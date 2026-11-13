Графіки не діють: екстрені відключення світла ширяться Україною

У п'ятницю, 13 листопада, в Україні запроваджено графіки відключення світла – обмеження електропостачання діють у більшій частині регіонів. До того ж у деяких областях – як-от в окремих районах Київщини, на Харківщині, Дніпропетровщині, Житомирщині, Чернігівщині та Черкащині – застосовуються аварійні (екстрені) відключення. Графіки там не діють.

Про загальну ситуацію в енергетиці повідомили в "Укренерго" та Міністерстві енергетики, а обленерго розкрили деталі. OBOZ.UA слідкує за тим, що відбувається.

Відключення світла 13 листопада: головне

У більшості регіонів України діють цілодобово графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості – графіки обмеження потужності.

Через російські обстріли знеструмлено частину споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

У регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, тривають ремонтно-відновлювальні роботи – енергетики працюють у посиленому режимі, але нові ворожі атаки та постійні повітряні тривоги ускладнюють і затримують проведення робіт.

– енергетики працюють у посиленому режимі, але нові ворожі атаки та постійні повітряні тривоги ускладнюють і затримують проведення робіт. Через безперервні російські атаки ситуація з електропостачанням може швидко змінюватися протягом дня, іноді навіть кілька разів на годину.

Київ

У столиці діють стабілізаційні відключення електроенергії, але від загального розкладу відключень за групами в ДТЕК відмовилися вже майже рік тому. Тому перевірити заплановані вимкнення можна лише за конкретною адресою одним зі способів:

чат-бот "ДТЕК Київські електромережі" – дозволяє перевірити інформацію про електропостачання;

офіційний сайт ДТЕК – потрібно вказати адресу, щоб отримати актуальні дані;

застосунок "Київ Цифровий" – також можна перевірити інформацію про відключення за своєю адресою;

гаряча лінія "Струм" – за номером 1549 можна дізнатися про застосування графіків, наявність світла за адресою та подальші дії в разі відключення.

Київська область

У Бучанському, Фастівському, Білоцерківському, Обухівському районах запроваджено екстрені відключення. Причиною стали обстріли й пошкодження енергосистеми, що обмежують можливості передачі електроенергії.

У решті області діють погодинні відключення електроенергії. ДТЕК не публікував загальний графік, однак неофіційні ресурси надають такий розклад:

1.1 – 00:00-02:30, 08:30-14:30, 18:30-22:00 (сумарно 12 годин);

1.2 – 00:00-02:30, 07:30-11:00, 18:30-24:00 (сумарно 11,5 години);

2.1 – 00:00-01:30, 07:30-12:00, 17:30-22:30 (сумарно 11 годин);

2.2 – 00:00-01:30, 06:00-12:00, 17:30-22:30 (сумарно 12,5 години);

3.1 – 01:00-04:30, 10:30-15:30, 21:00-24:00 (сумарно 11,5 години);

3.2 – 01:00-04:30, 10:30-15:30, 20:30-24:00 (сумарно 12 годин);

4.1 – 02:00-05:30, 11:30-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 12 годин);

4.2 – 02:00-05:30, 11:30-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 12 годин);

5.1 – 04:00-08:00, 14:00-21:00 (сумарно 11 годин);

5.2 – 04:00-08:00, 15:00-21:30 (сумарно 10,5 години);

6.1 – 05:00-09:00, 15:00-19:00 (сумарно 8 годин);

6.2 – 05:00-11:00, 15:00-19:00 (сумарно 10 годин).

Як заявили енергетики, через обстріли з боку РФ лише за тиждень було пошкоджено 10 енергооб’єктів ДТЕК на Київщині. Щодня над відновленням працюють понад 200 бригад, утім відключень світла все одно неможливо уникнути.

"Але пошкоджені не лише місцеві мережі. Росія атакує і високовольтні мережі "Укренерго", якими електроенергія надходить до області. Через це "Укренерго" доводиться застосовувати екстрені та стабілізаційні відключення. Є й інша проблема. Коли світло повертається, усі намагаються одночасно ввімкнути бойлери, обігрівачі та іншу техніку. Мережі перевантажуються, виникають нові аварії. Зараз таких випадків сотні щодня", – пояснили в ДТЕК.

Вінницька область

У регіоні запроваджено погодинні відключення світла. Загальний розклад обленерго не публікує. Тож, знайти графік за конкретною адресою можна:

у чат-боті у Viber;

у чат-боті в Telegram;

у розділі "Онлайн графік погодинних відключень" (доступний пошук по адресы, ЕІС коду та особовому рахунку);

в особистомукабінеті на сайті обленерго.

Дніпровська область

ДТЕК запровадив у Дніпрі, Дніпровському районі, Кам’янському, Підгороднього, Солоного та Царичанці екстрені відключення. В інших районах діють графіки стабілізаційних відключень:

1.1 – 00:00-00:30, 06:00-10:00, 16:30-20:30 (сумарно 8,5 години);

1.2 – 06:00-10:00, 16:30-20:30 (сумарно 8 годин);

2.1 – 00:00-00:30, 06:00-10:00, 16:30-20:30 (сумарно 8,5 години);

2.2 – 00:00-00:30, 06:00-10:00, 16:30-20:30 (сумарно 8,5 години);

3.1 – 00:00-03:00, 09:30-13:30, 20:00-24:00 (сумарно 11 годин);

3.2 – 00:00-03:00, 09:30-13:30, 20:00-24:00 (сумарно 11 годин);

4.1 – 00:00-03:00, 09:30-13:30, 20:00-22:00 (сумарно 9 годин);

4.2 – 09:30-13:30, 20:00-24:00 (сумарно 8 годин);

5.1 – 13:00-17:00 (сумарно 4 години);

5.2 – 02:30-06:30, 13:00-17:00 (сумарно 8 годин);

6.1 – 02:30-06:30, 13:00-17:00 (сумарно 8 годин);

6.2 – 02:30-06:30, 13:00-17:00 (сумарно 8 годин).

Житомирська область

Через складну ситуацію в обʼєднаній енергосистемі України, застосовано аварійні знеструмлення. Це означає, що графіки погодинних відключень електроенергії наразі не діють.

Запорізька область

Світло відключається за графіками, але загальна тривалість обмежень між підчергами суттєво відрізняється. З урахуванням 30 хвилин на перемикання електроенергія буде відсутні у такі години:

1.1 – 13:00-18:00 (сумарно 5 годин);

1.2 – 13:00-16:00 (сумарно 3 години);

2.1 – 06:30-09:00, 17:30-22:30 (сумарно 7,5 години);

2.2 – 06:30-10:30, 19:00-24:00 (сумарно 9 годин);

3.1 – 00:00-01:00, 13:00-16:00 (сумарно 4 години);

3.2 – 08:30-13:30 (сумарно 5 годин);

4.1 – 00:00-01:00, 14:30-19:30 (сумарно 6 годин);

4.2 – 15:30-20:30 (сумарно 5 годин);

5.1 – 06:30-07:30, 20:00-24:00 (сумарно 5 годин);

5.2 – 10:00-15:00 (сумарно 5 годин);

6.1 – 15:30-20:30 (сумарно 5 годин);

6.2 – 00:00-01:00, 06:30-07:30, 20:00-24:00 (сумарно 6 годин).

Миколаївська область

У регіоні застосовуються ГПВ. Прогнозований розклад такий:

1.1 – 12:30-16:00, 19:30-23:00 (сумарно 7 годин);

1.2 – 12:30-16:00, 19:30-22:30 (сумарно 6,5 години);

2.1 – 16:00-19:30 (сумарно 3,5 години);

2.2 – 16:00-19:30, 23:00-24:00 (сумарно 4,5 години);

3.1 – 09:00-12:30, 19:30-23:00 (сумарно 7 годин);

3.2 – 00:00-00:30, 09:00-12:30, 19:30-23:00 (сумарно 7,5 години);

4.1 – 16:00-19:30, 23:00-24:00 (сумарно 4,5 години);

4.2 – 00:00-00:30, 11:30-12:30, 16:00-19:30 (сумарно 5 годин);

5.1 – 05:30-09:00, 12:30-16:00 (сумарно 7 годин);

5.2 – 05:30-09:00, 12:30-16:00 (сумарно 7 годин);

6.1 – 05:30-09:00, 23:00-24:00 (сумарно 4,5 години);

6.2 – 09:00-12:30 (сумарно 3,5 години).

Одеська область

Запроваджено стабілізаційні відключення електроенергії за таким прогнозованим графіком:

1.1 – 08:00-12:00, 18:30-22:30 (сумарно 8 годин);

1.2 – 08:00-12:00, 18:30-22:30 (сумарно 8 годин);

2.1 – 18:30-22:30 (сумарно 4 години);

2.2 – 08:00-12:00, 18:30-22:30 (сумарно 8 годин);

3.1 – 11:30-15:30 (сумарно 4 години);

3.2 – 11:30-15:30, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);

4.1 – 12:00-15:30, 22:00-24:00 (сумарно 5,5 години);

4.2 – 11:30-15:30, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);

5.1 – 06:00-08:30, 15:00-19:00 (сумарно 6,5 години);

5.2 – 06:00-08:30, 15:00-19:00 (сумарно 6,5 години);

6.1 – 15:00-19:00 (сумарно 4 години);

6.2 – 06:00-08:30, 15:00-19:00 (сумарно 6,5 години).

Полтавська область

Діють графіки погодинних відключень, а режим в регіональній енергосистемі такий:

з 00:00 по 01:00 застосовується ГПВ в обсязі 2 черги;

з 01:00 по 07:30 – 1 черга;

з 07:30 по 08:00 – 2 черги;

з 08:00 по 15:00 – 2,5 черги;

з 15:00 по 22:00 – 3 черги;

з 22:00 по 23:59 – 2 черги.

Графіки відключень на у Полтавській області. Джерело: Полтаваобленерго

Крім того, вранці та вдень очікуються пориви вітру 15-20 м/с, через що можливі обриви дротів повітряних ліній електропередач. Тому енергетики застерігають не наближатися до провисаючих проводів та проводів, що лежать на землі на відстань, меншу 8 метрів – щоб не наражати себе на небезпеку ураження електричним струмом.

Сумська область

Після нічного обстрілу в частині регіоні сталися масштабні відключення світла. Також діють погодинні графіки за оновленим розкладом:

Графіки відключень світла на... Джерело: Сумиобленерго Розгорнути

Харківська область

Запроваджено аварійні відключення. Одночасно з ними діють погодинні графіки:

1.1 – 04:00-06:00, 09:00-11:00, 15:00-18:00, 21:00-23:00 (сумарно 9 годин);

1.2 – 05:00-07:00, 10:00-13:00, 16:00-19:00, 23:00-24:00 (сумарно 10 годин);

2.1 – 04:00-06:00, 09:00-12:00, 16:00-18:00, 21:00-23:00 (сумарно 9 годин);

2.2 – 04:00-07:00, 10:00-12:00, 16:00-19:00, 23:00-24:00 (сумарно 10 годин);

3.1 – 00:00-02:00, 06:00-08:00, 11:00-13:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 11 годин);

3.2 – 00:00-02:00, 06:00-09:00, 11:00-14:00, 18:00-21:00, 23:00-24:00 (сумарно 13 годин);

4.1 – 00:00-02:00, 12:00-14:00, 17:00-20:00 (сумарно 7 годин);

4.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00, 23:00-24:00 (сумарно 14 годин);

5.1 – 02:00-04:00, 07:00-10:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 11 годин);

5.2 – 02:00-04:00, 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-23:00 (сумарно 11 годин);

6.1 – 02:00-04:00, 07:00-10:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 11 годин);

6.2 – 03:00-05:00, 14:00-17:00, 20:00-23:00 (сумарно 8 годин).

Хмельницька область

Застосовуються відключення світла за графіками – з 6 ранку і до кінця доби. У переважної кількості місцевого населення електроенергії не буде загалом протягом 6 годин:

1.1 – 09:00-12:00, 19:00-22:00 (сумарно 6 годин);

1.2 – 19:00-22:00 (сумарно 3 години);

2.1 – 09:00-12:00, 19:00-22:00 (сумарно 6 годин);

2.2 – 09:00-12:00, 19:00-22:00 (сумарно 6 годин);

3.1 – 12:00-16:00 (сумарно 4 години);

3.2 – 12:00-16:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);

4.1 – 12:00-16:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);

4.2 – 12:00-16:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);

5.1 – 06:00-09:00, 16:00-19:00 (сумарно 6 годин);

5.2 – 06:00-09:00, 16:00-19:00 (сумарно 6 годин);

6.1 – 16:00-19:00 (сумарно 3 години);

6.2 – 06:00-09:00, 16:00-19:00 (сумарно 6 годин).

Фахівці звертають увагу на те, що це прогноз відключень, і за потреби оператор системи передачі може змінити обсяг та час обмежень.

Черкаська область

В обленерго повідомили про пошкодження обладнання електромереж внаслідок систематичних російських атак. У зв’язку із цим тривають цілодобові відновлювані роботи.

"Енергетики виконують аварійно-відновлювальні роботи з залученням усієї необхідної техніки, обладнання … Робимо все можливе, аби повернути світло в кожну оселю", – запевнили енергетики.

Після ліквідації наслідків, світло відключатимуть за таким графіком:

1.1 – 02:00-04:00, 08:00-11:00, 14:00-16:00, 20:00-23:00 (сумарно 10 годин);

1.2 – 03:00-05:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 11 годин);

2.1 – 02:00-05:00, 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00 (сумарно 11 годин);

2.2 – 00:00-01:00, 03:00-05:00, 09:00-11:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 11 годин);

3.1 – 04:00-06:00, 10:00-13:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 10 годин);

3.2 – 00:00-02:00, 05:00-07:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00, 23:00-24:00 (сумарно 11 годин);

4.1 – 00:00-02:00, 05:00-08:00, 11:00-13:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 12 годин);

4.2 – 00:00-01:00, 05:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00 (сумарно 10 годин);

5.1 – 06:00-08:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 8 годин);

5.2 – 01:00-03:00, 08:00-10:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 10 годин);

6.1 – 06:00-09:00, 13:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 8 годин);

6.2 – 01:00-03:00, 07:00-09:00, 15:00-17:00, 19:00-22:00 (сумарно 9 годин).

Чернігівська область

Внаслідок аварії на об'єкті електропостачання знеструмлено близько 80 тисяч помешкань у Корюківському, Новгород-Сіверському і Ніжинському районах – триває робота з відновлення електропостачання. В решті регіону діють відключення за графіками:

Графіки відключень на у Черн... Джерело: Чернігівобленерго Розгорнути

Крім того, внаслідок аварії на об'єкті електропостачання знеструмлено близько 9 тисяч абонентів у місті Славутич. Також близько 150 тисяч споживачів у Ніжинському і Прилуцькому районах залишились без світла через російську атаку.

Запорізька область

Діють погодинні відключення. Графік було оновлено:

1.1 – 14:30-18:00 (сумарно 3,5 години);

– 14:30-18:00 (сумарно 3,5 години); 1.2 – 13:00-16:30 (сумарно 3,5 години);

– 13:00-16:30 (сумарно 3,5 години); 2.1 – 06:30-09:00, 17:30-22:30 (сумарно 7,5 години);

2.2 – 06:30-10:30, 19:00-24:00 (сумарно 9 годин);

– 06:30-10:30, 19:00-24:00 (сумарно 9 годин); 3.1 – 00:00-01:00, 13:00-16:30 (сумарно 4,5 години);

– 00:00-01:00, 13:00-16:30 (сумарно 4,5 години); 3.2 – 08:30-13:30 (сумарно 5 годин);

– 08:30-13:30 (сумарно 5 годин); 4.1 – 00:00-01:00, 14:30-19:30 (сумарно 6 годин);

– 00:00-01:00, 14:30-19:30 (сумарно 6 годин); 4.2 – 16:00-21:00 (сумарно 5 годин);

– 16:00-21:00 (сумарно 5 годин); 5.1 – 06:30-07:30, 20:30-24:00 (сумарно 4,5 години);

– 06:30-07:30, 20:30-24:00 (сумарно 4,5 години); 5.2 – 10:00-13:30 (сумарно 3,5 години);

– 10:00-13:30 (сумарно 3,5 години); 6.1 – 16:00-21:00 (сумарно 5 годин);

– 16:00-21:00 (сумарно 5 годин); 6.2 – 00:00-01:00, 06:30-07:30, 20:30-24:00 (сумарно 5,5 години).

Графік та черга відключення світла за вулицею: де знайти свою

На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у Києві тимчасово вимикатимуть зовнішнє освітлення. Відповідне рішення було ухвалено через дефіцит електроенергії, який виник внаслідок ворожих атак.