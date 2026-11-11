Сонячні панелі для будинку коштують вже як автомобіль: за скільки років окупляться та чи допоможуть при блекаутах

Встановлення сонячних панелей в Україні для приватного будинку може коштувати від 180 тис. до понад 550 тис. грн, а щорічна фінансова вигода від станції потужністю 10 кВт за певних умов сягатиме 32-48 тис. грн. Вкладення можуть окупитися приблизно за 6,5-9 років за умови продажу надлишків електроенергії, тоді як без цього термін повернення коштів буде довшим.

Про це пише Finance.ua. Рішення про встановлення сонячних панелей стає особливо актуальним для українців, які прагнуть мати стабільне електропостачання незалежно від ситуації в енергосистемі. Проте сама наявність панелей на даху ще не означає повної енергонезалежності.

Скільки коштує встановлення сонячних панелей

Вартість сонячної електростанції залежить насамперед від її потужності, комплектації, типу інвертора, місткості акумуляторів та вартості монтажних робіт. Для приватного сектору часто обирають гібридні системи, які поєднують можливість працювати з електромережею та забезпечувати будинок електроенергією під час відключень.

На відміну від звичайної мережевої станції, гібридна система може накопичувати вироблену вдень електроенергію в акумуляторах і використовувати її ввечері, вночі або тоді, коли немає централізованого електропостачання. Орієнтовна вартість сонячних електростанцій під ключ така:

5 кВт – 180-230 тис. грн. – це компактний варіант для невеликих будинків площею до 100 кв. м, де немає значного споживання електроенергії для опалення;

10 кВт – 380-520 тис. грн – така система підходить для будинків площею 100-200 кв. м, де використовують електробойлер, кондиціонери, насоси та інше енергоємне обладнання;

15 кВт – 420-550 тис. грн і більше – потужніші станції можуть знадобитися великим котеджам із тепловими насосами, електричним опаленням або зарядними пристроями для електромобілів.

Наприклад, стандартна гібридна станція потужністю 10 кВт зазвичай складається приблизно з 18-20 сонячних панелей потужністю 500-550 Вт кожна, гібридного інвертора на 10 кВт та акумулятора місткістю 10-15 кВт-год. Саме акумуляторна система значною мірою впливає на загальну вартість обладнання.

За орієнтовними розрахунками, кожен додатковий кВт-год місткості літій-залізо-фосфатного акумулятора (LiFePO4) може збільшувати бюджет приблизно на 8-14 тис. грн. Тому власникам, які хочуть забезпечити будинок резервним живленням на тривалий час, доведеться закладати значно більшу суму.

Водночас, мережеві станції без акумуляторів обходяться дешевше – орієнтовно 290-375 тис. грн для системи потужністю 10 кВт. Однак такий варіант не забезпечує повноцінного резервного живлення під час відключень електроенергії.

Отже, різниця між мережевою та гібридною станціями полягає не лише у вартості. Перша насамперед допомагає економити на електроенергії, тоді як друга додатково дає можливість накопичувати її та використовувати автономно.

Скільки електроенергії виробляють сонячні панелі протягом року

Продуктивність сонячної електростанції залежить від сезону, регіону, кута нахилу панелей, їхньої орієнтації та наявності затінення. Тому одна й та сама система може демонструвати суттєво різні результати влітку та взимку. Для приватних будинків панелі зазвичай встановлюють під кутом приблизно 30-35 градусів із південною орієнтацією, що дає змогу ефективніше використовувати сонячне випромінювання.

Узимку ситуація змінюється. Через коротший світловий день, хмарність та несприятливі погодні умови генерація може скорочуватися до 8-18 кВт-год на добу, або приблизно 200-350 кВт-год на місяць. Цього може вистачити для часткового покриття побутових потреб, але для електричного опалення та інших потужних приладів, найімовірніше, знадобиться додаткове живлення з мережі.

За орієнтовними оцінками, річний виробіток станції потужністю 10 кВт у центральних та південних областях України може становити 11-12,5 тис. кВт-год. У західних і північних регіонах, а також за наявності часткового затінення цей показник може бути на 10-15% нижчим.

Таким чином, розраховувати на однакову генерацію протягом усіх 12 місяців не варто. Особливо це важливо для тих, хто планує використовувати сонячні панелі як основне джерело електроенергії та хоче повністю відмовитися від мережевого живлення.

Скільки можна заощадити завдяки сонячним панелям

Головна фінансова перевага сонячної електростанції полягає в тому, що власник будинку може частково або повністю покривати власні потреби в електроенергії за рахунок генерації. Зазначається, що це дозволяє скоротити обсяги споживання з централізованої мережі та, відповідно, зменшити рахунки за світло.

Додаткову вигоду можна отримувати завдяки продажу надлишків електроенергії. Якщо станція виробляє більше, ніж потрібно домогосподарству, невикористані обсяги за певних умов можна передавати в мережу та отримувати за них кошти. Для розрахунку економічної ефективності розглянемо гібридну сонячну електростанцію потужністю 10 кВт.

Її середня вартість разом з акумуляторами місткістю 10-15 кВт-год становить приблизно 430-450 тис. грн. Фінансовий результат залежатиме від того, скільки електроенергії споживає родина та яку частину виробленої станцією енергії вдається використати самостійно. За наведеними розрахунками, річна вигода для власників приватних будинків може бути такою:

за споживання 350 кВт-год на місяць – приблизно 32-38 тис. грн на рік;

за споживання 600 кВт-год на місяць – близько 40-48 тис. грн на рік;

за споживання 1000 кВт-год на місяць – орієнтовно 38-45 тис. грн на рік.

Цікаво, що найбільше споживання не обов'язково означає найвищу фінансову вигоду. Річ у тім, що зі збільшенням потреб будинку зростає і кількість електроенергії, яку доводиться купувати з мережі, особливо в холодний сезон. Водночас за помірного споживання може залишатися більше надлишків для продажу.

Важливу роль відіграють і умови реалізації електроенергії. Зокрема, за наведеними у розрахунку умовами "зелений" тариф для приватних домогосподарств становить близько 6,13 грн за кВт-год без ПДВ. Після утримання податків і зборів, зокрема ПДФО та військового збору, чистий дохід може становити приблизно 4,7 грн за кВт-год.

Інший варіант – механізм Net Billing, за якого розрахунок за передану в мережу електроенергію відбувається за ринковими цінами. Вони можуть бути нижчими в денні години, коли сонячні електростанції генерують найбільше електроенергії. Тому перед встановленням обладнання варто окремо прорахувати не лише потенційний виробіток, а й можливий дохід від продажу надлишків.

Коли окупляться сонячні панелі для приватного будинку

За орієнтовної вартості гібридної станції на 10 кВт у 430-450 тис. грн та щорічної фінансової вигоди на рівні 38-48 тис. грн вкладення можуть повертатися протягом кількох років. Водночас конкретний термін залежить від регіону, фактичної генерації, обсягів власного споживання та можливості продавати надлишки. За наведеними розрахунками, для різних рівнів споживання окупність може становити:

за помірного споживання – приблизно 7–9 років;

за середнього споживання – 6,5–8,5 року;

за високого споживання – 6,5–8,5 року.

Якщо ж рахувати лише економію на власному споживанні електроенергії та не враховувати її продаж, термін повернення вкладень може збільшитися до 8-11 років і більше. Таким чином, сонячна електростанція не є інвестицією, яка окупиться за один-два сезони.

Власнику потрібно бути готовим до тривалого періоду повернення коштів. Проте після цього обладнання продовжуватиме виробляти електроенергію, що дозволить і надалі скорочувати витрати на комунальні послуги. Є й інший аспект економії, який особливо важливий для українців під час відключень електроенергії.

Власники приватних будинків часто використовують бензинові або дизельні генератори, щоб забезпечити роботу опалювального обладнання, холодильників, насосів та іншої техніки. За наведеними оцінками, собівартість 1 кВт-год електроенергії від бензинового генератора може становити 20-25 грн. Натомість сонячна станція з акумуляторами дозволяє використовувати накопичену енергію без постійних витрат на пальне.

Що потрібно врахувати перед встановленням

Попри можливість заощаджувати, встановлення сонячних панелей потребує попередньої технічної та юридичної підготовки. Навіть якщо будинок має достатньо місця на даху, це ще не означає, що власник зможе без додаткових процедур підключити станцію бажаної потужності.

Насамперед потрібно перевірити дозволену потужність електричного вводу. Потужність інвертора має відповідати технічним умовам та договору з оператором системи розподілу. Наприклад, якщо для будинку передбачено 5 кВт, а власник планує встановити обладнання на 10 кВт, може знадобитися збільшення дозволеної потужності та оформлення відповідних документів.

Окремі вимоги виникають і тоді, коли власник хоче продавати надлишки електроенергії. Для цього потрібно пройти процедуру підключення за відповідним механізмом, забезпечити необхідний облік електроенергії та узгодити технічні параметри з оператором системи розподілу.

Не менш важливими є характеристики самого будинку. Зокрема, для встановлення станції потужністю 10 кВт знадобиться приблизно 50-55 кв. м вільної площі даху. Покрівля має бути достатньо міцною, щоб витримувати додаткове навантаження від конструкцій і панелей, а також снігу та вітру.

Ще один фактор – затінення. Дерева, димарі, сусідні будівлі та інші перешкоди можуть знижувати ефективність генерації. Тому перед монтажем необхідно оцінити розташування панелей протягом дня та визначити, чи не перекриватимуть вони одна одну або чи не потраплятимуть у тінь.

Окреме приміщення знадобиться для гібридного інвертора та акумуляторів. Обладнання потрібно розмістити в сухому, захищеному від несприятливих умов місці. Для акумуляторів важливо дотримуватися температурного режиму, рекомендованого виробником, оскільки експлуатація за надто низьких або високих температур може впливати на їхню продуктивність і термін служби.

Встановлення сонячної електростанції може бути виправданим рішенням для власників приватних будинків, які мають достатню площу даху, значне споживання електроенергії та хочуть зменшити залежність від централізованого електропостачання. Особливо привабливими такі системи стають для домогосподарств, які можуть використовувати більшу частину виробленої енергії самостійно або отримувати додатковий дохід від продажу її надлишків.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, побутова техніка може споживати електроенергію навіть тоді, коли не працює – але лише якщо підключена до розетки. Адже в такому разі вона перебуває в режимі очікування.