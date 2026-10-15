Світло за пів ціни: тариф на електроенергію для частини українців знизили вдвічі

Скільки треба буде платити з...

В Україні з 1 жовтня до 30 квітня для частини споживачів діє знижений тариф на електроенергію – 2,64 грн за кВт·год замість стандартних 4,32 грн, якщо місячне споживання не перевищує 2000 кВт·год, що дозволяє заощаджувати до 3360 грн щомісяця. Скористатися спеціальною ціною можуть мешканці житла з належним чином оформленим електроопаленням, а також визначених негазифікованих багатоквартирних будинків без діючого централізованого теплопостачання.

Про це повідомляє "Черкасиобленерго". Як пояснили фахівці, протягом опалювального сезону для визначених категорій споживачів діє спеціальна ціна на електроенергію, яка дозволяє суттєво зменшити витрати на опалення житла.

Хто в Україні може платити за електроенергію 2,64 грн замість 4,32 грн

Право на знижену ціну мають індивідуальні та колективні побутові споживачі, житло яких відповідає встановленим умовам. Насамперед це власники та мешканці житлових будинків, квартир і житлових будинків готельного типу, обладнаних електроопалювальними установками відповідно до чинних вимог.

Важливо, щоб електроопалення було належним чином оформлене та враховане в документації на об'єкт. Крім того, спеціальний тариф передбачений для мешканців негазифікованих багатоквартирних будинків, у яких відсутнє або не функціонує централізоване теплопостачання.

Таким чином, право на дешевшу електроенергію залежить не лише від того, чим саме людина обігріває житло, а й від технічного статусу будинку та документального підтвердження відповідних умов. Наприклад, якщо власник квартири просто придбав електричний конвектор, масляний радіатор або тепловентилятор, це саме по собі не означає автоматичного права на пільговий тариф.

Необхідно, щоб електроопалювальна система відповідала встановленим вимогам, а інформація про неї була належним чином оформлена. Водночас, спеціальна ціна не обмежується виключно приватними будинками. За дотримання необхідних умов її можуть застосовувати і для квартир у багатоповерхівках.

Скільки коштує електроенергія з 1 жовтня: нові суми в платіжках

Протягом опалювального сезону для домогосподарств, які мають право на спеціальні умови оплати, передбачено дві ціни залежно від обсягу споживання електроенергії. Якщо за місяць використано не більше 2000 кВт·год, застосовується знижена ціна – 2,64 грн за кВт·год.

Якщо місячне споживання перевищує 2000 кВт·год, застосовується загальна фіксована ціна – 4,32 грн за кВт·год. Пільговий тариф не означає, що перші 2000 кВт·год завжди оплачуються за 2,64 грн, а лише надлишок – за 4,32 грн. За правилами, встановленими постановою, якщо місячне споживання перевищує 2000 кВт·год, стандартна ціна застосовується до всього обсягу спожитої електроенергії.

Тому для домогосподарств з електроопаленням важливо контролювати загальне місячне споживання, особливо в періоди сильних морозів. Водночас знижена ціна 2,64 грн за кВт·год є меншою за стандартний тариф на 1,68 грн за кожну кіловат-годину, це приблизно на 39% дешевше, хоча в побуті такий тариф нерідко називають оплатою "за пів ціни".

Скільки можна заощадити на електроенергії

Різниця між стандартною та пільговою ціною стає особливо відчутною для домогосподарств, які використовують електроенергію не лише для побутових приладів, а й для обігріву приміщень. Наприклад, якщо протягом місяця спожито 1000 кВт·год, за стандартним тарифом довелося б заплатити 4320 грн. Натомість за зниженою ціною рахунок становитиме 2640 грн.

Отже, економія за один місяць досягне 1680 грн. Якщо споживання становить 1500 кВт·год, звичайна вартість електроенергії дорівнюватиме 6480 грн. За спеціальним тарифом доведеться заплатити 3960 грн, тобто на 2520 грн менше.

За максимального обсягу споживання, який дозволяє застосовувати пільгову ціну, – 2000 кВт·год – різниця буде ще більшою. За стандартною ціною такий обсяг електроенергії коштував би 8640 грн, а за спеціальною – 5280 грн.

Таким чином, максимальна економія в межах пільгового місячного обсягу становить 3360 грн. За сім місяців опалювального сезону сукупна економія теоретично може сягнути 23 520 грн, якщо домогосподарство щомісяця споживатиме рівно 2000 кВт·год і відповідатиме всім умовам застосування спеціальної ціни.

Чому не всі власники електричних обігрівачів отримають знижку

Одним із найважливіших моментів є правильне оформлення електроопалення. Сам факт використання електроенергії для обігріву житла не завжди дає право на спеціальну ціну.

Наприклад, якщо у квартирі працює централізоване опалення, але мешканці додатково користуються електричним обігрівачем, це не означає, що їх автоматично переведуть на тариф 2,64 грн за кВт·год. Так само встановлення електричного котла або іншого опалювального обладнання без належного документального оформлення не гарантує застосування зниженої ціни.

Для отримання спеціального тарифу необхідно підтвердити, що електроопалювальна установка є передбаченою системою опалення житла та відповідає технічним вимогам. Зазначається, що це важливо для того, щоб постачальник електроенергії мав законні підстави застосовувати до конкретного споживача спеціальні умови розрахунків.

Як оформити знижений тариф на електроенергію

Українцям, які використовують електроопалення та хочуть скористатися спеціальною ціною, насамперед варто перевірити, чи має їхнє житло відповідний статус. Якщо електроопалення вже оформлене належним чином, а інформація про нього врахована оператором системи розподілу, спеціальна ціна може застосовуватися без повторного проходження всієї процедури.

Якщо ж обладнання встановили нещодавно або відомості про електроопалення відсутні, необхідно звернутися до оператора системи розподілу електроенергії, який обслуговує відповідну територію. Саме оператор системи розподілу перевіряє технічну інформацію щодо електроустановок споживача та забезпечує облік необхідних характеристик об'єкта.

Для оформлення можуть знадобитися документи, які підтверджують право власності або користування житлом, технічна документація на електроопалювальну установку та документи щодо її встановлення. Конкретний перелік залежить від типу житла, наявної документації та особливостей підключення.

Якщо електроопалювальна система ще не оформлена, споживачеві можуть знадобитися додаткові технічні процедури для підтвердження її відповідності встановленим вимогам. Після внесення необхідних відомостей оператор системи розподілу передає інформацію, потрібну для застосування відповідної ціни, постачальнику електроенергії.

Які документи потрібні для оформлення електроопалення

Як уточнили в "Черкасиобленерго", для внесення відомостей про електроопалювальну установку до паспорта точки розподілу споживач повинен подати документи до центру обслуговування клієнтів оператора системи розподілу. Зокрема, підприємство називає такі документи:

копію погодженого з оператором системи розподілу проєкту електропостачання житла на всю опалювальну площу;

копію технічного паспорта будинку, де в графі "вид опалення" зазначено електроопалення;

копії технічних паспортів електроопалювального обладнання;

документ про від'єднання від централізованого опалення або відповідний висновок про відсутність газифікації чи нефункціонування інших систем теплопостачання – у випадках, коли це необхідно.

Також потужність електроопалювальної установки не повинна перевищувати дозволену потужність, зазначену в договорі на розподіл електроенергії. Якщо потужності недостатньо, спочатку необхідно оформити її збільшення.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українці можуть зменшити витрати на електроенергію, якщо вимикатимуть непотрібні прилади з розеток, правильно користуватимуться бойлерами, кондиціонерами та пральними машинами. Найбільшу економію можуть забезпечити оптимізація роботи потужних електроприладів і використання двозонного лічильника, який дозволяє оплачувати електроенергію вночі за половиною звичайного тарифу.