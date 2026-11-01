Блекаут у Дніпрі.

Понад 70 аварійних бригад працюють третю добу: яка ситуація з відновленням електро- і водопостачання у Дніпрі

Станом на вечір суботи, 31 жовтня, у Дніпрі повернули світло ще 20 тисячам абонентів. Місто продовжувало оговтуватися від блекауту, який своїми ударами влаштували російські війська.

Відновлював роботу й "Дніпроводоканал". Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Незабаром відновлять водопостачання мешканцям обласного центру, які залишалися без води", – написав він.

Ганжа розповів, що вже третю добу понад 70 аварійних бригад без упину працюють над відновленням електропостачання на Дніпропетровщині.

На вечір 31 жовтня без світла залишалися майже 100 тисяч абонентів у Дніпровському, Кам’янському та Павлоградському районах області. Там пункти незламності перевели на цілодобовий режим роботи.

"Ворог уже третю добу атакує енергосистему області. Вона виснажена й залишається нестабільною. Прошу всіх ощадно споживати електроенергію. Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів. За можливості відкладіть їх використання у пікові години", – закликали в ОВА.

Ми писали про те, що в Дніпрі без електропостачання внаслідок російських атак залишалися десятки тисяч абонентів. Для цих людей у місті розгорнули Пункти надання допомоги Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Вони працюють на пʼяти локаціях.

Як повідомляв OBOZ.UA, ввечері у четвер, 29 жовтня, росіяни вкотре вдарили з повітря по Дніпру. Після чергового обстрілу у місті та частково у області зникло електропостачання. Також через відсутність електричного струму в обласному центрі почалися перебої з водопостачанням.

Станом на 30 жовтня, у частині регіонів України було запроваджено погодинні відключення електроенергії. У Дніпрі ж після російської атаки була дуже складна ситуація зі світлом, запровадили екстрені відключення, а мер міста оголосив про блекаут. Також графіки не діяли у Києві на правому березі та в деяких районах Киівщини.