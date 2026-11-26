Ситуація зі світлом змінилася після обстрілів: в Україні діють нові графіки відключень

У четвер, 26 листопада, після чергового російського масованого обстрілу в більшості регіонів України відбуваються відключення світла. Обсяг обмежень збільшили до 0,5-3,5 черги. Це означає, що в години пікового споживання без електрики одночасно може перебувати більше половини споживачів.

Про загальний стан енергетики повідомили в "Укренерго" та Міністерстві енергетики, а деталі та конкретні графіки оприлюднюють обленерго в кожній області. OBOZ.UA слідкує за тим, що відбувається.

Головне, що потрібно знати

Росія продовжила атаки на енергетику. Цілями окупантів стали об'єкти передачі електроенергії .

. Найскладнішою є ситуація у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Ремонти там ускладнені через нові атаки з боку РФ та постійні тривоги.

Внаслідок обстрілів також знеструмлена частина споживачів у, Житомирській, Миколаївській, Одеській, Харківській та Чернігівській областях .

. З вечора планувалося, що світло вимикатимуть за графіками в обсязі від 0,5 до 3,5 черги. Тобто в пікові години можуть вимикати до половини споживачів одночасно.

У більшості регіонів графіки діють цілодобов о. Утім, у низці областей відключення почалися пізніше.

о. Утім, у низці областей відключення почалися пізніше. Крім населення, відключення стосуються промисловості та бізнесу.

Актуальні графіки відключень радять перевіряти на офіційних сторінках операторів системи розподілу (обленерго).

Після відновлення електропостачання можливі перепади напруги або повторні аварійні знеструмлення. Щоби цього уникнути, потрібно вмикати потужні електроприлади поступово, а не всі одразу.

Графіки відключення світла 26 листопада: ситуація сьогодні

Київ

Діють погодинні графіки. Загального розкладу за всіма групами в Києві не існує вже майже рік. Тож, перевірити графіки можна виключно за конкретною адресою:

чат-бот "ДТЕК Київські електромережі" – дозволяє перевірити інформацію про електропостачання;

офіційний сайт ДТЕК – потрібно вказати адресу, щоб отримати актуальні дані;

застосунок "Київ Цифровий" – також можна перевірити інформацію про відключення за своєю адресою;

гаряча лінія "Струм" за номером 1549 – можна дізнатися про застосування графіків, наявність світла за адресою та дії в разі відключення.

Київська область

Діють відключення світла за графіками, однак загального розкладу ДТЕК не публікує. Неофіційні ресурси наводять такий розподіл за групами:

Графік відключення світла 26... Джерело: pro.kyiv.ua Розгорнути

Запорізька область

Діють погодинні відключення. Графік було оновлено:

1.1 – 00:00-02:00, 17:30-22:30 (сумарно 7 годин);

1.2 – 13:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 7 годин);

– 13:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 7 годин); 2.1 – 00:00-02:30, 06:30-11:30, 15:30-20:30 (сумарно 12,5 години);

– 00:00-02:30, 06:30-11:30, 15:30-20:30 (сумарно 12,5 години); 2.2 – 00:00-01:00, 06:30-11:30, 16:00-21:00 (сумарно 11 годин);

– 00:00-01:00, 06:30-11:30, 16:00-21:00 (сумарно 11 годин); 3.1 – 00:00-02:30, 06:30-11:30, 15:30-20:30 (сумарно 12,5 години);

– 00:00-02:30, 06:30-11:30, 15:30-20:30 (сумарно 12,5 години); 3.2 – 02:00-03:00, 11:00-16:00, 20:00-24:00 (сумарно 10 годин);

– 02:00-03:00, 11:00-16:00, 20:00-24:00 (сумарно 10 годин); 4.1 – 11:30-16:30, 20:30-24:00 (сумарно 8,5 години);

– 11:30-16:30, 20:30-24:00 (сумарно 8,5 години); 4.2 – 02:00-03:00, 11:00-16:00, 20:00-24:00 (сумарно 10 годин);

5.1 – 00:00-01:00, 06:30-11:30, 16:00-21:00 (сумарно 11 годин);

– 00:00-01:00, 06:30-11:30, 16:00-21:00 (сумарно 11 годин); 5.2 – 07:30-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 8,5 години);

– 07:30-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 8,5 години); 6.1 – 00:00-02:00, 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 12 годин);

– 00:00-02:00, 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 12 годин); 6.2 – 11:30-16:30, 20:30-24:00 (сумарно 8,5 години).

Дніпропетровська область

Ситуація залишається складною. У Дніпрі, Дніпровському, Павлоградському, Синельниківському та Самарівському районах введено екстрені відключення. У решті області – графіки:

Графік відключення світла 26... Джерело: alerts.org.ua Розгорнути

Одеська область

Діють стабілізаційні відключення електроенергії. Орієнтовний розклад:

1.1 – 11:00-18:00, 21:30-22:30 (сумарно 8 годин);

– 11:00-18:00, 21:30-22:30 (сумарно 8 годин); 1.2 – 11:00-18:00, 21:30-24:00 (сумарно 9,5 години);

– 11:00-18:00, 21:30-24:00 (сумарно 9,5 години); 2.1 – 11:00-15:00, 21:30-24:00 (сумарно 6,5 години);

2.2 – 11:00-18:00, 21:30-24:00 (сумарно 9,5 години);

– 11:00-18:00, 21:30-24:00 (сумарно 9,5 години); 3.1 – 06:30-11:00, 16:00-18:30 (сумарно 7 годин);

– 06:30-11:00, 16:00-18:30 (сумарно 7 годин); 3.2 – 06:30-08:30, 14:30-20:00 (сумарно 7,5 години);

– 06:30-08:30, 14:30-20:00 (сумарно 7,5 години); 4.1 – 06:30-08:30, 14:30-20:00 (сумарно 7,5 години);

– 06:30-08:30, 14:30-20:00 (сумарно 7,5 години); 4.2 – 06:30-08:30, 14:30-20:00 (сумарно 7,5 години);

– 06:30-08:30, 14:30-20:00 (сумарно 7,5 години); 5.1 – 08:00-11:30, 18:00-22:00 (сумарно 7,5 години);

– 08:00-11:30, 18:00-22:00 (сумарно 7,5 години); 5.2 – 08:00-14:30, 18:00-22:00 (сумарно 10,5 години);

– 08:00-14:30, 18:00-22:00 (сумарно 10,5 години); 6.1 – 00:00-01:30, 08:00-11:30, 13:00-14:30, 18:00-22:00 (сумарно 10,5 години);

– 00:00-01:30, 08:00-11:30, 13:00-14:30, 18:00-22:00 (сумарно 10,5 години); 6.2 – 00:00-01:30, 08:00-11:30, 18:00-22:00 (сумарно 9 годин).

Також після останніх обстрілів у регіоні в 15 разів зросла кількість локальних аварій в електромережах, попередили в ДТЕК. До цього призводить одночасне ввімкнення потужних електроприладів, тож споживачів просять уникати такої поведінки.

Полтавська область

Діє погодинний графік із такими обсягами:

з 00:00 по 08:00 застосовується відключення в обсязі 2 черги;

з 08:00 по 13:00 – 2,5 черги;

з 13:00 по 16:00 – 3 черги;

з 16:00 по 20:00 – 3,5 черги;

з 20:00 по 23:59 – 2,5 черги.

Графік відключення світла 26... Джерело: Полтаваобленерго Розгорнути

Харківська область

Діють погодинні відключення. Графік було оновлено:

1.1 – 09:30-13:00, 14:00-20:00 (сумарно 9,5 години);

– 09:30-13:00, 14:00-20:00 (сумарно 9,5 години); 1.2 – 13:00-20:00 (сумарно 7 годин);

2.1 – 02:30-06:00, 12:00-16:30 (сумарно 8 годин);

– 02:30-06:00, 12:00-16:30 (сумарно 8 годин); 2.2 – 02:30-06:00, 12:00-16:30, 20:00-24:00 (сумарно 12 годин);

– 02:30-06:00, 12:00-16:30, 20:00-24:00 (сумарно 12 годин); 3.1 – 06:00-09:30, 13:00-16:30 (сумарно 7 годин);

– 06:00-09:30, 13:00-16:30 (сумарно 7 годин); 3.2 – 06:00-09:30, 13:00-16:30 (сумарно 7 годин);

– 06:00-09:30, 13:00-16:30 (сумарно 7 годин); 4.1 – 06:00-09:30 (сумарно 3,5 години);

– 06:00-09:30 (сумарно 3,5 години); 4.2 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (сумарно 7 годин);

– 06:00-09:30, 16:30-20:00 (сумарно 7 годин); 5.1 – 00:00-02:30, 08:00-13:00, 16:30-23:30 (сумарно 14,5 години);

– 00:00-02:30, 08:00-13:00, 16:30-23:30 (сумарно 14,5 години); 5.2 – 00:00-02:30, 09:30-13:00, 16:30-23:30 (сумарно 13 годин);

6.1 – 09:30-13:00, 16:30-23:30 (сумарно 10,5 години);

– 09:30-13:00, 16:30-23:30 (сумарно 10,5 години); 6.2 – 09:30-13:00, 16:30-23:30 (сумарно 10,5 години).

Сумська область

Діють погодинні відключення. Графік передбачає, що світла може не бути сумарно від 4 до 14 годин за добу.

Графік відключення світла 26... Джерело: Сумиобленерго Розгорнути

Хмельницька область

Діє погодинний графік. Розклад оновлено:

1.1 – 00:00-02:00, 06:00-09:00, 12:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 12 годин);

– 00:00-02:00, 06:00-09:00, 12:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 12 годин); 1.2 – 02:00-06:00, 12:00-17:00, 22:00-24:00 (сумарно 11 годин);

– 02:00-06:00, 12:00-17:00, 22:00-24:00 (сумарно 11 годин); 2.1 – 02:00-06:00, 15:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 10 годин);

– 02:00-06:00, 15:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 10 годин); 2.2 – 06:00-09:00, 12:00-15:00, 19:00-22:00 (сумарно 9 годин);

– 06:00-09:00, 12:00-15:00, 19:00-22:00 (сумарно 9 годин); 3.1 – 09:00-12:00, 15:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 9 годин);

– 09:00-12:00, 15:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 9 годин); 3.2 – 06:00-09:00, 13:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 8 годин);

– 06:00-09:00, 13:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 8 годин); 4.1 – 06:00-09:00, 13:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 8 годин);

4.2 – 13:00-15:00, 17:00-20:00 (сумарно 5 годин);

– 13:00-15:00, 17:00-20:00 (сумарно 5 годин); 5.1 – 08:00-12:00, 16:00-20:00 (сумарно 8 годин);

– 08:00-12:00, 16:00-20:00 (сумарно 8 годин); 5.2 – 09:00-12:00, 16:00-20:00 (сумарно 7 годин);

– 09:00-12:00, 16:00-20:00 (сумарно 7 годин); 6.1 – 09:00-13:00, 16:00-20:00 (сумарно 8 годин);

– 09:00-13:00, 16:00-20:00 (сумарно 8 годин); 6.2 – 00:00-02:00, 09:00-13:00, 16:00-20:00 (сумарно 10 годин).

Львівська область

Діє погодинний розклад. Відключення цього разу не заплановані лише для однієї черги споживачів:

Графік відключення світла 26... Джерело: Львівобленерго Розгорнути

Вінницька область

У регіоні з 06:00 до 24:00 запроваджено погодинні відключення світла. Загальний розклад обленерго не публікує. Тож, знайти графік за конкретною адресою можна:

у чат-боті у Viber;

у чат-боті в Telegram;

у розділі "Онлайн графік погодинних відключень" (доступний пошук по адресы, ЕІС коду та особовому рахунку);

в особистому кабінеті на сайті обленерго.

Рівненська область

Діють відключення за графіками:

Графік відключення світла 26... Джерело: alerts.org.ua Розгорнути

Кіровоградська область

Відключення відбуваються за розкладом. Години без світла такі:

1.1 – 00:00-01:30, 08:00-10:00, 13:00-14:00, 16:00-19:00, 20:00-22:00 (сумарно 9,5 години);

– 00:00-01:30, 08:00-10:00, 13:00-14:00, 16:00-19:00, 20:00-22:00 (сумарно 9,5 години); 1.2 – 00:00-01:30, 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 19:00-22:00 (сумарно 10,5 години);

– 00:00-01:30, 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 19:00-22:00 (сумарно 10,5 години); 2.1 – 00:00-00:30, 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (сумарно 8,5 години);

– 00:00-00:30, 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (сумарно 8,5 години); 2.2 – 00:00-00:30, 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (сумарно 8,5 години);

3.1 – 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00 (сумарно 6 годин);

– 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00 (сумарно 6 годин); 3.2 – 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);

– 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин); 4.1 – 10:00-12:00, 14:00-17:00, 18:00-20:00 (сумарно 7 годин);

– 10:00-12:00, 14:00-17:00, 18:00-20:00 (сумарно 7 годин); 4.2 – 10:00-12:00, 14:00-16:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 9 годин);

– 10:00-12:00, 14:00-16:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 9 годин); 5.1 – 06:30-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 9,5 години);

– 06:30-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 9,5 години); 5.2 – 06:30-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 9,5 години);

6.1 – 06:30-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 9,5 години);

– 06:30-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 9,5 години); 6.2 – 06:30-08:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 7,5 години).

Закарпаття

Запроваджено графіки відключень світла, діє погодинний режим. Графік такий:

Графік відключення світла 26... Джерело: Закарпаттяобленерго Розгорнути

Тернопільська область

Діють погодинні відключення. Переглянути свій графік та дізнатися до якої підчерги належить адреса можна лише на офіційному сайті обленерго за конкретними персональними даними.

Прикарпаття

Діють погодинні графіки. Розклад такий:

Графік відключення світла 26... Джерело: Прикарпаттяобленерго Розгорнути

Черкаська область

Запроваджено погодинні відключення. Оновлений графік такий:

1.1 – 00:00-02:00, 06:00-09:00, 13:00-16:00, 19:00-21:00 (сумарно 10 годин);

– 00:00-02:00, 06:00-09:00, 13:00-16:00, 19:00-21:00 (сумарно 10 годин); 1.2 – 08:00-11:00, 13:00-16:00, 19:00-21:00 (сумарно 8 годин);

– 08:00-11:00, 13:00-16:00, 19:00-21:00 (сумарно 8 годин); 2.1 – 00:00-02:00, 06:00-09:00, 13:00-16:00, 18:00-20:00 (сумарно 10 годин);

– 00:00-02:00, 06:00-09:00, 13:00-16:00, 18:00-20:00 (сумарно 10 годин); 2.2 – 08:00-10:00, 14:00-17:00, 19:00-21:00 (сумарно 7 годин);

– 08:00-10:00, 14:00-17:00, 19:00-21:00 (сумарно 7 годин); 3.1 – 02:00-04:00, 08:00-10:00, 15:00-17:00, 20:00-22:00 (сумарно 8 годин);

– 02:00-04:00, 08:00-10:00, 15:00-17:00, 20:00-22:00 (сумарно 8 годин); 3.2 – 04:00-06:00, 09:00-12:00, 16:00-19:00, 21:00-23:00 (сумарно 10 годин);

4.1 – 02:00-04:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-23:00 (сумарно 10 годин);

– 02:00-04:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-23:00 (сумарно 10 годин); 4.2 – 04:00-06:00, 10:00-13:00, 16:00-19:00, 21:00-23:00 (сумарно 10 годин);

– 04:00-06:00, 10:00-13:00, 16:00-19:00, 21:00-23:00 (сумарно 10 годин); 5.1 – 10:00-13:00, 16:00-19:00, 23:00-24:00 (сумарно 7 годин);

– 10:00-13:00, 16:00-19:00, 23:00-24:00 (сумарно 7 годин); 5.2 – 06:00-08:00, 12:00-15:00, 17:00-20:00 (сумарно 8 годин);

– 06:00-08:00, 12:00-15:00, 17:00-20:00 (сумарно 8 годин); 6.1 – 11:00-14:00, 16:00-20:00, 23:00-24:00 (сумарно 8 годин);

– 11:00-14:00, 16:00-20:00, 23:00-24:00 (сумарно 8 годин); 6.2 – 06:00-08:00, 12:00-15:00, 17:00-20:00, 23:00-24:00 (сумарно 9 годин).

Чернігівська область

Діють відключення за графіками. У розклад було внесено зміни:

з 00:00 до 03:00 додатково відключали черги 1.1, 6.1 та 6.2;

з 03:00 до 06:00 – додатково 2.2, 3.1 та 3.2.

Графік відключення світла 26... Джерело: Чернігівобленерго Розгорнути

Житомирська область

Діють погодинні графіки. Також через наслідки російських атак на Житомирщині застосовано мережеві обмеження.

Графік відключення світла 26... Джерело: Житомиробленерго Розгорнути

Миколаївська область

У регіоні з 05:30 застосовуються погодинні графіки. Орієнтовний розклад такий:

.1 – 05:30-08:30, 12:00-19:00 (сумарно 10 годин);

– 05:30-08:30, 12:00-19:00 (сумарно 10 годин); 1.2 – 15:30-19:00, 22:30-00:00 (сумарно 5 годин);

– 15:30-19:00, 22:30-00:00 (сумарно 5 годин); 2.1 – 05:30-08:30, 12:00-15:30, 19:00-22:30 (сумарно 10 годин);

2.2 – 08:30-12:00, 15:30-20:30 (сумарно 8,5 години);

– 08:30-12:00, 15:30-20:30 (сумарно 8,5 години); 3.1 – 12:00-15:30, 19:00-22:30 (сумарно 7 годин);

– 12:00-15:30, 19:00-22:30 (сумарно 7 годин); 3.2 – 08:30-15:30, 19:00-20:30 (сумарно 8,5 години);

– 08:30-15:30, 19:00-20:30 (сумарно 8,5 години); 4.1 – 12:30-15:30, 19:00-22:30 (сумарно 6,5 години);

– 12:30-15:30, 19:00-22:30 (сумарно 6,5 години); 4.2 – 08:30-12:00, 19:00-22:30 (сумарно 7 годин);

– 08:30-12:00, 19:00-22:30 (сумарно 7 годин); 5.1 – 05:30-08:30, 12:00-19:00 (сумарно 10 годин);

– 05:30-08:30, 12:00-19:00 (сумарно 10 годин); 5.2 – 07:30-12:00, 15:30-19:00, 22:30-00:00 (сумарно 9,5 години);

– 07:30-12:00, 15:30-19:00, 22:30-00:00 (сумарно 9,5 години); 6.1 – 08:30-12:00, 15:30-19:00, 22:30-00:00 (сумарно 8,5 години);

– 08:30-12:00, 15:30-19:00, 22:30-00:00 (сумарно 8,5 години); 6.2 – 05:30-08:30, 15:30-20:30 (сумарно 8 годин).

Графік відключення та черга в 2026 році: де дізнатися

На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, світла в українців немає по пів дня, а платіжки за нього не меншають. Енергетики пояснили, чому так відбуваєтбся.