієнтовна вартість Питна вода на 3 доби 100-180 грн Продукти харчування 900-1300 грн Павербанк на 20 000 мА·год 800-1600 грн Ліхтар або автономна лампа 200-500 грн Ємності для технічної води 400-1000 грн Сухий душ та засоби гігієни 240-540 грн Аптечка, батарейки, кабелі та інші дрібниці 200-500 грн Разом без туристичної плитки 2 840-5 620 грн Туристичний пальник і газові картриджі (за потреби) 600-1 350 грн Разом із пальником 3 440-6 970 грн

Якщо бюджет дозволяє: скільки коштує зарядна станція

Окремим варіантом підготовки до блекаутів є придбання портативної зарядної станції. На відміну від звичайного павербанка, вона може живити не лише смартфони та інші невеликі пристрої, а й частину побутової техніки – залежно від ємності акумулятора та вихідної потужності.

Наприклад, компактні станції ємністю приблизно 250-300 Вт·год можуть коштувати орієнтовно 7-12 тис. грн. Моделі ємністю близько 500 Вт·год – приблизно 12-22 тис. грн, а станції на 1000 Вт·год – орієнтовно 20-40 тис. грн і більше.

Таке обладнання може бути корисним для заряджання телефонів, ноутбуків, живлення роутера, освітлення та окремих малопотужних приладів. Однак навіть станція на 1000 Вт·год не забезпечить три доби безперервної роботи більшості потужних побутових приладів.

Наприклад, електричний обігрівач потужністю 1000 Вт може розрядити її приблизно за годину або швидше з урахуванням втрат. Для тривалого блекауту особливо важливо правильно розрахувати, які пристрої потрібно живити, скільки електроенергії вони споживають і на який час вистачить акумулятора.

Також слід враховувати, що зарядна станція не створює електроенергію самостійно. Якщо відключення триватиме 72 години, а можливості підзарядити її не буде, запас енергії залишатиметься обмеженим.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, регулярні перепади напруги і чисельні відключення (а точніше – подальші відновлення) електропостачання можуть дуже швидко зіпсувати побутову техніку. Аби цьому завадити, прилади слід відключати від мережі і вмикати поступово після поновлення напруги.