Тариф на газ з 1 грудня: скільки українці платитимуть за кубометр

З 1 грудня 2026 року газ для побутових клієнтів ГК "Нафтогаз України" коштуватиме 7,96 грн за кубометр з ПДВ. Ціна залишиться такою самою, як у листопаді. За умовами річного тарифу "Фіксований" вона діятиме до 30 квітня 2027 року включно.

Як зазначають у групі "Нафтогаз", за цією ціною газ отримують 12,5 млн клієнтів компанії. Якщо домогосподарство вже користується тарифом "Фіксований", з 1 грудня переоформлювати договір чи подавати нову заяву не потрібно. Нові клієнти можуть обрати цей тариф під час приєднання до постачальника.

Побутові споживачі, які купують газ в інших компаній, платитимуть за умовами своїх договорів. Для порівняння, у листопаді річні пропозиції на ринку коштували від 7,96 до 9,99 грн за кубометр. Деякі компанії пропонували також місячні тарифи, за якими ціна може змінюватися щомісяця.

Скільки нарахують за газ у грудні

Сума в платіжці залежатиме від того, скільки газу спожила родина. За тарифом "Нафтогазу" 50 кубометрів коштуватимуть 398 грн, 100 кубометрів – 796 грн, а 200 кубометрів – 1 592 грн. Якщо в листопаді домогосподарство використало 100 кубометрів, а в грудні – 150, то рахунок за газ зросте на 398 грн через збільшення споживання.

За газ, використаний у грудні, клієнти "Нафтогазу" мають розрахуватися до 25 січня 2027 року. Рахунок можна отримати в особистому кабінеті на сайті постачальника або чат-боті компанії.

Як розраховують плату за доставку газу

Послугу розподілу, яку ще називають доставкою газу, оплачують окремо. Рахунок за неї виставляє оператор газорозподільної мережі. Сума залежить від його тарифу та річної замовленої потужності. Зазвичай її визначають за обсягом споживання за попередній газовий рік, який триває з 1 жовтня до 30 вересня.

Для розрахунку щомісячного платежу річний обсяг ділять на 12 і множать на тариф оператора. Наприклад, якщо розрахунковий обсяг становить 1 200 кубометрів, місячну плату за доставку визначать виходячи зі 100 кубометрів. Цей розрахунковий обсяг однаковий і влітку, і взимку. За доставку в грудні побутові споживачі мають розрахуватися до 20 грудня включно.

Для осель, де газ використовують лише для приготування їжі, мінімальний річний обсяг для розрахунку доставки становить 39 кубометрів. Якщо газом також підігрівають воду, мінімум становить 126 кубометрів, а якщо використовують його для опалення – 314 кубометрів.

Куди передавати показання лічильника

З 1 до 5 грудня включно потрібно передати своєму оператору газорозподілу показання за листопад. За цими даними оператор визначає, скільки кубометрів спожило домогосподарство, а постачальник виставляє рахунок. Якщо оператор вчасно не отримає показань із лічильника без дистанційного зчитування, він може визначити споживання за плановим обсягом.

З 28 листопада на сайті "Нафтогазу" вимикають можливість передавати показання. Компанія пропонує скористатися застосунком "Куб". Інші способи, зокрема передача через особистий кабінет або телефоном, залежать від оператора газорозподілу.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, українцям, чиї будинки та квартири обладнані газовими плитами, рекомендують встановити сигналізатор газу. Цей пристрій забезпечує постійний контроль якості повітря. Ціни на нього варіюються від 1 335 до 2 400 грн.