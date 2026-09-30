Росія завдала наймасованішого удару по енергетиці України з 2025 року: пошкоджено Трипільську ТЕС

Проти ночі 30 вересня Росія завдала масованого удару по українській енергетиці. І хоча з літа не минуло ані дня, щоб ворог атакував енергетичні об’єкти, остання атака стала найбільшою з кінця минулого опалювального сезону. Зокрема було пошкоджено Трипільску ТЕС.

Про масштаби атаки повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький. Він доручив органам місцевої влади якнайшвидше завершити встановлення та підключення систем резервного живлення.

"Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Цієї ночі ракетами та дронами атаковані енергетичні обʼєкти в Києві, області та в інших регіонах. Починаючи з літа фактично не було й дня, коли ворог не атакував би енергетичну інфраструктуру. Але настільки масована й комбінована атака відбулася вперше з кінця минулого опалювального сезону", – зазначив Корецький.

Він наголосив, що внаслідок нічної атаки зафіксовано пошкодження та руйнування. Тож на цьому тлі:

має бути підготовлено детальну доповідь щодо стану обладнання та строків відновлення ;

; органи місцевої влади повинні перевірити готовність систем резервного живлення критичних обʼєктів в громадах та якнайшвидше завершити всі роботи з їх встановлення та підключення.

Деталі атаки по енергетиці

За даними Міністерства енергетики внаслідок ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі, 30 вересня було знестурмлено громади у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Київській областях та Києві. Та попри це енергетики ще не прогнозують застосування обмежень споживання ані для населення, ані для бізнесу чи промисловості.

Серед об'єктів, які опинилися під вогнем, – "Трипільська ТЕС", повідомили в "Центренерго". Зокрема було пошкоджено генеруюче обладнання станкції.

"Зараз наше першочергове завдання – оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних робіт. Щойно безпекова ситуація дозволить, наші фахівці розпочнуть ремонтні роботи. Команда знає, що робити, і продовжує працювати", – заявив генеральний директор "Центренерго" Сергій Ісаченко.

Фото з місця удару по Трипільській ТЕС Джерело: Центренерго

Наслідки атаки по Трипільській ТЕС Джерело: Центренерго

Загалом під обстріл від вечора 29 вересня потрапили 11 регіонів країни. Окрім енергетики, удари завдавалися по житлових будинках, соціальній інфраструктурі, цивільних підприємствах та залізниці, в результаті чого 14 осіб постраждало, зокрема пʼятеро людей (включно із однією дитиною) загинуло.

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