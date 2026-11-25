Світло може зникнути будь-якої миті: який режим відключень діє в Україні 25 листопада
Який графік відключення світ...
Джерело: створено за допомогою ШІ
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У середу, 25 листопада, в більшості регіонів України знову діють графіки відключення світла. Їхній обсяг становить 0,5-3 черги, що трохи менше, ніж напередодні. Водночас багато родин лишаються без світла не за графіками – зросла кількість локальних аварійних відключень через перевантаження мереж. Такі знеструмлення неможливо передбачити, вони можуть статися будь-якої миті, але найбільший ризик виникає одразу після повернення світла за графіками.
Про загальний стан енергетики повідомили в "Укренерго" та Міністерстві енергетики, а деталі та конкретні графіки оприлюднюють обленерго в кожній області. OBOZ.UA слідкує за тим, що відбувається.
Головне, що потрібно знати
- Найскладнішою на ранок залишається ситуація у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Внаслідок ворожих атак пошкоджено значну кількість важливих для електропостачання регіонів енергооб’єктів.
- Внаслідок атак зафіксовано нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Харківській областях.
- Тимчасово окупована Запорізька АЕС втратила зовнішнє живлення та перейшла на живлення від дизель-генераторів. Це вже 17-та від початку року втрата зовнішнього живлення станції.
- З вечора планувалося, що світло вимикатимуть за графіками в обсязі від 0,5 до 3 черги. Тобто в пікові години можуть вимикати до половини споживачів одночасно.
- У більшості регіонів графіки діють цілодобово. Утім, у низці областей відключення почалися пізніше.
- Крім населення, відключення стосуються промисловості та бізнесу.
- Актуальні графіки відключень радять перевіряти на офіційних сторінках операторів системи розподілу (обленерго).
- Після відновлення електропостачання можливі перепади напруги або повторні аварійні знеструмлення. Щоби цього уникнути, потрібно вмикати потужні електроприлади поступово, а не всі одразу.
Відключення світла 25 листопада: усі графіки
Київ
Діють погодинні графіки. Загального розкладу за всіма групами в Києві не існує вже майже рік. Тож, перевірити графіки можна виключно за конкретною адресою:
- чат-бот "ДТЕК Київські електромережі" – дозволяє перевірити інформацію про електропостачання;
- офіційний сайт ДТЕК – потрібно вказати адресу, щоб отримати актуальні дані;
- застосунок "Київ Цифровий" – також можна перевірити інформацію про відключення за своєю адресою;
- гаряча лінія "Струм" за номером 1549 – можна дізнатися про застосування графіків, наявність світла за адресою та дії в разі відключення.
Крім того, киян закликали максимально економити воду. "Київводоканал" попередив, що після російських ударів по критичній інфраструктурі обладнання водопостачання та водовідведення працює з підвищеним навантаженням.
Київська область
Діють відключення світла заграфіками, однак зведеного розкладу ДТЕК не публікує. Неофіційні ресурси наводять такий розподіл за групами:
Відключення світла на Київщині 25 листопада.
Джерело: pro.kyiv.ua
Одеська область
Після останніх обстрілів у регіоні в 15 разів зросла кількість локальних аварій в електромережах, попередили в ДТЕК. До цього призводить одночасне ввімкнення потужних електроприладів.
"Тому енергетики просять про допомогу: під час відключень від’єднуйте потужні прилади від мережі, а після повернення світла вмикайте їх по черзі. Особливо важливо поступово збільшувати потужність електроопалення", – заявили в компанії.
Загалом діють стабілізаційні відключення електроенергії. Орієнтовний розклад:
- 1.1 – 14:00-18:00 (сумарно 4 години);
- 1.2 – 14:00-18:00 (сумарно 4 години);
- 2.1 – 14:00-20:30 (сумарно 6,5 години);
- 2.2 – 14:00-20:30 (сумарно 6,5 години);
- 3.1 – 07:30-11:00, 12:00-14:30, 17:30-21:30 (сумарно 10 годин);
- 3.2 – 07:30-11:00, 12:00-14:30, 17:30-21:30 (сумарно 10 годин);
- 4.1 – 08:00-11:00, 17:30-21:30 (сумарно 7 годин);
- 4.2 – 08:00-11:00, 17:30-21:30 (сумарно 7 годин);
- 5.1 – 10:30-18:00, 21:00-22:30 (сумарно 9 годин);
- 5.2 – 10:30-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 10,5 години);
- 6.1 – 10:30-14:30, 21:00-24:00 (сумарно 7 годин);
- 6.2 – 10:30-14:30, 21:00-24:00 (сумарно 7 годин).
Дніпропетровська область
Ситуація залишається складною, констатували в ДТЕК. "Учора та цієї ночі росіяни знову били по енергооб’єктах Дніпропетровщини. Через ці удари без світла залишились будинки й частина критичної інфраструктури... Ситуація в області вкрай важка. Енергетики всього регіону працюють, щоб її стабілізувати. Тривалі повітряні тривоги ускладнюють ремонти", – зазначили енергетики.
У Дніпрі, а також Дніпровському, Павлоградському, Синельниківському та Самарівському районах введені екстрені відключення. Графіки тут не діють. У решті області – графіки стабілізаційних відключень:
Відключення світла на Дніпро...
Джерело: Yasno
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Харківська область
Діють погодинні відключення. Графік такий:
- 1.1 – 06:00-09:00, 16:00-19:30 (сумарно 6,5 години);
- 1.2 – 06:00-09:00, 16:00-19:30 (сумарно 6,5 години);
- 2.1 – 05:30-09:00, 12:30-19:30 (сумарно 10,5 години);
- 2.2 – 05:30-09:00, 12:30-19:30 (сумарно 10,5 години);
- 3.1 – 00:00-02:00, 09:00-12:30, 16:00-23:00 (сумарно 12,5 години);
- 3.2 – 00:00-02:00, 09:00-12:30, 16:00-23:00 (сумарно 12,5 години);
- 4.1 – 09:00-12:30, 20:00-23:00 (сумарно 6,5 години);
- 4.2 – 09:00-12:30, 20:00-23:00 (сумарно 6,5 години);
- 5.1 – 02:00-05:30, 12:30-16:00, 23:00-24:00 (сумарно 8 годин);
- 5.2 – 02:00-05:30, 12:30-16:00, 23:00-24:00 (сумарно 8 годин);
- 6.1 – 12:00-16:00, 23:00-24:00 (сумарно 5 годин);
- 6.2 – 12:00-16:00, 23:00-24:00 (сумарно 5 годин).
Полтавська область
Діє погодинний графік із такими обсягами:
- з 00:00 по 06:00 застосовується відключення в обсязі 1 черги;
- з 06:00 по 12:00 – 2 черги;
- з 12:00 по 20:00 – 3 черги;
- з 20:00 по 23:59 – 2,5 черги.
Відключення світла на Полтав...
Джерело: Полтаваобленерго
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Хмельницька область
Діє погодинний графік. Розклад такий:
- 1.1 – 06:00-09:00, 16:00-20:00 (сумарно 7 годин);
- 1.2 – 06:00-09:00, 16:00-20:00 (сумарно 7 годин);
- 2.1 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 16:00-19:00 (сумарно 9 годин);
- 2.2 – 00:00-03:00, 09:00-12:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 11 годин);
- 3.1 – 03:00-06:00, 12:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 10 годин);
- 3.2 – 08:00-12:00, 16:00-19:00 (сумарно 7 годин);
- 4.1 – 12:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 7 годин);
- 4.2 – 00:00-03:00, 08:00-12:00, 16:00-19:00 (сумарно 10 годин);
- 5.1 – 03:00-06:00, 12:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 10 годин);
- 5.2 – 00:00-03:00, 12:00-16:00, 22:00-24:00 (сумарно 9 годин);
- 6.1 – 12:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 7 годин);
- 6.2 – 06:00-08:00, 12:00-16:00, 22:00-24:00 (сумарно 8 годин).
Сумська область
Діють погодинні відключення. Оновлений графік передбачає, що світла може не бути сумарно до 8,5 години за добу.
Відключення світла на Сумщині 25 листопада.
Джерело: Сумиобленерго
Вінницька область
У регіоні з 07:00 до 24:00 запроваджено погодинні відключення світла. Загальний розклад обленерго не публікує. Тож, знайти графік за конкретною адресою можна:
- у чат-боті у Viber;
- у чат-боті в Telegram;
- у розділі "Онлайн графік погодинних відключень" (доступний пошук по адресы, ЕІС коду та особовому рахунку);
- в особистому кабінеті на сайті обленерго.
Львівська область
Діє погодинний розклад. Відключення заплановані не для всіх споживачів:
Відключення світла на Львівщині 25 листопада.
Джерело: Львівобленерго
Рівненьська область
Діють відключення за графіками:
- 1.1 – не планується;
- 1.2 – не планується;
- 2.1 – 14:00-17:00 (сумарно 3 години);
- 2.2 – 14:00-17:00 (сумарно 3 години);
- 3.1 – 17:00-20:00 (сумарно 3 години);
- 3.2 – 17:00-20:00 (сумарно 3 години);
- 4.1 – 11:00-14:00 (сумарно 3 години);
- 4.2 – 11:00-14:00 (сумарно 3 години);
- 5.1 – 08:00-11:00 (сумарно 3 години);
- 5.2 – 08:00-11:00 (сумарно 3 години);
- 6.1 – 20:00-22:00 (сумарно 2 години);
- 6.2 – 22:00-00:00 (сумарно 2 години).
Закарпаття
Запроваджено графіки відключень світла, діє погодинний режим. Графік такий:
Відключення світла на Закарп...
Джерело: Закарпаттяобленерго
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Кіровоградська область
Відключення відбуваються за розкладом. Години без світла такі:
- 1.1 – 12:00-14:00, 16:00-18:00 (сумарно 4 години);
- 1.2 – 12:00-14:00, 16:00-18:00 (сумарно 4 години);
- 2.1 – 00:00-02:00, 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (сумарно 10 годин);
- 2.2 – 00:00-02:00, 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (сумарно 10 годин);
- 3.1 – 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (сумарно 8 годин);
- 3.2 – 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (сумарно 8 годин);
- 4.1 – 07:30-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (сумарно 6,5 години);
- 4.2 – 07:30-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (сумарно 6,5 години);
- 5.1 – 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 8 годин);
- 5.2 – 02:00-03:30, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 9,5 години);
- 6.1 – 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);
- 6.2 – 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин).
Прикарпаття
Діють погодинні графіки. Розклад такий:
Відключення світла в Івано-Ф...
Джерело: Прикарпаттяобленерго
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Запорізька область
У місті Запоріжжя та Запорізькій області знеструмлено значну кількість споживачів. "Введений в дію план реагування на системні аварії в електромережах, працюємо над відновленням електропостачання", – повідомив керівник "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський.
Також діють погодинні відключення. Графік такий:
- 1.1 – 05:30-10:30, 14:30-19:30 (сумарно 10 годин);
- 1.2 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 10 годин);
- 2.1 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 23:30-24:00 (сумарно 10,5 години);
- 2.2 – 00:00-04:30, 11:30-16:30, 22:00-24:00 (сумарно 11,5 години);
- 3.1 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 23:30-24:00 (сумарно 10,5 години);
- 3.2 – 00:00-00:30, 16:00-20:30 (сумарно 5 годин);
- 4.1 – 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 10 годин);
- 4.2 – 00:00-00:30, 16:00-20:30 (сумарно 5 годин);
- 5.1 – 00:00-04:30, 11:30-16:30, 22:00-24:00 (сумарно 11,5 години);
- 5.2 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 10 годин);
- 6.1 – 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30 (сумарно 10,5 години);
- 6.2 – 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 10 годин).
Чернігівська область
Діють відключення за графіками. У розклад було внесено зміни:
- до 03:00 продовжили відключення для черги 3.1;
- з 00:00 до 03:00 додатково відключали черги 5.1 та 5.2;
- з 03:00 до 06:00 додатково відключали черги 1.1, 1.2 та 4.2.
Відключення світла в Чернігі...
Джерело: Чернігівобленерго
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Черкаська область
Запроваджено погодинні відключення. Оновлений графік такий:
- 1.1 – 08:00-10:00, 12:00-15:00, 18:00-20:00;
- 1.2 – 08:00-10:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00;
- 2.1 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00;
- 2.2 – 08:00-10:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00;
- 3.1 – 10:00-12:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00;
- 3.2 – 10:00-12:00, 15:00-18:00, 22:00-24:00;
- 4.1 – 03:00-05:00, 08:00-10:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00;
- 4.2 – 10:00-13:00, 15:00-18:00, 22:00-24:00;
- 5.1 – 10:00-12:00, 17:00-20:00;
- 5.2 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 17:00-20:00;
- 6.1 – 12:00-14:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00;
- 6.2 – 06:00-08:00, 12:00-15:00, 17:00-20:00.
Житомирська область
Діють погодинні графіки. Обсяг відключень електроенергії такий:
- з 06:00 до 08:00 – 1,5 черги;
- з 08:00 до 12:00 – 2 черги;
- з 12:00 до 20:00 – 3 черги;
- з 20:00 до 22:00 – 2 черги;
- з 22:00 до 24:00 – 1,5 черги.
Відключення світла в Житомир...
Джерело: Житомиробленерго
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Тернопільська область
Діють погодинні відключення. Переглянути свій графік та дізнатися до якої підчерги належить адреса можна лише на офіційному сайті обленерго за конкретними персональними даними.
Миколаївська область
У регіоні застосовуються оновлені погодинні графіки. Орієнтовний розклад такий:
Відключення світла в Миколаї...
Джерело: Миколаївобленерго
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Де дивитись графік відключення та чергу в 2026 році
На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:
Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні реалізують додаткові заходи для стабілізації водопостачання та роботи каналізації у великих містах. Це пов'язано зі зміною тактики держави-агресора Росії під час обстрілів енергтичної інфраструктури.
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