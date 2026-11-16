Ситуація зі світлом погіршилася: екстрені відключення ширяться областями України

У понеділок, 16 листопада, в Україні продовжилися відключення світла. Ті чи інші обмеження електропостачання діють у більшій частині регіонів. Утім, ситуація швидко змінюється. Так, на Харківщині, Сумщині, Полтавщині, Запоріжжі та в деяких районах Дніпровщини уже застосовуються аварійні (екстрені) відключення. Крім того, у низці регіонів фіксуються раптові локальні знеструмлення через наслідки обстрілів, а обленерго регулярно переписують погодинний розклад.

Про загальну ситуацію в енергетиці повідомили в "Укренерго" та Міністерстві енергетики, а деталі та конкретні графіки публікують обленерго. OBOZ.UA слідкує за тим, що відбувається.

Головне, що потрібно знати

У більшості регіонів України діють цілодобово графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості – графіки обмеження потужності.

Особливо складна ситуація – у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі.

– у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі. Обмеження для населення становлять від 1 до 3 черг, тобто сумарна кількість годин без світла на добу може варіюватися від 4 до 16.

Що таке черги відключень і як вони працюють. Джерело: Укренерго

Через безперервні російські атаки ситуація з електропостачанням може швидко змінюватися протягом дня, іноді навіть кілька разів на годину.

Внаслідок обстрілів зранку була знеструмлена частина споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській, Тернопільській та Черкаській областях.

зранку була знеструмлена частина споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській, Тернопільській та Черкаській областях. Протягом минулого тижня Росія 116 разів цілеспрямовано атакувала українську енергетику та нафтогазовий сектор.

Відключення світла 16 листопада: графіки по Україні

Київ

У столиці діють стабілізаційні відключення електроенергії. Утім, загального розкладу відключень за групами в столиці не існує вже майже рік. Тож, перевірити графіки можна лише за конкретною адресою:

чат-бот "ДТЕК Київські електромережі" – дозволяє перевірити інформацію про електропостачання;

офіційний сайт ДТЕК – потрібно вказати адресу, щоб отримати актуальні дані;

застосунок "Київ Цифровий" – також можна перевірити інформацію про відключення за своєю адресою;

гаряча лінія "Струм" за номером 1549 – можна дізнатися про застосування графіків, наявність світла за адресою та дії в разі відключення.

Також із 16 листопада в Києві змінюють режим роботи зовнішнього освітлення.Основні зміни такі:

ввечері до комендантської години та вранці після її завершення світильники з функцією димування (тобто їхньою яскравістю можна керувати) працюватимуть на 50% потужності ;

; у парках і скверах у цей час вмикатимуть половину світильників, а під час комендантської години – вимикатимуть усі;

під час комендантської години світильники з функцією димування працюватимуть на 20% потужності, без неї – вмикатимуть половину наявних;

архітектурно-декоративне освітлення вимкнуть, за винятком окремих об’єктів.

Київська область

В області діють погодинні відключення електроенергії. ДТЕК не публікував загальний графік, однак неофіційні ресурси наводять такий зведений розклад:

Графік відключення світла, К... Джерело: pro.kyiv.ua Розгорнути

Полтавська область

Зранку було запроваджено аварійні відключення світла, до 13:00 їх скасували. Але після 17:00 запровадили знову.

Після стабілізації ситуації діятимуть погодинні графіки. Їхній обсяг було змінено:

з 00:00 по 22:00 застосовується відключення в обсязі 3 черги;

з 22:00 по 23:59 – 2 черги.

Графік відключення світла, П... Джерело: Полтаваобленерго Розгорнути

Сумська область

В області запроваджено екстрені відключення. Як повідомили в "Сумиобленерго", тривають роботи з відновлення електропостачання для споживачів, які досі залишаються без світла через масштабну аварійну ситуацію.

"Певну частину знеструмлених споживачів уже вдалося заживити. Водночас повноцінне відновлення електропостачання потребує часу. Це складний технологічний процес, який неможливо виконати миттєво. Інформація про те, що мешканці окремих районів можуть залишатися без світла протягом кількох тижнів, не відповідає дійсності", – зазначили енергетики.

Харківська область

Запроваджено аварійні відключення. Одночасно з ними діють і погодинні графіки:

1.1 – 01:00-04:30, 11:30-15:00, 22:00-24:00 (сумарно 9 годин);

– 01:00-04:30, 11:30-15:00, 22:00-24:00 (сумарно 9 годин); 1.2 – 01:00-04:30, 11:30-15:00, 22:00-24:00 (сумарно 9 годин);

– 01:00-04:30, 11:30-15:00, 22:00-24:00 (сумарно 9 годин); 2.1 – 01:00-04:30, 11:30-15:00, 18:30-24:00 (сумарно 12,5 години);

– 01:00-04:30, 11:30-15:00, 18:30-24:00 (сумарно 12,5 години); 2.2 – 01:00-04:30, 08:00-15:00, 18:30-24:00 (сумарно 16 годин);

– 01:00-04:30, 08:00-15:00, 18:30-24:00 (сумарно 16 годин); 3.1 – 04:30-08:00, 15:00-18:30 (сумарно 7 годин);

– 04:30-08:00, 15:00-18:30 (сумарно 7 годин); 3.2 – 04:30-08:00, 15:00-18:30 (сумарно 7 годин);

4.1 – 04:30-08:00, 11:30-18:30 (сумарно 10,5 години);

– 04:30-08:00, 11:30-18:30 (сумарно 10,5 години); 4.2 – 04:30-08:00, 15:00-18:30 (сумарно 7 годин);

– 04:30-08:00, 15:00-18:30 (сумарно 7 годин); 5.1 – 00:00-01:00, 08:00-11:30, 18:30-22:00 (сумарно 8 годин);

– 00:00-01:00, 08:00-11:30, 18:30-22:00 (сумарно 8 годин); 5.2 – 00:00-01:00, 08:00-11:30, 18:30-22:00 (сумарно 8 годин);

– 00:00-01:00, 08:00-11:30, 18:30-22:00 (сумарно 8 годин); 6.1 – 00:00-01:00, 08:00-11:30, 15:00-22:00 (сумарно 11,5 години);

– 00:00-01:00, 08:00-11:30, 15:00-22:00 (сумарно 11,5 години); 6.2 – 00:00-01:00, 06:00-11:30, 16:00-22:00 (сумарно 12,5 години).

Дніпропетровська область

У Дніпрі та Дніпровському район, Самарі та Самарському район, Кам’янському та Кам'янському районі, Павлограді та Павлоградському районі, а також у Солоному та Царичанці діють екстрені відключення. В інших районах діють графіки стабілізаційних відключень:

Графік відключення світла, Д... Джерело: Yasno Розгорнути

Житомирська область

Діють погодинні графіки. Обсяг відключень електроенергії такий:

з 00:00 до 06:00 – 1 черга;

з 06:00 до 14:00 – 2 черги;

з 14:00 до 22:00 – 2,5 черги;

з 22:00 до 24:00 – 2 черги.

В обленерго також попередили: споживачі мають готові до раптових відключень електроенергії та можливих стрибків напруги. "Окрім діючих графіків погодинних відключень можуть виникнути додаткові знеструмлення внаслідок спрацювання автоматичних систем захисту", – зазначили енергетики.

Графік відключення світла, Ж... Джерело: Житомиробленерго Розгорнути

Черкаська область

Уночі внаслідок чергової атаки зазнали пошкоджень об’єкти енергетичної інфраструктури, тож фіксуються локальні аварійні відключення. Для решти споживачів діють погодинні графіки:

1.1 – 00:00-02:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (сумарно 8 годин);

1.2 – 02:00-04:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 19:00-21:00 (сумарно 8 годин);

– 02:00-04:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 19:00-21:00 (сумарно 8 годин); 2.1 – 00:00-02:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (сумарно 8 годин);

– 00:00-02:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (сумарно 8 годин); 2.2 – 08:00-10:00, 14:00-17:00, 21:00-23:00 (сумарно 7 годин);

– 08:00-10:00, 14:00-17:00, 21:00-23:00 (сумарно 7 годин); 3.1 – 04:00-06:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 8 годин);

– 04:00-06:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 8 годин); 3.2 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 21:00-23:00 (сумарно 6 годин);

– 10:00-12:00, 16:00-18:00, 21:00-23:00 (сумарно 6 годин); 4.1 – 02:00-04:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (сумарно 8 годин);

4.2 – 04:00-06:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 21:00-23:00 (сумарно 8 годин);

– 04:00-06:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 21:00-23:00 (сумарно 8 годин); 5.1 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 8 годин);

– 06:00-08:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 8 годин); 5.2 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-21:00, 23:00-24:00 (сумарно 8 годин);

– 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-21:00, 23:00-24:00 (сумарно 8 годин); 6.1 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 17:00-19:00, 23:00-24:00 (сумарно 7 годин);

– 06:00-08:00, 12:00-14:00, 17:00-19:00, 23:00-24:00 (сумарно 7 годин); 6.2 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-21:00, 23:00-24:00 (сумарно 8 годин).

Миколаївська область

У регіоні застосовуються погодинні графіки. Прогнозований розклад такий:

Графік відключення світла, М... Джерело: Миколаївобленерго Розгорнути

Запорізька область

Запроваджено графіки аварійних відключень. "Запоріжжяобленерго" попередило, що через це за частиною адрес можливі вимкнення поза розкладом:

1.1 – 02:30-06:00, 11:30-16:30, 20:30-24:00 (сумарно 12 годин);

– 02:30-06:00, 11:30-16:30, 20:30-24:00 (сумарно 12 годин); 1.2 – 02:30-07:30, 11:30-16:30, 20:30-24:00 (сумарно 13,5 години);

2.1 – 00:00-03:00, 07:00-12:00, 14:30-19:30 (сумарно 13 годин);

– 00:00-03:00, 07:00-12:00, 14:30-19:30 (сумарно 13 годин); 2.2 – 00:00-03:00, 07:00-12:00, 19:00-24:00 (сумарно 13 годин);

– 00:00-03:00, 07:00-12:00, 19:00-24:00 (сумарно 13 годин); 3.1 – 00:00-03:00, 05:30-10:30, 16:30-21:00 (сумарно 12,5 години);

– 00:00-03:00, 05:30-10:30, 16:30-21:00 (сумарно 12,5 години); 3.2 – 00:00-03:00, 05:30-10:30, 14:30-19:30 (сумарно 13 годин);

– 00:00-03:00, 05:30-10:30, 14:30-19:30 (сумарно 13 годин); 4.1 – 02:30-06:00, 10:00-13:00, 16:30-21:00 (сумарно 11 годин);

– 02:30-06:00, 10:00-13:00, 16:30-21:00 (сумарно 11 годин); 4.2 – 02:30-07:30, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 15 годин);

– 02:30-07:30, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 15 годин); 5.1 – 02:30-07:30, 11:30-13:00, 20:30-24:00 (сумарно 10 годин).

5.2 – 00:00-03:00, 07:00-12:00, 16:00-21:00 (сумарно 13 годин);

– 00:00-03:00, 07:00-12:00, 16:00-21:00 (сумарно 13 годин); 6.1 – 02:30-07:30, 11:30-15:00, 20:30-24:00 (сумарно 12 годин);

– 02:30-07:30, 11:30-15:00, 20:30-24:00 (сумарно 12 годин); 6.2 – 00:00-03:00, 07:00-12:00, 16:00-21:00 (сумарно 13 годин).

Чернігівська область

Діють відключення за графіками. У розклад було внесено зміни:

з 07:15 почалося відключення для черг 5.1 та 5.2;

з 10:10 запроваджено відключення для черг 2.1 та 2.2;

до 15:00 продовжується відключення для черг 6.1 та 6.2.

Графік відключення світла, Ч... Джерело: Чернігівобленерго Розгорнути

Хмельницька область

Застосовуються відключення світла за графіками. Розклад з 15:00 було оновлено:

1.1 – 20:00-24:00;

– 20:00-24:00; 1.2 – 18:00-22:00;

– 18:00-22:00; 2.1 – 14:00-18:00, 22:00-24:00;

– 14:00-18:00, 22:00-24:00; 2.2 – 21:00-24:00;

– 21:00-24:00; 3.1 – 14:00-18:00;

– 14:00-18:00; 3.2 – 18:00-22:00;

– 18:00-22:00; 4.1 – 14:00-18:00;

– 14:00-18:00; 4.2 – 14:00-18:00;

5.1 – 18:00-20:00;

– 18:00-20:00; 5.2 – 18:00-21:00;

– 18:00-21:00; 6.1 – 15:00-18:00;

– 15:00-18:00; 6.2 – 18:00-22:00.

Одеська область

Вранці 16 листопада РФ знову атакувала енергетичні об'єкти на півночі Одещини, повідомили в ДТЕК. Через обстріли без світла залишилися 52,2 тисячі родин.

Наслідки російського удару п... Джерело: ДТЕК Розгорнути

Зокрема, фіксуються локальні аварійні відключення світла в частині Подільського району. У решті області – стабілізаційні відключення електроенергії за таким графіком:

1.1 – 09:30-13:00, 20:00-24:00 (сумарно 7,5 години);

– 09:30-13:00, 20:00-24:00 (сумарно 7,5 години); 1.2 – 20:00-22:00 (сумарно 2 години);

– 20:00-22:00 (сумарно 2 години); 2.1 – 00:00-01:00, 20:00-24:00 (сумарно 5 годин);

– 00:00-01:00, 20:00-24:00 (сумарно 5 годин); 2.2 – 00:00-01:00, 16:00-16:30, 20:00-24:00 (сумарно 5,5 години);

– 00:00-01:00, 16:00-16:30, 20:00-24:00 (сумарно 5,5 години); 3.1 – 14:00-17:00 (сумарно 3 години);

3.2 – 13:00-17:00 (сумарно 4 години);

– 13:00-17:00 (сумарно 4 години); 4.1 – 15:30-17:00 (сумарно 1,5 години);

– 15:30-17:00 (сумарно 1,5 години); 4.2 – 15:30-20:00 (сумарно 4,5 години);

– 15:30-20:00 (сумарно 4,5 години); 5.1 – 07:00-09:00, 16:30-20:30 (сумарно 6 годин);

– 07:00-09:00, 16:30-20:30 (сумарно 6 годин); 5.2 – 07:00-09:00, 16:30-20:30 (сумарно 6 годин);

– 07:00-09:00, 16:30-20:30 (сумарно 6 годин); 6.1 – 16:30-22:00 (сумарно 5,5 години);

– 16:30-22:00 (сумарно 5,5 години); 6.2 – 08:00-09:30, 16:30-20:30 (сумарно 5,5 години).

Вінницька область

Росіяни атакували об'єкт критичної промисловості та об'єкти енергетики. Про це повідомила голова обласної державної адміністрації Наталя Заболотна.

У регіоні запроваджено погодинні відключення світла. Загальний розклад обленерго не публікує. Тож, знайти графік за конкретною адресою можна:

у чат-боті у Viber;

у чат-боті в Telegram;

у розділі "Онлайн графік погодинних відключень" (доступний пошук по адресы, ЕІС коду та особовому рахунку);

в особистомукабінеті на сайті обленерго.

Графік та черга відключення світла за вулицею: де знайти свою

На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні прискорилося зростання цін, серед іншого, дорожчаликомунальні послуги. За рік тарифи зросли загалом на 7,4%. Утім, не всі: вартість електроенергії залишилася на попередньому рівні, а водопостачання подорожчало одразу на 106,5%, тобто більш ніж удвічі.