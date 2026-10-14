Сонячні панелі для будинку перевірили на власному досвіді: на скільки вистачає електрики та які нюанси

Мешканка Одещини встановила сонячну електростанцію потужністю 10 кВт ще у 2018 році, а після придбання акумуляторів у 2022-му змогла забезпечувати будинок електроенергією навіть під час п'ятиденного блекауту, використовуючи лише найнеобхідніші прилади. Її досвід показує, що для автономного електропостачання недостатньо самих сонячних панелей – необхідно правильно підібрати інвертор, акумулятори та потужність системи, а взимку враховувати значне зниження генерації через нестачу сонячного світла.

Про свій досвід Юлія Молодожен розповіла "Українському радіо. Одеса". За її словами, сонячна електростанція за вісім років перетворилася зі способу економити на електроенергії та заробляти на її продажу на повноцінне резервне джерело живлення.

Чому українка вирішила встановити сонячну електростанцію

Юлія мешкає у приватному будинку площею близько 200 квадратних метрів у передмісті Одеси. Ідея встановити сонячні панелі виникла задовго до повномасштабного російського вторгнення. За словами жінки, місцевість, де розташований її будинок, активно забудовувалася.

Через розвиток житлової інфраструктури та навантаження на електромережі мешканці регулярно стикалися з плановими й аварійними відключеннями. Саме нестабільне електропостачання змусило її замислитися над альтернативним джерелом енергії.

Водночас реалізувати задум одразу не вдалося. Жінці знадобилося кілька років, щоб накопичити необхідну суму на придбання та встановлення обладнання. У 2018 році на даху її будинку з'явилася сонячна електростанція потужністю 10 кВт.

На той момент основною метою було забезпечення власних потреб в електроенергії та продаж її надлишків державі за механізмом "зеленого тарифу". Проте встановлена система мала суттєве обмеження, адже вона не могла забезпечувати будинок електроенергією під час відключення загальної мережі.

Чому сонячні панелі спочатку не рятували від відключень

Коли Юлія встановлювала електростанцію, вона орієнтувалася передусім на можливість продавати вироблену електроенергію. Для цього використовувалася мережева система, яка дозволяла споживати електроенергію від панелей, а надлишок передавати до загальної мережі.

Однак, така конфігурація не передбачала накопичення електроенергії в акумуляторах. Більше того, звичайні мережеві інвертори з міркувань безпеки автоматично припиняють подавати електроенергію під час зникнення напруги в зовнішній мережі. Зазначається, що це необхідно, зокрема, щоб не створювати небезпеки для працівників, які ремонтують знеструмлені електролінії.

Тому навіть у сонячний день, коли панелі могли виробляти електроенергію, будинок без спеціального обладнання залишався без живлення під час відключень. Згодом Юлія вирішила модернізувати систему. Частину коштів, які отримувала від продажу електроенергії за "зеленим тарифом", вона відкладала на придбання акумуляторів.

У 2022 році жінка встановила накопичувачі енергії. Саме після цього її сонячна станція почала виконувати функцію резервного джерела електропостачання. Завдяки модернізації родина отримала можливість використовувати накопичену електроенергію навіть тоді, коли зовнішня мережа повністю знеструмлена.

Як вдалося пережити п'ять днів без електропостачання

Найсерйознішим випробуванням для системи став тривалий блекаут у 2022 році. Тоді будинок Юлії залишався без централізованого електропостачання приблизно п'ять днів. Попри це, родина не втратила можливості користуватися найнеобхіднішими електроприладами.

За словами жінки, ключову роль відіграло ощадливе споживання електроенергії.Під час тривалого відключення домогосподарство відмовилося від використання потужної побутової техніки, залишивши в роботі лише обладнання, без якого складно обійтися.

Насамперед електроенергія була потрібна для холодильника, комп'ютерів, інтернет-роутерів та насосів, що забезпечують циркуляцію теплоносія в системі опалення. Водночас бойлер, пральну машину, пилосос та інші енергоємні прилади намагалися не вмикати.

За словами Юлії, такого режиму вистачило, щоб пережити п'ятиденний період без централізованого електропостачання. Жінка також стверджує, що за весь час експлуатації системи не стикалася із ситуацією, коли акумулятори повністю розрядилися.

Чому влітку сонячна станція працює значно ефективніше

За словами власниці електростанції, найкомфортніший період для використання сонячної енергії – літо. У сонячну погоду панелі виробляють достатньо електроенергії, щоб одночасно забезпечувати потреби будинку та заряджати акумулятори.

Завдяки цьому під час літніх відключень родина може практично не змінювати звичного способу життя. Юлія розповідає, що в такі дні користується телевізором, пральною машиною, електрочайником та бойлером. Коли сонячної генерації достатньо, частина виробленої електроенергії одразу споживається побутовими приладами, а решта накопичується в акумуляторах або передається в загальну мережу.

Саме тому короткочасні відключення влітку можуть залишатися майже непомітними. Водночас узимку ситуація кардинально змінюється. Через коротший світловий день, хмарність і тумани сонячні панелі виробляють значно менше електроенергії.

Юлія наводить приклад, що за несприятливих погодних умов її система номінальною потужністю 10 кВт може генерувати лише близько 600 Вт у певний момент, це приблизно в 17 разів менше за номінальну потужність станції.

Для порівняння, звичайний електрочайник може споживати близько 1,5 кВт, тобто 1500 Вт. Відповідно, поточної генерації у 600 Вт недостатньо для його роботи без додаткового живлення від акумуляторів. Саме тому взимку власникам сонячних електростанцій доводиться уважніше контролювати енергоспоживання.

Скільки акумуляторів потрібно для автономного будинку

Одним із найважливіших елементів резервного електропостачання є акумулятори. Саме вони дозволяють накопичувати електроенергію та використовувати її вночі або під час відключення зовнішньої мережі.

За словами Юлії, зараз її система має акумуляторне обладнання приблизно на 15 кВт. Водночас для оцінки запасу накопиченої енергії важлива саме ємність у кіловат-годинах (кВт·год), а не потужність у кіловатах, тому без уточнення характеристик батарей неможливо точно розрахувати час автономної роботи її будинку.

Наприклад, акумулятор із корисною ємністю 10 кВт·год теоретично може забезпечувати споживання 500 Вт протягом приблизно 20 годин без підзаряджання. На практиці тривалість буде залежати від втрат у системі, режиму роботи обладнання та інших факторів.

Якщо ж домогосподарство одночасно вмикатиме кілька потужних електроприладів, запас енергії витрачатиметься значно швидше. Тому перед купівлею акумуляторів потрібно визначити не лише загальне споживання електроенергії, а й перелік пристроїв, які мають обов'язково працювати під час блекауту.

Чим відрізняються мережева, автономна та гібридна сонячні станції

Не всі сонячні електростанції однаково працюють під час відключень. Мережева система зазвичай призначена для використання сонячної електроенергії в будинку та передачі надлишків до загальної мережі. Однак без відповідних резервних функцій вона не забезпечує автономної роботи під час блекауту.

Автономна система розрахована на електропостачання споживачів незалежно від загальної мережі. Для цього використовують накопичувачі енергії та обладнання, яке дозволяє забезпечувати живлення за відсутності зовнішнього електропостачання.

Гібридна система поєднує можливості обох варіантів. Вона може використовувати електроенергію від сонячних панелей, заряджати акумулятори, забезпечувати резервне живлення будинку та, за відповідного налаштування й підключення, передавати надлишки в мережу. Саме таку систему після модернізації використовує Юлія.

Завдяки цьому в сонячні дні її будинок отримує електроенергію безпосередньо від панелей, а під час відключень може переходити на резервне живлення. Важливу роль у такій системі відіграє інвертор. Він перетворює постійний струм від сонячних панелей або акумуляторів на змінний, необхідний для роботи більшості побутових електроприладів.

Що потрібно перевірити перед встановленням сонячних панелей

Юлія радить починати не з вибору виробника чи кількості панелей, а з оцінки реального споживання електроенергії. Насамперед необхідно визначити, які побутові прилади є в будинку, скільки електроенергії вони споживають та які з них повинні працювати під час відключень.

Наприклад, для одного домогосподарства критично важливими можуть бути холодильник, освітлення та інтернет. Для іншого – ще й циркуляційні насоси системи опалення, водопостачання або обладнання, необхідне для дистанційної роботи.

Після цього потрібно розрахувати необхідну потужність інвертора, ємність акумуляторів та кількість сонячних панелей. Окремої уваги потребує дах будинку. Перед монтажем слід оцінити його міцність, конструкцію, орієнтацію та можливість розміщення панелей під оптимальним кутом.

У випадку Юлії особливості даху дозволили розташувати панелі в напрямках схід – південь – захід. Таке розміщення дає змогу отримувати сонячну енергію протягом різних частин дня, хоча фактична ефективність залежить від багатьох технічних параметрів.

Жінка також рекомендує звертати увагу на якість обладнання та характеристики інвертора. Зокрема, важливим може бути рівень шуму, якщо інвертор планують встановлювати поблизу житлових приміщень.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні світло можуть відключати навіть за теплої погоди через наслідки російських атак на електростанції та електромережі, а аварійні обмеження застосовують без попередження за командою "Укренерго", тому звичайні погодинні графіки в цей час не діють. Точний час повернення електроенергії залежить від стану енергосистеми та складності ремонтів.