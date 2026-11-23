Світла поменшало: в Україні діють нові графіки відключення електроенергії на 23 листопада
Відключення світла в Україні. Ілюстрація.
Джерело: Getty Images
У понеділок, 23 листопада, в частині регіонів Україні цілодобово діють графіки відключення світла. Їхній обсяг збільшився з0,5-3 до 1 до 3,5 черг. На Харківщині при цьому запроваджено аварійні відключення.
Про загальний стан енергетики повідомили в "Укренерго", а деталі та конкретні графіки публікують обленерго. OBOZ.UA слідкує за тим, що відбувається.
Головне, що потрібно знати
- З вечора планувалося, що світло вимикатимуть лише за графіками в обсязі від 1 до 3,5 черги (тобто до понад половини споживачів одночасно).
- Крім населення, відключення стосуються промисловості та бізнесу.
- Після чергового російського удару по енергетиці Дніпропетровщини ситуація в Дніпрі та області залишається вкрай складною.
- Актуальні графіки відключень радять перевіряти на офіційних сторінках операторів системи розподілу (обленерго).
Чому в Україні доводиться вимикати світло: 5 причин
- Пошкодження енергетичних об’єктів. Російські ракетні та дронові атаки руйнують електростанції, підстанції, трансформатори й лінії електропередачі. Через це енергосистема втрачає частину потужностей і можливостей передавати електроенергію споживачам.
- Нестача електроенергії. Частина електростанцій після обстрілів не працює або виробляє менше електрики через технічні обмеження. У результаті генерації може не вистачати для покриття потреб населення та бізнесу.
- Проблеми з передачею електроенергії між регіонами. Навіть якщо в певній області електрики виробляють достатньо, пошкоджені мережі та підстанції можуть не дозволяти передати її туди, де є дефіцит.
- Різке зростання споживання. У холодну погоду українці масово вмикають обігрівачі, бойлери, електроплити та інші потужні прилади. Через це навантаження на енергосистему зростає, особливо вранці та ввечері.
- бмежені можливості накопичення електроенергії. Виробництво та споживання електрики потрібно постійно балансувати. Акумуляторні системи й гідроакумулювальні електростанції можуть накопичувати енергію, але їхніх потужностей поки недостатньо, щоб забезпечити потреби всієї країни під час тривалого дефіциту генерації.
Відключення світла 23 листопада: графіки по областях
Київ
У столиці діють погодинні графіки. Загального розкладу за всіма групами в Києві не існує вже майже рік. Тож, перевірити графіки можна виключно за конкретною адресою:
- чат-бот "ДТЕК Київські електромережі" – дозволяє перевірити інформацію про електропостачання;
- офіційний сайт ДТЕК – потрібно вказати адресу, щоб отримати актуальні дані;
- застосунок "Київ Цифровий" – також можна перевірити інформацію про відключення за своєю адресою;
- гаряча лінія "Струм" за номером 1549 – можна дізнатися про застосування графіків, наявність світла за адресою та дії в разі відключення.
Київська область
Діють погодинні графіки, однак зведеного розкладу ДТЕК не публікує. Неофіційні ресурси наводять такий розподіл за групами:
Графік відключення світла 23...
Джерело: pro.kyiv.ua
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Львівська область
Діє погодинний розклад:
Графік відключення світла 23...
Джерело: Львівобленерго
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Закарпаття
Запроваджено графіки відключень світла, діє погодинний режим. Графік такий:
Графік відключення світла 23...
Джерело: Закарпаттяобленерго
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Прикарпаття
Діють графіки:
Графік відключення світла 23...
Джерело: Прикарпаттяобленерго
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Дніпропетровська область
У Дніпрі, Дніпровському, Самарівському, Камʼянському та Павлоградському районах введені екстрені відключення. Графіки тут не діють. У решті області – графіки стабілізаційних відключень:
Графік відключення світла 23...
Джерело: Yasno
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Харківська область
Діють аварійні відключення. Одночасно з ними застосовуються й погодинні графіки:
- 1.1 – 01:00-04:30, 11:30-15:00, 18:30-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 10,5 години);
- 1.2 – 01:00-04:30, 11:30-15:00, 18:30-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 10,5 години);
- 2.1 – 11:30-15:00, 18:30-24:00 (сумарно 9 годин);
- 2.2 – 08:00-15:00, 18:30-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 10,5 години);
- 3.1 – 04:30-08:00, 15:00-20:00 (сумарно 8,5 години);
- 3.2 – 04:30-08:00, 15:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 10,5 години);
- 4.1 – 06:00-08:00, 11:30-13:00, 15:00-18:30 (сумарно 7 годин);
- 4.2 – 06:00-08:00, 15:00-18:30 (сумарно 5,5 години);
- 5.1 – 08:00-11:30, 15:00-18:30, 20:00-22:00 (сумарно 9 годин);
- 5.2 – 08:00-11:30, 13:00-18:30, 20:00-22:00 (сумарно 11 годин);
- 6.1 – 00:00-01:00, 08:00-11:30, 13:00-18:30, 20:00-22:00 (сумарно 12 годин);
- 6.2 – 00:00-01:00, 06:00-11:30, 13:00-15:00, 18:30-22:00 (сумарно 12 годин).
Полтавська область
Діє погодинний графік із такими обсягами:
- з 00:00 по 06:00 застосовується відключення в обсязі 1 черги;
- з 06:00 по 13:00 – 2,5 черги;
- з 13:00 по 20:00 – 3,5 черги.
- з 20:00 по 23:59 – 2,5 черги.
Графік відключення світла 23...
Джерело: Полтаваобленерго
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Хмельницька область
Діє погодинний графік:
- 1.1 – 10:00-15:00, 18:00-22:00 (сумарно 9 годин);
- 1.2 – 10:00-14:00, 17:00-20:00 (сумарно 7 годин);
- 2.1 – 10:00-14:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 9 годин);
- 2.2 – 08:00-12:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 9 годин);
- 3.1 – 15:00-20:00 (сумарно 5 годин);
- 3.2 – 15:00-20:00 (сумарно 5 годин);
- 4.1 – 10:00-15:00, 19:00-22:00 (сумарно 8 годин);
- 4.2 – 12:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 7 годин);
- 5.1 – 06:00-10:00, 14:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 10 годин);
- 5.2 – 06:00-10:00, 13:00-17:00 (сумарно 8 годин);
- 6.1 – 06:00-10:00, 13:00-17:00, 20:00-22:00 (сумарно 10 годин);
- 6.2 – 06:00-10:00, 14:00-19:00 (сумарно 9 годин).
Сумська область
Діютьпогодинні відключення. Оновлений графік передбачає, що світла може не бути сумарно до 12 годин за добу.
Графік відключення світла 23...
Джерело: Сумиобленерго
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Вінницька область
У регіоні з 06:00 до 24:00 запроваджено погодинні відключення світла. Загальний розклад обленерго не публікує. Тож, знайти графік за конкретною адресою можна:
- у чат-боті у Viber;
- у чат-боті в Telegram;
- у розділі "Онлайн графік погодинних відключень" (доступний пошук по адресы, ЕІС коду та особовому рахунку);
- в особистому кабінеті на сайті обленерго.
Одеська область
Діють стабілізаційні відключення електроенергії. Орієнтовний розклад:
- 1.1 – 14:00-17:00, 20:00-22:30 (сумарно 5,5 години);
- 1.2 – 14:00-17:00, 20:00-24:00 (сумарно 7 годин);
- 2.1 – 20:00-24:00 (сумарно 4 години);
- 2.2 – 14:00-17:00, 20:00-24:00 (сумарно 7 годин);
- 3.1 – 14:00-17:00 (сумарно 3 години);
- 3.2 – 14:00-20:30 (сумарно 6,5 години);
- 4.1 – 14:00-20:30 (сумарно 6,5 години);
- 4.2 – 14:00-20:30 (сумарно 6,5 години);
- 5.1 – 06:00-07:30, 16:30-20:30 (сумарно 5,5 години);
- 5.2 – 06:00-07:30, 16:30-20:30 (сумарно 5,5 години);
- 6.1 – 06:00-07:30, 16:30-20:30 (сумарно 5,5 години);
- 6.2 – 06:00-07:30, 16:30-20:30 (сумарно 5,5 години).
Запорізька область
Введено погодинні відключення. Графік такий:
- 1.1 – 07:00-12:00, 16:00-20:30 (сумарно 9,5 години);
- 1.2 – 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (сумарно 11 годин);
- 2.1 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 10 годин);
- 2.2 – 02:30-07:30, 11:30-16:30, 21:30-24:00 (сумарно 12,5 години);
- 3.1 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 10 годин);
- 3.2 – 00:00-04:30, 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 14,5 години);
- 4.1 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 10 годин);
- 4.2 – 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (сумарно 10,5 години);
- 5.1 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 12 годин);
- 5.2 – 17:00-22:00 (сумарно 5 годин);
- 6.1 – 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30 (сумарно 10,5 години);
- 6.2 – 00:00-03:00, 12:30-17:30, 23:30-24:00 (сумарно 8,5 години).
Чернігівська область
Діють відключення за графіками. Розклад такий:
Графік відключення світла 23...
Джерело: Чернігівобленерго
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Черкаська область
Запроваджено погодинні відключення. Загальний графік такий:
- 1.1 – 00:00-01:00, 05:00-08:00, 11:00-14:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 12 годин);
- 1.2 – 00:00-02:00, 05:00-08:00, 11:00-13:00, 18:00-21:00 (сумарно 10 годин);
- 2.1 – 00:00-01:00, 04:00-06:00, 11:00-14:00, 16:00-19:00, 23:00-24:00 (сумарно 10 годин);
- 2.2 – 00:00-02:00, 06:00-08:00, 11:00-13:00, 17:00-20:00 (сумарно 9 годин);
- 3.1 – 00:00-02:00, 06:00-08:00, 13:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 9 годин);
- 3.2 – 01:00-04:00, 08:00-11:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 12 годин);
- 4.1 – 01:00-04:00, 06:00-09:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 12 годин);
- 4.2 – 02:00-05:00, 08:00-11:00, 14:00-16:00, 19:00-21:00 (сумарно 10 годин);
- 5.1 – 02:00-04:00, 08:00-11:00, 16:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 10 годин);
- 5.2 – 04:00-06:00, 10:00-13:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 10 годин);
- 6.1 – 02:00-05:00, 08:00-10:00, 14:00-17:00, 21:00-23:00 (сумарно 10 годин);
- 6.2 – 04:00-06:00, 09:00-11:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 10 годин).
У низці громад Черкащини графіки відрізняються. Зокрема, в частині Уманського району на період виконання аварійно-відновлювальних робіт застосовуються тимчасові індивідуальні графіки. Вони стосуються споживачів ВСП "Уманські енергетичні мережі", Жашківської філії, Монастирищенської філії, Христинівської філій:
- 1.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин);
- 2.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин);
- 3.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин);
- 4.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин);
- 5.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин);
- 6.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин).
Житомирська область
Діють погодинні графіки. Обсяг відключень електроенергії такий:
- з 06:00 до 07:00 – 1 черга;
- з 07:00 до 08:00 – 2 черги;
- з 08:00 до 13:00 – 2,5 черги;
- з 13:00 до 20:00 – 3,5 черги;
- з 20:00 до 22:00 – 2 черги;
- з 22:00 до 24:00 – 1,5 черги.
Графік відключення світла 23...
Джерело: Житомиробленерго
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Тернопільська область
Діють погодинні відключення:
Графік відключення світла 23...
Джерело: kolysvitlo.com/
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Миколаївська область
У регіоні застосовуються погодинні графіки. Розклад було оновлено:
Графік відключення світла 23...
Джерело: Миколаївобленерго
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Де дізнатися свій графік та чергу відключення світла
На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:
Як повідомляв OBOZ.UA, внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Україні мають право не платити за невикористані послуги водопостачання й водовідведення без лічильників, а також за управлінняпобутовими відходами, якщо відсутні понад 30 календарних днів. Для цього потрібно подати виконавцю послуги заяву та документи, що підтверджують відсутність.
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