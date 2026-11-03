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Росія завдала десятки ударів по енергетиці України: почалися екстрені відключення, а графіки різко погіршали

Ксенія Капустинська

Відключення електроенергії в...

Джерело: Getty Images, ДТЕК, колаж OBOZ.UA

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У вівторок, 3 листопада, у частині регіонів України було запроваджено відключення електроенергії. Кількість областей, які це зачепило, зросла, а самі графіки стали відчутно жорсткішими – максимальний обсяг обмежень виріс з 2,5 до 4 черг споживачів (їх можуть відключати одночасно). Водночас через масований російський удар по енергетиці в багатьох регіонах уже запровадили екстрені (аварійні) відключення.

Погодинний розклад, зокрема, не діє в Києві, на Київщині, у Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській, Чернігівській областях – через пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі. Про загальний режим відключень для населення заявили в "Укренерго" та Міністерстві енергетики, а деталі та конкретні графіки публікують обленерго в своїх регіонах. OBOZ.UA слідкує за ситуацією.

"Росія завдала прицільних ракетних і дронових ударів по електростанціях, підстанціях систем передачі та розподілу електроенергії, а також теплоелектроцентралях. Лише протягом минулої доби ворог цілеспрямовано атакував енергетичну інфраструктуру понад 20 разів", – заявив заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

Відключення світла 3 листопада: наслідки обстрілів та що варто знати

  • РФ масовано атакувала енергетику Україну вночі та вранці. Під ударом опинилися енергетичні об’єкти у 10 областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Житомирській, Рівненській, Одеській, Чернігівській, Чернівецькій, Хмельницькій та Харківській.
  • Найскладніша ситуація з електропостачанням – на Вінниччині, Житомирщині та Харківщині. Там унаслідок пошкодження обладнання порушені можливості передачі електроенергії споживачам.
  • Погодинні графіки для населення діють з 00:00 і до кінця доби, то які раніше вони застосовувалися в основному з 06:00.
  • Одночасно відключати планували від 0,5 до 4 груп споживачів, утім реальні обсяги обмежень вже перевищили план.
  • У Дніпрі, ймовірно, пошкоджено ТЕЦ.
  • На півдні Одещини Росія опівночі атакувала енергетичний об'єкт ДТЕК. Енергетики заявили про значні руйнування, а відновлення обладнання потребуватиме часу.
  • Харків частково залишився без тепла та гарячої води.
  • Внаслідок удару по Вінниччині багато населених пунктів без світла.
  • У Києві виникли проблеми із живленням електротранспорту, а графіки відключень не діють.
  • Тривають відключення за графіками для промисловості та бізнесу.
  • Тих, у кого є електроенергія, просять споживати її ощадливо. Обмежувати використання потужних електроприладів особливо рекомендується по вечорах.
  • Відключення відбуваються не через нестачу генерації – пошкодження підстанцій призвело до того, що енергосистема не може передати споживачам усю вироблену електроенергію.

Графіки відключення світла сьогодні: розклад та ситуація за регіонами

Київ

Зранку за командою "Укренерго" запроваджені екстрені відключення, повідомили в ДТЕК. Графіки не діють орієнтовно з 07:20.

Після стабілізації ситуації столиця повернеться до індивідуальних погодинних графіків. Річ у тім, що загального розкладу за групами в Києві не існує вже майже рік. А дізнатися свій розклад відключень можна лише за конкретною адресою:

Також зранку в столиці через зникнення напруги виникли проблеми з курсуванням електротранспорту. Зокрема:

  • було призупинено рух фунікулера;
  • не ходили тролейбуси №№ 4, 5, 6, 7, 11, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 28, 35, 39, 41;
  • без напруги лишились трамваї на маршрутах №№ 14 та 15.

Київська область

Аварійні відключення зачепили і Київщину. Графіки наразі не діють у всіх районах області.

Після стабілізації ситуації в енергосистемі область повернеться до відключень за розкладом. Утім, графіки на 3 листопада доволі жорсткі:

Відключення світла на Київщині 3 листопада.

Джерело: ДТЕК

Відключення світла на Київщині 3 листопада.

Джерело: ДТЕК

Вінницька область

Внаслідок нічної комбінованої ракетно-дронової атаки на Вінниччині пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури, повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна. Місцеві жителі повідомляють, що низка населених пунктів у області залишилися без світла.

"Ситуація в енергосистемі є дуже складною. У вашому регіоні застосовані аварійні відключення. Раніше оприлюднені графіки погодинних відключень наразі не діють", – зазначили в обленерго.

Відключення світла на Вінниччині 3 листопада.

Джерело: Вінницяобленерго

Черкаська область

Ще з 03:16 у Черкаській області застосовані графіки аварійних відключень (ГАВ). Важливо, що одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень (ГПВ):

  • 1.1 – 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00;
  • 1.2 – 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;
  • 2.1 – 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;
  • 2.2 – 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;
  • 3.1 – 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;
  • 3.2 – 03:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;
  • 4.1 – 02:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;
  • 4.2 – 02:00-04:00, 08:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;
  • 5.1 – 02:00-04:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;
  • 5.2 – 03:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;
  • 6.1 – 03:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;
  • 6.2 – 03:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00.

Одеська область

Опівночі РФ атакувала енергетичний обʼєкт на півдні Одеської області. "Руйнування значні. Відновлення обладнання потребуватиме часу. Енергетики почали роботи одразу, щойно це стало безпечно", – зазначили в ДТЕК.

У тих, у кого після російських ударів є світло, діють погодинні графіки. Порівняно з багатьма іншими регіонами, розклад доволі м'який:

Відключення світла на Одещині 3 листопада.

Джерело: ДТЕК

Відключення світла на Одещині 3 листопада.

Джерело: ДТЕК

Чернігівська область

Застосовано графік аварійних відключень (ГАВ). Раніше оприлюднений розклад не діє.

Дніпропетровська область

Діють екстрені відключення. Наразі погодинний розклад не застосовується.

Сумська область

Приблизно о 7 ранку командою "Укренерго" в регіоні запровадилиаварійні відключення. Розклад знеструмлень наразі не діяв.

Однак після 10:00 "Сумиобленерго" заявило про оновлення погодинного графіку відключень. Сумарна кількість часу без світла на Сумщині за добу сягає 16 годин.

Відключення світла на Сумщині 3 листопада.

Джерело: Сумиобленерго

Полтавська область

В області діють погодинні графіки. Утім, режим обмежень жорсткий:

  • з 00:00 по 01:00 – 0,5 черги;
  • з 01:00 по 03:30 – 1,5 черги;
  • з 03:30 по 09:00 – 3 черги;
  • з 09:00 по 23:59 – 4 черги.

Відключення світла на Полтавщині 3 листопада.

Джерело: Полтаваобленерго

Житомирська область

В області діють погодинні графіки. Розклад за обсягами такий:

  • з 03:00 до 06:00 – 2,5 черги;
  • з 06:00 до 08:00 – 3,5 черги;
  • з 08:00 до 22:00 – 4 черги;
  • з 22:00 до 24:00 – 3,5 черги.

Відключення світла на Житоми...

Джерело: Житомиробленерго

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Харківська область

Діють погодинні відключення світла. Попередній розклад такий:

  • 1.1 – 08:00-12:00, 19:00-22:00 (сумарно 7 годин);
  • 1.2 – 08:00-12:00, 19:00-22:00 (сумарно 7 годин);
  • 2.1 – 00:00-01:30, 08:30-12:00, 15:30-22:00 (сумарно 11,5 години);
  • 2.2 – 08:30-12:00, 15:30-22:00 (сумарно 10 годин);
  • 3.1 – 12:00-15:30, 19:00-24:00 (сумарно 8,5 години);
  • 3.2 – 12:00-15:30, 19:00-24:00 (сумарно 8,5 години);
  • 4.1 – 01:30-05:00, 08:30-15:30, 22:00-24:00 (сумарно 12,5 години);
  • 4.2 – 08:30-15:30, 22:00-24:00 (сумарно 9 годин);
  • 5.1 – 06:00-08:00, 15:30-19:00 (сумарно 5,5 години);
  • 5.2 – 06:00-08:00, 15:30-19:00 (сумарно 5,5 години);
  • 6.1 – 05:00-08:00, 12:00-19:00 (сумарно 10 годин);
  • 6.2 – 06:00-08:00, 12:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 11 годин).

Миколаївська область

Діють погодинні відключення електроенергії, причому лише з 9:00 до 22:00. Розклад м'якший, ніж у багатьох регіонах:

Відключення світла на Микола...

Джерело: Миколаївобленерго

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Запорізька область

Діють погодинні відключення. Графік було оновлено:

  • 1.1 – 09:00-13:00, 16:00-20:00 (сумарно 8 годин);
  • 1.2 – 09:00-13:00, 16:00-20:00 (сумарно 8 годин);
  • 2.1 – 06:30-09:30, 12:30-16:30, 19:30-22:30 (сумарно 10 годин);
  • 2.2 – 06:30-09:30, 12:30-16:30, 19:30-22:30 (сумарно 10 годин);
  • 3.1 – 06:30-09:30, 12:30-16:30, 19:30-22:30 (сумарно 10 годин);
  • 3.2 – 05:30-09:30, 12:30-16:30, 19:30-22:30 (сумарно 11 годин);
  • 4.1 – 09:00-13:00, 16:00-20:00 (сумарно 8 годин);
  • 4.2 – 09:00-13:00, 16:00-20:00 (сумарно 8 годин);
  • 5.1 – 09:00-13:00, 16:00-20:00 (сумарно 8 годин);
  • 5.2 – 09:00-13:00, 16:00-20:00 (сумарно 8 годин);
  • 6.1 – 06:30-09:30, 12:30-16:30, 19:30-22:30 (сумарно 10 годин);
  • 6.2 – 05:30-09:30, 12:30-16:30, 19:30-22:30 (сумарно 11 годин).

Графік відключення світла за вулицею: де знайти в 2026 році

На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго
Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запоріжжя www.zoe.com.ua/
Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті)
Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли)
Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента)
Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71
Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон та Херсонська область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті)

Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off
Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві не працюють на виробництво електроенергії три великі теплоелектроцентралі – ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які зазнали пошкоджень під час російської атаки 7 січня 2026 року. Через це столиця має обмежені можливості власної генерації, а швидко стабілізувати електропостачання не вдасться.

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