Тариф на електроенергію з 1 грудня: скільки українці заплатять за світло

З 1 грудня 2026 року тариф на електроенергію для населення України залишиться на рівні 4,32 грн за кВт*год. Для домогосподарств з офіційно оформленим електроопаленням діятиме ціна 2,64 грн за кВт*год, якщо місячне споживання не перевищить 2000 кВт*год. За двозонного обліку електроенергія вночі й далі коштуватиме вдвічі дешевше.

Кабінет міністрів ухвалив це рішення 7 жовтня. Постановою №1245 уряд продовжив дію механізму спеціальних обов’язків на ринку електроенергії та фіксованих цін для населення до 30 квітня 2027 року включно. Рішення охоплює весь грудень і решту опалювального сезону. Базова ціна 4,32 грн за кВт*год включає ПДВ.

Скільки коштуватиме електроенергія у грудні

За однакового споживання плата за електроенергію у грудні буде такою самою, як у листопаді. Якщо домогосподарство з однозонним обліком використає на 50 кВт*год більше, нарахування за базовим тарифом зросте на 216 грн.

За місяць за базовим тарифом нарахують такі суми.

100 кВт*год – 432 грн.

150 кВт*год – 648 грн.

200 кВт*год – 864 грн.

250 кВт*год – 1080 грн.

300 кВт*год – 1296 грн.

За двозонного обліку з 23:00 до 07:00 одна кіловат-година за базовим тарифом коштуватиме 2,16 грн. З 07:00 до 23:00 діятиме повна ціна – 4,32 грн. Наприклад, якщо зі 200 кВт*год за місяць 140 припадуть на день, а 60 – на ніч, за електроенергію нарахують 734,40 грн. Це на 129,60 грн менше, ніж за того самого споживання з однозонним обліком.

Хто платитиме 2,64 грн за кВт*год

Знижена ціна діє з 1 жовтня до 30 квітня для мешканців будинків і квартир, обладнаних електроопаленням у встановленому порядку. На цю саму ціну мають право мешканці негазифікованих багатоквартирних будинків, де відсутнє або не працює централізоване чи автономне опалення на інших енергоносіях. Для таких будинків потрібен висновок районної та/або обласної ради. Тариф застосовують із місяця, наступного за тим, у якому оператор системи розподілу отримав висновок.

Поріг у 2000 кВт*год визначають за загальним споживанням за місяць. До нього входить електроенергія для опалення, освітлення, приготування їжі та роботи побутової техніки. Якщо домогосподарство споживе рівно 2000 кВт*год, за однозонного обліку йому нарахують 5280 грн. За споживання 2100 кВт*год повну ціну 4,32 грн застосують до всього місячного обсягу, тож плата становитиме 9072 грн.

Якщо домогосподарство має двозонний лічильник і вкладається в місячний поріг, електроенергія з 23:00 до 07:00 коштуватиме 1,32 грн за кВт*год, а в решту годин – 2,64 грн за кВт*год. Для визначення права на знижений тариф денне й нічне споживання підсумовують.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, українцям, чиї будинки та квартири обладнані газовими плитами, рекомендують встановити сигналізатор газу. Цей пристрій забезпечує постійний контроль якості повітря. Ціни на нього варіюються від 1 335 до 2 400 грн.



