Ситуація погіршилась: у Києві та 5 областях відключають світло в аварійному режимі
Графік відключення світла 2...
Джерело: Getty Images
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У понеділок, 2 листопада, у частині регіонів України запроваджено аварійні відключення електроенергії. Графіки не діють, зокрема в Києві, у Київській, Сумській, Черкаській, Житомирській, а також частково Чернігівській областях. Крім того, повністю знеструмлено Ізюм на Харківщині, а в Одесі фіксуються аварії через атаку РФ на важливий енергооб'єкт.
Про загальний режим відключень для населення заявили в "Укренерго", а деталі та конкретні графіки публікують обленерго в своїх регіонах. OBOZ.UA слідкує за ситуацією.
"Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі – в окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", – заявили енергетики.
Відключення світла 2 листопада: головне, що слід знати
- Погодинні відключення зберігаються в Харківській і Полтавській областях, а також частково на Чернігівщині. Там графіки для населення діють з 6:00 до 23:59, одночасно відключають від 18,75% до 31,25% споживачів (від 1,5 до 2,5 групи по 12,5% кожна). Утім, у деяких областях відключення сягнули 3 черг – 37,5% споживачів.
- У деяких регіонах час застосування обмежень відрізняється від загального – можуть відключати навіть уночі, або навпаки починати пізніше, ніж з 6 ранку.
- Енергетики не виключають застосування аварійних графіків і в інших регіонах.
- Тривають відключення за графіками для промисловості та бізнесу.
- Вночі 2 листопада ворог атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одеській області. На ранок частину споживачів вдалося перезаживити.
- Також через аварію на кабельній лінії знеструмлено 7,5 тис. абонентів у Чернігові.
- Тих, у кого є електроенергія, просять споживати її ощадливо. Обмежувати використання потужних електроприладів особливо рекомендується по вечорах.
- Відключення відбуваються не через нестачу генерації – пошкодження підстанцій призвело до того, що енергосистема не може передати споживачам усю вироблену електроенергію.
Графіки відключення світла: яка ситуація за регіонами
Київ
Зранку за командою "Укренерго" запроваджені екстрені відключення, повідомили в ДТЕК. Там нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють.
Також у столиці через зникнення напруги зупинилися швидкісні трамваї та частина електротранспорту. Зокрема:
- на Борщагівській лінії трамваї не курсують від зупинки "Івана Дзюби";
- рух призупинено на низці вулиць і проспектів, зокрема Берестейському, Відрадному, Вадима Гетьмана та поблизу метро "Шулявська";
- "зелена" гілка метро не працювала через відсутність напруги, утім, пізніше поїзди почали курсувати на правому березі. Між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір" руху немає.
Київська область
Аварійні відключення зачепили і Київщину. Графіки наразі не діють у всіх районах області.
Також у Білій Церкві відбулося призупинення водопостачання. Це сталося внаслідок влучання дрона в інфраструктурний об’єкт. Станом на 10:25 воду вже повернули.
Чернігівська область
За вказівко "Укренерго", у Ніжинському і Прилуцькому районах застосовано графік аварійних відключень (ГАВ). В інших районах продовжують діяти погодинні графіки:
Відключення світла на Черніг...
Джерело: Чернігівобленерго
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У самому Чернігові без світла опинилися 7,5 тис. споживачів. Причиною стала аварія на кабельній лінії. Енергетики вже займаються відновленням електропостачання.
Сумська область
О 08:47 командою "Укренерго" в регіоні повторно запровадили аварійні відключення. Розклад знеструмлень наразі не діє.
Полтавська область
З 8:48 було введено графіки аварійних відключень, однак після 10:00 їх скасували. Натоміть діє погодинний розклад:
- з 06:00 по 09:00 застосовується ГПВ в обсязі 1,5 черги;
- з 09:00 по 09:30 – 2 черги;
- з 09:30 по 12:00 – 2,5 черги;
- з 12:00 по 21:00 – 3 черги;
- з 21:00 по 23:59 – 2 черги.
Відключення світла на Полтавщині 2 листопада.
Джерело: Полтаваобленерго
Черкаська область
З 08:52 в Черкаській області застосовані графіки аварійних відключень. Водночас продовжують діяти і графіки погодинних відключень:.
- 1.1 – 06:00-08:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (сумарно 6 годин);
- 1.2 – 06:00-08:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 8 годин);
- 2.1 – 06:00-08:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 8 годин);
- 2.2 – 08:00-10:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 8 годин);
- 3.1 – 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-21:00 (сумарно 7 годин);
- 3.2 – 08:00-10:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 6 годин);
- 4.1 – 09:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00 (сумарно 5 годин);
- 4.2 – 12:00-14:00, 16:00-18:00 (сумарно 4 години);
- 5.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);
- 5.2 – 10:00-12:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);
- 6.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 20:00-21:00 (сумарно 5 годин);
- 6.2 – 10:00-12:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин).
Житомирська область
З 7:32 застосовано аварійні відключення. Погодинні графіки не діють.
Харківська область
Діють погодинні графіки, "Харківобленерго" опублікувало перелік черг за адресами. Також оновлено орієнтовні години відсутності електропостачання на 2 листопада:
- .1 – 11:30-15:00, 22:00-24:00;
- 1.2 – 11:30-15:00;
- 2.1 – 11:30-15:00, 18:30-24:00;
- 2.2 – 11:30-15:00, 22:00-24:00;
- 3.1 – 06:00-08:00, 15:00-18:30;
- 3.2 – 06:00-08:00, 15:00-18:30;
- 4.1 – 06:00-08:00, 11:30-18:30;
- 4.2 – 15:00-18:30;
- 5.1 – 08:00-11:30, 18:30-22:00;
- 5.2 – 08:00-11:30, 18:30-22:00;
- 6.1 – 08:00-11:30, 15:00-21:00;
- 6.2 – 09:00-11:30, 18:30-22:00.
Крім того, повністю знеструмлений Ізюм. У місті відсутнє електропостачання через пошкодження високовольтних ліній.
Графік відключення світла за вулицею: де дізнатися
На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:
Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві навіть без аварійних відключень замість звичних черг діють індивідуальні графіки. Через це мешканці столиці не мають загальних таблиць, а можуть знайти свій будинок і вулицю лише окремо. Світло в сусідніх будинках можуть вимикати в різний час.
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