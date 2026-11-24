Світла немає, а суми в платіжках не зменшуються: чому українцям не вдається зекономити

Регулярні відключення світла не обов'язково зменшують споживання електроенергії, оскільки українці переносять використання побутової техніки на години, коли світло є, а зарядні станції та акумулятори також потребують повторного заряджання. Взимку додаткове навантаження створюють електрообігрівачі, бойлери та довше використання освітлення, тому навіть за графіків відключень суми в платіжках можуть не зменшуватися.

Про це повідомляє Харківобленерго. Якщо раніше пральна машина, бойлер, електроплита, зарядні пристрої та інші прилади працювали протягом дня у зручний для мешканців час, то тепер їх часто вмикають одночасно або намагаються використати максимально швидко після повернення світла.

Чому відключення не гарантують менших платіжок

Сам факт, що електроенергія доступна лише частину доби, не означає автоматичного зниження показників лічильника. Споживання залежить не лише від кількості годин зі світлом, а й від того, які прилади використовуються, скільки вони працюють та наскільки інтенсивно люди намагаються компенсувати час без електрики. Є кілька причин, через які українці можуть не побачити очікуваної економії навіть на тлі постійних відключень.

споживання переносять на години, коли є світло;

Під час відключень люди не припиняють виконувати повсякденні домашні справи, а переважно відкладають їх до моменту відновлення електропостачання. Коли електрика з'являється, одразу починають працювати прилади, які до цього не могли використовуватися.

Зокрема, українці вмикають пральні та посудомийні машини, готують їжу на електроплитах, заряджають телефони, ноутбуки та інші гаджети. Також у цей час можуть запускати бойлери для нагрівання води, електрообігрівачі, насоси та різне обладнання, яке необхідне для побуту.

У результаті навантаження на електромережу зростає саме в ті години, коли електропостачання відновлюють. Замість рівномірного використання електрики протягом дня споживання концентрується в коротших часових проміжках. Тобто частина електроенергії, яку домогосподарство зазвичай використовувало б протягом доби, витрачається за кілька годин.

зарядні станції та акумулятори також потребують електрики;

Ще один фактор, який впливає на показники лічильника, – поширення систем резервного живлення. Через регулярні відключення українці використовують зарядні станції, інвертори з акумуляторами, батареї та інші пристрої, які дають змогу підтримувати роботу техніки, коли електроенергії немає.

Однак, такі системи не створюють електрику самостійно, якщо йдеться про звичайні накопичувачі. Після використання запас енергії потрібно поповнювати, а для цього пристрої підключають до мережі, коли світло з'являється.

Таким чином, частина споживання, яке відбувається під час відключення завдяки акумуляторам, фактично переноситься на період відновлення електропостачання. Людина може користуватися технікою без прямого підключення до розетки, але згодом зарядна станція або батарея знову потребуватиме електроенергії.

взимку електроенергії потрібно більше;

Сезонність також суттєво впливає на обсяги споживання. Восени та взимку люди частіше використовують освітлення, оскільки світловий день стає коротшим. Крім того, зниження температури збільшує потребу в обігріві приміщень, а в оселях із бойлерами зростає використання електроенергії для нагрівання води.

Особливо відчутним це може бути у квартирах та будинках, де немає газового опалення або мешканці використовують електричні прилади як додаткове джерело тепла. Під час холодів електрообігрівачі можуть працювати довше, а після відключення їх вмикають знову, щоб повернути комфортну температуру в приміщенні.

Водночас, зимовий побут передбачає й інші витрати електрики: частіше користування сушінням одягу, приготування гарячої їжі, нагрівання води та роботу різної домашньої техніки. Тому сезонне зростання потреби в електроенергії може частково або повністю компенсувати економію, яка виникає через відключення.

змінюється сама структура споживання;

Відключення електрики змушують домогосподарства адаптуватися, а це впливає на те, які саме прилади стають основними споживачами. Наприклад, у квартирі, де раніше для приготування їжі використовували газ, за певних обставин можуть частіше застосовувати електричні пристрої. Аналогічно, нагрівання води чи обігрів приміщення може залежати від електроприладів, особливо якщо інші системи працюють нестабільно або не забезпечують потрібних потреб.

Через такі зміни звичний рівень споживання може залишатися високим навіть тоді, коли електроенергія доступна не постійно. Тобто відключення не обов'язково призводять до пропорційного зменшення використаних кіловат-годин, оскільки мешканці змінюють спосіб використання техніки, але не відмовляються від більшості необхідних побутових процесів.

Чи можна все-таки зменшити споживання електрики?

Попри відключення, реальна економія можлива, якщо контролювати не лише час використання приладів, а й їхню потужність та частоту роботи. Найбільше значення має те, які саме пристрої використовуються після відновлення електропостачання, адже одночасне ввімкнення енергоємної техніки може суттєво збільшувати споживання.

Зокрема, варто не запускати одночасно пральну машину, бойлер, електрообігрівач та інші потужні прилади, якщо їхню роботу можна розподілити в часі. Також важливо враховувати, що зарядні станції, акумулятори та системи резервного живлення після використання потребують повторного заряджання, а електричний обігрів у холодну пору може стати одним із найбільш енерговитратних процесів у домі.

Отже, відключення світла саме по собі не гарантує зниження сум у платіжках. Побутові потреби залишаються, а електроенергію, яку люди не могли використати під час відсутності світла, вони часто витрачають після його повернення, компенсуючи вимушену перерву.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, з 1 грудня українці платитимуть за електроенергію за чинним тарифом – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Ба більше, підвищення тарифів не варто очікувати щонайменше до кінця 2026 року.