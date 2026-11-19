Ситуація в енергетиці відчутно змінилася: які відключення світла діють 19 листопада в Україні

У четвер, 19 листопада, у більшості регіонів України знову запроваджено погодинні відключення світла. Обсяг обмежень становить від 0,5 до 3 черг, тобто одночасно можуть відключати до половини споживачів. Це менше, ніж днем раніше, коли відключення стартували від 1 черги. Водночас, у Харківській, Сумській та Полтавській областях, а також частині районів Дніпровщини застосовуються аварійні відключення.

Про загальний стан енергетики повідомили в "Укренерго" та Міністерстві енергетики, а деталі та конкретні графіки публікують обленерго. Ситуацію також прокоментував прем'єр-міністр Сергій Корецький. OBOZ.UA слідкує за тим, що відбувається.

Головне, що потрібно знати

Внаслідок обстрілів станом зранку були знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській та Сумській областях.

у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській та Сумській областях. На Житомирщині, Чернігівщині та Миколаївщині атаковані електропідстанції .

. У більшості регіонів України діють цілодобово графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості – графіки обмеження потужності.

Час застосування графіків у деяких областях може відрізнятися від загального.

Обмеження для населення заплановані в обсязі від 0,5 до 3 черг, тобтосумарно на добу світла може не бути по 2-12 годин. Утім, у деяких регіонах фактичні відключення досягли 4 черг .

. Через постійні російські атаки ситуація з електропостачанням може швидко змінюватися протягом дня, тож споживачам варто постійно перевіряти інформацію від своїх обленерго.

Київ

Діють стабілізаційні відключення електроенергії. Утім, загального розкладу за групами в Києві не існує вже майже рік. Тож, перевірити графіки можна лише за конкретною адресою:

чат-бот "ДТЕК Київські електромережі" – дозволяє перевірити інформацію про електропостачання;

офіційний сайт ДТЕК – потрібно вказати адресу, щоб отримати актуальні дані;

застосунок "Київ Цифровий" – також можна перевірити інформацію про відключення за своєю адресою;

гаряча лінія "Струм" за номером 1549 – можна дізнатися про застосування графіків, наявність світла за адресою та дії в разі відключення.

Також було запущено новий чат-бот у співпраці з Національною платформою ОСББ. Він має допомогти енергетикам швидше реагувати на аварії.

"Якщо в багатоквартирному будинку зникло світло через аварію, його представник може подати одну заявку від усіх мешканців. Національна платформа ОСББ перевірить інформацію, за потреби уточнить деталі й передасть заявку до ДТЕК. Підтверджені заявки матимуть найвищий пріоритет. Такий шлях дозволить швидше з’ясувати, де сталася аварія, у мережах ДТЕК чи всередині будинку, і одразу підключити фахівців, які можуть її усунути", – пояснили енергетики.

Київська область

В області діють погодинні відключення електроенергії. ДТЕК не публікував загальний графік, однак неофіційні ресурси наводять такий зведений розклад:

Відключення світла на Київщи... Джерело: pro.kyiv.ua Розгорнути

Водночас у Яготинській громаді через повторні російські обстріли відбулися пошкодження обладнання, воно потребує часу на відновлення. Тож, там діє тимчасовий графік – від 3 годин зі світлом і 9 годин без світла.

Харківська область

Запроваджено аварійні відключення. Одночасно з ними діють і погодинні графіки:

1.1 – 13:00-16:30, 20:00-22:00 (сумарно 5,5 години);

– 13:00-16:30, 20:00-22:00 (сумарно 5,5 години); 1.2 – 02:30-06:00, 13:00-16:30, 20:00-22:00 (сумарно 9 годин);

– 02:30-06:00, 13:00-16:30, 20:00-22:00 (сумарно 9 годин); 2.1 – 02:30-06:00, 13:00-16:30 (сумарно 7 годин);

– 02:30-06:00, 13:00-16:30 (сумарно 7 годин); 2.2 – 02:30-06:00, 13:00-16:30, 20:00-22:00 (сумарно 9 годин);

– 02:30-06:00, 13:00-16:30, 20:00-22:00 (сумарно 9 годин); 3.1 – 06:00-09:30, 16:00-20:00 (сумарно 7,5 години);

– 06:00-09:30, 16:00-20:00 (сумарно 7,5 години); 3.2 – 06:00-09:30, 16:00-20:00 (сумарно 7,5 години);

4.1 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (сумарно 7 годин);

– 06:00-09:30, 16:30-20:00 (сумарно 7 годин); 4.2 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (сумарно 7 годин);

– 06:00-09:30, 16:30-20:00 (сумарно 7 годин); 5.1 – 00:00-02:30, 09:30-13:00, 16:30-23:30 (сумарно 13 годин);

– 00:00-02:30, 09:30-13:00, 16:30-23:30 (сумарно 13 годин); 5.2 – 09:30-13:00, 16:30-23:30 (сумарно 10,5 години);

– 09:30-13:00, 16:30-23:30 (сумарно 10,5 години); 6.1 – 00:00-02:30, 09:30-13:00, 20:00-23:30 (сумарно 9,5 години);

– 00:00-02:30, 09:30-13:00, 20:00-23:30 (сумарно 9,5 години); 6.2 – 00:00-02:30, 09:30-13:00, 20:00-23:30 (сумарно 9,5 години).

Сумська область

Діють аварійні відключення. Після стабілізації ситуації повернуть погодинний графік, за яким світла може не бути сумарно до 16 годин за добу.

Відключення світла на Сумщин... Джерело: Сумиобленерго Розгорнути

Полтавська область

У регіоні діють аварійні відключення. Також було опубліковано погодиний графі із такими обсягами:

з 00:00 по 02:00 застосовується відключення в обсязі 3 черги;

з 02:00 по 07:00 – 2 черги;

з 07:00 по 16:00 – 4 черги;

з 16:00 по 22:00 – 3 черги.

з 22:00 по 23:59 – 2 черги.

Відключення світла на Полтав... Джерело: Полтаваобленерго Розгорнути

Запорізька область

Введено погодинні відключення. Графік змінився:

1.1 – 00:00-04:30, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 14,5 години);

– 00:00-04:30, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 14,5 години); 1.2 – 00:00-04:30, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 11,5 години);

– 00:00-04:30, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 11,5 години); 2.1 – 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 10 годин);

2.2 – 00:00-01:30, 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 11,5 години);

– 00:00-01:30, 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 11,5 години); 3.1 – 04:00-09:00, 18:00-23:00 (сумарно 10 годин);

– 04:00-09:00, 18:00-23:00 (сумарно 10 годин); 3.2 – 04:00-09:00, 13:30-18:30 (сумарно 10 годин);

– 04:00-09:00, 13:30-18:30 (сумарно 10 годин); 4.1 – 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 10 годин);

– 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 10 годин); 4.2 – 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (сумарно 11 годин);

– 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (сумарно 11 годин); 5.1 – 00:00-04:30, 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 14,5 години);

– 00:00-04:30, 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 14,5 години); 5.2 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:30-24:00 (сумарно 11,5 години);

6.1 – 00:00-04:30, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 11,5 години);

– 00:00-04:30, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 11,5 години); 6.2 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 12 годин).

Дніпропетровська область

У м. Дніпро, Кам'янське, Самар, Павлоград, Дніпровський, Самарівський, Павлоградський, Солонянський, Царичанський р-ни діють екстрені відключення. У решті області – м'які графіки стабілізаційних відключень:

Відключення світла на Дніпро... Джерело: Yasno Розгорнути

Черкаська область

Запроваджено погодинні відключення. Загальний графік таки:

1.1 – 06:00-08:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години);

– 06:00-08:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години); 1.2 – 06:00-08:00, 17:00-19:00, 23:00-24:00 (сумарно 5 годин);

– 06:00-08:00, 17:00-19:00, 23:00-24:00 (сумарно 5 годин); 2.1 – 06:00-08:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);

– 06:00-08:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин); 2.2 – 11:00-13:00, 17:00-19:00, 23:00-24:00 (сумарно 5 годин);

– 11:00-13:00, 17:00-19:00, 23:00-24:00 (сумарно 5 годин); 3.1 – 13:00-15:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години);

– 13:00-15:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години); 3.2 – 13:00-15:00, 20:00-22:00 (сумарно 4 години);

– 13:00-15:00, 20:00-22:00 (сумарно 4 години); 4.1 – 12:00-14:00, 19:00-21:00 (сумарно 4 години);

4.2 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 19:00-21:00 (сумарно 6 годин);

– 08:00-10:00, 14:00-16:00, 19:00-21:00 (сумарно 6 годин); 5.1 – 08:00-11:00, 14:00-16:00, 21:00-23:00 (сумарно 7 годин);

– 08:00-11:00, 14:00-16:00, 21:00-23:00 (сумарно 7 годин); 5.2 – 10:00-13:00, 16:00-18:00 (сумарно 5 годин);

– 10:00-13:00, 16:00-18:00 (сумарно 5 годин); 6.1 – 08:00-10:00, 15:00-17:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);

– 08:00-10:00, 15:00-17:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин); 6.2 – 10:00-12:00, 15:00-17:00, 21:00-23:00 (сумарно 6 годин).

Водночас у низці громад Черкащини графіки відрізняються. Зокрема, в частині Уманського району на період виконання аварійно-відновлювальних робіт застосовуються тимчасові індивідуальні графіки. Вони стосуються споживачів ВСП "Уманські енергетичні мережі", Жашківської філії, Монастирищенської філії, Христинівської філій:

1.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин);

– 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин); 2.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин);

– 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин); 3.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин);

– 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин); 4.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин);

– 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин); 5.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин);

– 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин); 6.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин).

Також протягом дня в Уманському районі можливі незначні відхилення від графіків погодинних відключень електроенергії.

Чернігівська область

Діють відключення за графіками. Розклад такий:

Відключення світла на Черніг... Джерело: Чернігівобленерго Розгорнути

Одеська область

За наказом "Укренерго" діють погодинні відключення електроенергії. Зведений графік публікують лише неофіційно:

1.1 – 11:00-14:30 (сумарно 3,5 години);

– 11:00-14:30 (сумарно 3,5 години); 1.2 – 14:00-16:30 (сумарно 2,5 години);

– 14:00-16:30 (сумарно 2,5 години); 2.1 – 14:00-16:30, 22:00-24:00 (сумарно 4,5 години);

– 14:00-16:30, 22:00-24:00 (сумарно 4,5 години); 2.2 – 14:00-16:30 (сумарно 2,5 години);

– 14:00-16:30 (сумарно 2,5 години); 3.1 – 16:00-18:30 (сумарно 2,5 години);

– 16:00-18:30 (сумарно 2,5 години); 3.2 – без відключень;

– без відключень; 4.1 – 16:00-18:30 (сумарно 2,5 години);

– 16:00-18:30 (сумарно 2,5 години); 4.2 – 16:00-18:30 (сумарно 2,5 години);

– 16:00-18:30 (сумарно 2,5 години); 5.1 – 18:00-22:30 (сумарно 4,5 години);

– 18:00-22:30 (сумарно 4,5 години); 5.2 – 08:00-11:30 (сумарно 3,5 години);

– 08:00-11:30 (сумарно 3,5 години); 6.1 – 18:00-22:30 (сумарно 4,5 години);

– 18:00-22:30 (сумарно 4,5 години); 6.2 – 18:00-22:30 (сумарно 4,5 години).

Житомирська область

Діють оновлені погодинні графіки. Обсяг відключень електроенергії було збільшено:

з 06:00 до 09:00 – 2,5 черги;

з 09:00 до 10:00 – 3 черги;

з 10:00 до 11:00 – 2,5 черги;

з 11:00 до 14:00 – 1,5 черги;

з 14:00 до 22:00 – 2 черги;

з 22:00 до 24:00 – 1,5 черги.

Відключення світла на Житоми... Джерело: Житомиробленерго Розгорнути

Хмельницька область

Застосовуються відключення світла за графіками. Орієнтовні години знеструмлень:

1.1 – 13:00-17:00 (сумарно 4 години);

– 13:00-17:00 (сумарно 4 години); 1.2 – 14:00-17:00 (сумарно 3 години);

– 14:00-17:00 (сумарно 3 години); 2.1 – 14:00-17:00 (сумарно 3 години);

– 14:00-17:00 (сумарно 3 години); 2.2 – 22:00-24:00 (сумарно 2 години);

– 22:00-24:00 (сумарно 2 години); 3.1 – 17:00-19:00 (сумарно 2 години);

– 17:00-19:00 (сумарно 2 години); 3.2 – 17:00-19:00 (сумарно 2 години);

– 17:00-19:00 (сумарно 2 години); 4.1 – 17:00-19:00 (сумарно 2 години);

– 17:00-19:00 (сумарно 2 години); 4.2 – 06:00-09:00 (сумарно 3 години);

– 06:00-09:00 (сумарно 3 години); 5.1 – 19:00-22:00 (сумарно 3 години);

5.2 – 19:00-22:00 (сумарно 3 години);

– 19:00-22:00 (сумарно 3 години); 6.1 – 19:00-22:00 (сумарно 3 години);

– 19:00-22:00 (сумарно 3 години); 6.2 – 09:00-13:00 (сумарно 4 години).

Миколаївська область

У регіоні застосовуються погодинні графіки. Прогнозований розклад такий:

1.1 – 08:30-12:00 (сумарно 3,5 години);

– 08:30-12:00 (сумарно 3,5 години); 1.2 – 05:30-08:30 (сумарно 3 години);

– 05:30-08:30 (сумарно 3 години); 2.1 – 15:30-19:00 (сумарно 3,5 години);

– 15:30-19:00 (сумарно 3,5 години); 2.2 – 15:30-19:00, 22:30-00:00 (сумарно 5 годин);

– 15:30-19:00, 22:30-00:00 (сумарно 5 годин); 3.1 – 13:30-15:30, 19:00-22:30 (сумарно 5,5 години);

– 13:30-15:30, 19:00-22:30 (сумарно 5,5 години); 3.2 – 19:00-22:30 (сумарно 3,5 години);

5.1 – 13:30-15:30 (сумарно 2 години);

– 13:30-15:30 (сумарно 2 години); 5.2 – 12:00-15:30 (сумарно 3,5 години);

– 12:00-15:30 (сумарно 3,5 години); 6.1 – 19:00-22:30 (сумарно 3,5 години);

– 19:00-22:30 (сумарно 3,5 години); 6.2 – 15:30-19:00 (сумарно 3,5 години).

Де дізнатися свій графік та чергу відключення світла

На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, українці взимку можуть залишитись без води. Через удари по енергетиці зупинятимуться насосні станції, а в окремих містах водиможе не бути годинами, днями або навіть тижнями.