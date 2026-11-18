Графіки змінилися, світла стало менше: які відключення діють в Україні

У середу, 18 листопада, у більшості регіонів України відбуваються погодинні відключення світла. При цьому після 12:00 графіки в низці областей стали жорсткішими. Крім того, низка регіонів стикнулася з аварійними знеструмленнями, адже Росія не полишає атак на українську енергетику. Постраждали, зокрема, споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Рівненській та Черкаській областях.

Найскладніше, утім, на Харківщині та Дніпропетровщині. Про загальний стан енергетики повідомили в "Укренерго" та Міністерстві енергетики, а деталі та конкретні графіки публікують обленерго. Ситуацію також прокоментував прем'єр міністр України Сергій Корецький. OBOZ.UA слідкує за тим, що відбувається.

"Надзвичайно складною залишається ситуація на Дніпропетровщині та Харківщині. Енергетики роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання, однак повторні атаки суттєво ускладнюють ремонтні роботи. Ворог цілеспрямовано атакує енергооб’єкти, зокрема ті, на яких ремонт уже майже завершено", – зазначив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

Головне, що потрібно знати

Росія знову атакувала енергетику України: на Харківщині – високовольтну підстанцію, на Хмельниччині – лінію електропередач. Також є руйнування енергетичної інфраструктури в Житомирі.

Загалом з вересня РФ завдала понад 1000 ударів по енергетиці , переважно по високовольтних підстанціях.

, переважно по високовольтних підстанціях. У більшості регіонів України діють цілодобово графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості – графіки обмеження потужності.

Обмеження для населення заплановані в обсязі від 1 до 3 черг, тобто сумарно на добу світла може не бути по 4-16 годин. Фактичні ж відключення тим часом уже досягли 4 черг.

Що таке черги відключень і як вони працюють. Джерело: Укренерго

Через постійні російські атаки ситуація з електропостачанням може швидко змінюватися протягом дня, тож споживачам варто постійно перевіряти дані.

Світло може зникати одразу після повернення за графіками. Це аварійна ситуація, до якої призводить одночасне ввімкнення багатьох потужних приладів, пояснили в ДТЕК.

Відключення світла 18 листопада: графіки сьогодні

Київ

Діють стабілізаційні відключення електроенергії. Утім, загального розкладу за групами в Києві не існує вже майже рік. Тож, перевірити графіки можна лише за конкретною адресою:

чат-бот "ДТЕК Київські електромережі" – дозволяє перевірити інформацію про електропостачання;

офіційний сайт ДТЕК – потрібно вказати адресу, щоб отримати актуальні дані;

застосунок "Київ Цифровий" – також можна перевірити інформацію про відключення за своєю адресою;

гаряча лінія "Струм" за номером 1549 – можна дізнатися про застосування графіків, наявність світла за адресою та дії в разі відключення.

Крім того, у соцмережах повідомляють, що в Дарницькому районі у частини споживачів зникло світло поза графіками. Офіційно ці дані наразі не підтверджені.

Київська область

В області діють погодинні відключення електроенергії. ДТЕК не публікував загальний графік, однак неофіційні ресурси наводять такий зведений розклад:

Графік відключення світла 18... Джерело: pro.kyiv.ua Розгорнути

Запорізька область

Введено погодинні відключення. Графік змінився:

1.1 – 00:00-04:30, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 14,5 години);

1.2 – 00:00-04:30, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 11,5 години);

– 00:00-04:30, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 11,5 години); 2.1 – 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 10 годин);

– 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 10 годин); 2.2 – 00:00-01:30, 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 11,5 години);

– 00:00-01:30, 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 11,5 години); 3.1 – 04:00-09:00, 18:00-23:00 (сумарно 10 годин);

– 04:00-09:00, 18:00-23:00 (сумарно 10 годин); 3.2 – 04:00-09:00, 13:30-18:30 (сумарно 10 годин);

– 04:00-09:00, 13:30-18:30 (сумарно 10 годин); 4.1 – 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 10 годин);

– 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 10 годин); 4.2 – 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (сумарно 11 годин);

5.1 – 00:00-04:30, 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 14,5 години);

– 00:00-04:30, 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 14,5 години); 5.2 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:30-24:00 (сумарно 11,5 години);

– 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:30-24:00 (сумарно 11,5 години); 6.1 – 00:00-04:30, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 11,5 години);

– 00:00-04:30, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 11,5 години); 6.2 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 12 годин).

Дніпропетровська область

Діють графіки стабілізаційних відключень:

Графік відключення світла 18... Джерело: Yasno Розгорнути

Харківська область

Запроваджено аварійні відключення. Одночасно з ними діють і погодинні графіки:

1.1 – 05:30-09:00, 16:00-19:30 (сумарно 7 годин);

– 05:30-09:00, 16:00-19:30 (сумарно 7 годин); 1.2 – 05:30-09:00, 16:00-19:30, 23:00-24:00 (сумарно 8 годин);

– 05:30-09:00, 16:00-19:30, 23:00-24:00 (сумарно 8 годин); 2.1 – 05:30-09:00, 12:30-19:30 (сумарно 10,5 години);

– 05:30-09:00, 12:30-19:30 (сумарно 10,5 години); 2.2 – 05:30-09:00, 16:00-19:30 (сумарно 7 годин);

– 05:30-09:00, 16:00-19:30 (сумарно 7 годин); 3.1 – 00:00-02:00, 09:00-12:30, 16:00-23:00 (сумарно 12,5 години);

– 00:00-02:00, 09:00-12:30, 16:00-23:00 (сумарно 12,5 години); 3.2 – 00:00-02:00, 09:00-12:30, 16:00-23:00 (сумарно 12,5 години);

4.1 – 00:00-02:00, 05:30-12:30, 19:30-23:00 (сумарно 12,5 години);

– 00:00-02:00, 05:30-12:30, 19:30-23:00 (сумарно 12,5 години); 4.2 – 00:00-02:00, 09:00-12:30, 19:30-23:00 (сумарно 9 годин);

– 00:00-02:00, 09:00-12:30, 19:30-23:00 (сумарно 9 годин); 5.1 – 02:00-05:30, 12:30-16:00, 19:30-24:00 (сумарно 11,5 години);

– 02:00-05:30, 12:30-16:00, 19:30-24:00 (сумарно 11,5 години); 5.2 – 02:00-05:30, 12:30-16:00, 19:30-24:00 (сумарно 11,5 години);

– 02:00-05:30, 12:30-16:00, 19:30-24:00 (сумарно 11,5 години); 6.1 – 02:00-05:30, 09:00-16:00, 23:00-24:00 (сумарно 11,5 години);

– 02:00-05:30, 09:00-16:00, 23:00-24:00 (сумарно 11,5 години); 6.2 – 02:00-05:30, 12:30-16:00, 23:00-24:00 (сумарно 8 годин).

Полтавська область

У регіоні діють погодинні відключення з такими обсягами:

з 00:00 по 05:30 застосовується відключення в обсязі 2,5 черги;

з 05:30 по 09:30 – 2 черги;

з 09:00 по 10:30 – 2,5 черги;

10:30 по 11:30 – 3 черги.

з 11:30 по 23:59 – 4 черги.

Графік відключення світла 18... Джерело: Полтаваобленерго Розгорнути

Черкаська область

Запроваджено погодинні відключення. Загальний графік таки:

1.1 – 00:00-02:00, 06:00-08:00, 12:00-14:00, 17:00-19:00 (сумарно 8 годин);

– 00:00-02:00, 06:00-08:00, 12:00-14:00, 17:00-19:00 (сумарно 8 годин); 1.2 – 00:00-02:00, 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-21:00 (сумарно 9 годин);

– 00:00-02:00, 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-21:00 (сумарно 9 годин); 2.1 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 17:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 8 годин);

– 06:00-08:00, 12:00-14:00, 17:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 8 годин); 2.2 – 06:00-08:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 8 годин);

– 06:00-08:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 8 годин); 3.1 – 02:00-04:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 9 годин);

– 02:00-04:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 9 годин); 3.2 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 7 годин);

4.1 – 02:00-04:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 9 годин);

– 02:00-04:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 9 годин); 4.2 – 08:00-10:00, 14:00-17:00, 21:00-23:00 (сумарно 7 годин);

– 08:00-10:00, 14:00-17:00, 21:00-23:00 (сумарно 7 годин); 5.1 – 04:00-06:00, 10:00-12:00, 15:00-17:00 (сумарно 6 годин);

– 04:00-06:00, 10:00-12:00, 15:00-17:00 (сумарно 6 годин); 5.2 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 7 годин);

– 10:00-12:00, 16:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 7 годин); 6.1 – 04:00-06:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 23:00-24:00 (сумарно 7 годин);

– 04:00-06:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 23:00-24:00 (сумарно 7 годин); 6.2 – 10:00-12:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 7 годин).

Водночас у низці громад Черкащини графіки відрізняються. Зокрема, в частині Уманського району на період виконання аварійно-відновлювальних робіт застосовуються тимчасові індивідуальні графіки. Вони стосуються споживачів ВСП "Уманські енергетичні мережі"", Жашківської філії, Монастирищенської філії, Христинівської філії:

1.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин);

– 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин); 2.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин);

– 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин); 3.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин);

– 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин); 4.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин);

– 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин); 5.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин);

– 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин); 6.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин).

Одеська область

За наказом "Укренерго" діють погодинні відключення електроенергії. Зведений графік публікують лише неофіційно:

Графік відключення світла 18... Джерело: alerts.org.ua Розгорнути

Житомирська область

Діють оновлені погодинні графіки. Обсяг відключень електроенергії було збільшено:

з 08:00 до 12:00 – 3 черги;

з 12:00 до 12:30 – 2 черги;

з 12:30 до 14:00 – 3 черги;

з 14:00 до 22:00 – 2,5 черги;

з 22:00 до 24:00 – 2 черги.

Графік відключення світла 18... Джерело: Житомиробленерго Розгорнути

Хмельницька область

Застосовуються відключення світла за графіками. Орієнтовні години знеструмлень:

1.1 – 06:00-10:00, 14:00-18:00 (сумарно 8 годин);

– 06:00-10:00, 14:00-18:00 (сумарно 8 годин); 1.2 – 14:00-18:00 (сумарно 4 години);

2.1 – 22:00-24:00 (сумарно 2 години);

– 22:00-24:00 (сумарно 2 години); 2.2 – 10:00-14:00, 18:00-22:00 (сумарно 8 годин);

– 10:00-14:00, 18:00-22:00 (сумарно 8 годин); 3.1 – 22:00-24:00 (сумарно 2 години);

– 22:00-24:00 (сумарно 2 години); 3.2 – 18:00-22:00 (сумарно 4 години);

– 18:00-22:00 (сумарно 4 години); 4.1 – 06:00-10:00 (сумарно 4 години);

– 06:00-10:00 (сумарно 4 години); 4.2 – 18:00-22:00 (сумарно 4 години);

– 18:00-22:00 (сумарно 4 години); 5.1 – 14:00-18:00 (сумарно 4 години);

– 14:00-18:00 (сумарно 4 години); 5.2 – 14:00-18:00 (сумарно 4 години);

– 14:00-18:00 (сумарно 4 години); 6.1 – 10:00-14:00 (сумарно 4 години);

– 10:00-14:00 (сумарно 4 години); 6.2 – 18:00-22:00 (сумарно 4 години).

Чернігівська область

Внаслідок аварії на об'єкті електропостачання було знеструмлено близько 17 тисяч абонентів у Ніжині. У решті області діють відключення за графіками. Розклад такий:

Графік відключення світла 18... Джерело: Чернігівобленерго Розгорнути

Сумська область

Діють погодинні відключення. Водночас графік було оновлено – тепер світла може не бути сумарно до 16 годин за добу.

Графік відключення світла 18... Джерело: Сумиобленерго Розгорнути

Миколаївська область

У регіоні застосовуються погодинні графіки. Прогнозований розклад такий:

1.1 – 05:30-08:00 (сумарно 2,5 години);

– 05:30-08:00 (сумарно 2,5 години); 1.2 – 05:30-08:00, 15:00-18:30 (сумарно 6 годин);

– 05:30-08:00, 15:00-18:30 (сумарно 6 годин); 2.1 – 13:30-15:00, 22:00-00:00 (сумарно 3,5 години);

– 13:30-15:00, 22:00-00:00 (сумарно 3,5 години); 2.2 – 11:30-15:00, 18:30-22:00 (сумарно 7 годин);

– 11:30-15:00, 18:30-22:00 (сумарно 7 годин); 3.1 – 13:30-15:00, 18:30-22:00 (сумарно 5 годин);

– 13:30-15:00, 18:30-22:00 (сумарно 5 годин); 3.2 – 18:30-22:00 (сумарно 3,5 години);

– 18:30-22:00 (сумарно 3,5 години); 4.1 – 08:00-11:30 (сумарно 3,5 години);

– 08:00-11:30 (сумарно 3,5 години); 4.2 – 08:00-11:30, 15:00-18:30 (сумарно 7 годин);

5.1 – 11:30-15:00 (сумарно 3,5 години);

– 11:30-15:00 (сумарно 3,5 години); 5.2 – 15:00-18:30 (сумарно 3,5 години);

– 15:00-18:30 (сумарно 3,5 години); 6.1 – 15:00-18:30, 22:00-00:00 (сумарно 5,5 години);

– 15:00-18:30, 22:00-00:00 (сумарно 5,5 години); 6.2 – 18:30-22:00 (сумарно 3,5 години).

Де дізнатися свій графік та чергу відключення світла

На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні прискорилося зростання цін, серед іншого, дорожчаликомунальні послуги. За рік тарифи зросли загалом на 7,4%. Утім, не всі: вартість електроенергії залишилася на попередньому рівні, а водопостачання подорожчало одразу на 106,5%, тобто більш ніж удвічі.