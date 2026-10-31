Тариф на електроенергію з 1 листопада: скільки платитимуть українці за кожну кВт*год

З 1 листопада 2026 року для українців продовжує діяти тариф на електроенергію 4,32 грн за 1 кВт*год. Підвищення вартості світла для населення з початком листопада не передбачене. Зменшити тариф зможуть ті українці, які встановлять собі дво- чи тризонний лічильник.

Для більшості українців ціна електроенергії залишається незмінною незалежно від обсягу споживання. Водночас для окремих категорій споживачів передбачені пільгові умови. Про це йдеться в заяві міністра енергетики Дениса Шмигаля на сайті уряду.

"Відповідно, українці й надалі оплачуватимуть електрику за незмінним тарифом – 4,32 грн за кВт*год. Крім того, зберігається пільговий тариф 2,64 грн/кВт*год для будинків з електроопаленням й для будинків без газифікації або централізованого теплопостачання. Це рішення є важливою складовою підтримки людей у період війни", – наголошує Денис Шмигаль.

Для домогосподарств, які мають право на пільговий тариф, передбачена ціна 2,64 грн за 1 кВт*год. Вона діє з 1 жовтня до 30 квітня включно за умови споживання до 2000 кВт*год на місяць. Після перевищення цього обсягу кожна наступна кВт*год оплачуватиметься за стандартною ціною 4,32 грн.

Пільга поширюється на житло з електроопаленням, а також на визначені категорії будинків, які не мають газифікації та централізованого теплопостачання.

Також українці можуть заощаджувати завдяки двозонним лічильникам. Для тих, хто має такий прилад обліку, в нічний час – із 23:00 до 07:00 – електроенергія коштує вдвічі дешевше: 2,16 грн за 1 кВт*год. У денний період діє звичайний тариф – 4,32 грн.

Рішення про збереження чинних цін уряд ухвалив 8 жовтня 2026 року. Кабінет міністрів продовжив дію механізму покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку електроенергії до 30 квітня 2027 року. Саме цей механізм дозволяє зберігати фіксовану вартість електроенергії для населення.

Як раніше писав OBOZ.UA, попри поточну стабільність і пільги для електроопалення, ілюзій плекати не варто: тариф на електроенергію рано чи пізно доведеться підвищувати. На відміну від газу та централізованого тепла, які захищені мораторієм на час воєнного стану, вартість кВт*год залишається гнучким інструментом. А отже, перегляд цін на світло може відбутися знову навіть до закінчення війни – питання лише в тому, коли саме економічні реалії візьмуть гору над соціальними стримуючими чинниками.