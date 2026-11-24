Почалися аварійні відключення світла: графіки для всіх областей на 24 листопада
Який графік відключення світ...
Джерело: Getty Images
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У вівторок, 24 листопада, в частині регіонів Україні цілодобово діють графіки відключення світла. Їхній обсяг становить0,5-3,5 черги, що трохи менше, ніж напередодні. Водночас на Харківщині було запроваджено аварійні відключення.
Про загальний стан енергетики повідомили в "Укренерго" та Міністерстві енергетики. OBOZ.UA слідкує за тим, що відбувається.
"Через пошкодження обладнання внаслідок попередніх ворожих атак та зниження напруги у високовольтній мережі у Харківській області вимушено застосовуються аварійні відключення. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі", – зазначив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.
Головне, що потрібно знати
- Внаслідок обстрілів частина споживачів у Житомирській, Запорізькій, Рівненській, Харківській та Чернігівській областях залишається без електропостачання.
- З вечора планувалося, що світло вимикатимуть за графіками в обсязі від 0,5 до 3,5 черги. Тобто в пікові години можуть вимикати до понад половини споживачів одночасно.
- Крім населення, відключення стосуються промисловості та бізнесу.
- Протягом тижня Росія 100 разів цілеспрямовано атакувала українську енергетику.
- Актуальні графіки відключень радять перевіряти на офіційних сторінках операторів системи розподілу (обленерго).
- Після відновлення електропостачання можливі перепади напруги або повторні аварійні знеструмлення.
Відключення світла 24 листопада: графіки по областях
Київ
Діють погодинні графіки. Загального розкладу за всіма групами в Києві не існує вже майже рік. Тож, перевірити графіки можна виключно за конкретною адресою:
- чат-бот "ДТЕК Київські електромережі" – дозволяє перевірити інформацію про електропостачання;
- офіційний сайт ДТЕК – потрібно вказати адресу, щоб отримати актуальні дані;
- застосунок "Київ Цифровий" – також можна перевірити інформацію про відключення за своєю адресою;
- гаряча лінія "Струм" за номером 1549 – можна дізнатися про застосування графіків, наявність світла за адресою та дії в разі відключення.
Київська область
Діють відключення світла за графіками, однак зведеного розкладу ДТЕК не публікує. Неофіційні ресурси наводять такий розподіл за групами:
Графік відключення світла, Київська область.
Джерело: pro.kyiv.ua
Одеська область
Енергетики на Одещині намагаються стабілізувати ситуацію після масштабних обстрілів. У ДТЕК попередили: мережі надзвичайно вразливі до перевантажень.
"Тому маємо важливе прохання: коли у вас з’являється світло, не вмикайте всі електроприлади одночасно. Користуйтеся бойлерами, пральними машинами, обігрівачами та іншою потужною технікою по черзі", – заявили в компанії.
Загалом діють стабілізаційні відключення електроенергії. Орієнтовний розклад:
- 1.1 – 00:00-00:30, 08:00-10:30, 17:00-22:30 (сумарно 8,5 години);
- 1.2 – 00:00-00:30, 08:00-13:30, 17:00-21:00 (сумарно 10 годин);
- 2.1 – 00:00-00:30, 08:00-13:30, 17:00-21:00 (сумарно 10 годин);
- 2.2 – 00:00-00:30, 08:00-13:30, 17:00-21:00 (сумарно 10 годин);
- 3.1 – 00:00-01:00, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (сумарно 11,5 години);
- 3.2 – 00:00-03:00, 10:00-14:00, 20:30-24:00 (сумарно 10,5 години);
- 4.1 – 12:00-17:00 (сумарно 5 годин);
- 4.2 – 12:00-17:00, 20:30-24:00 (сумарно 8,5 години);
- 5.1 – 07:00-10:00, 13:30-17:00 (сумарно 6,5 години);
- 5.2 – 07:00-08:30, 13:30-20:30 (сумарно 8,5 години);
- 6.1 – 06:00-08:30, 13:30-20:30 (сумарно 9,5 години);
- 6.2 – 06:00-08:30, 13:30-20:30 (сумарно 9,5 години).
Дніпропетровська область
Ситуація залишається складною. У Дніпрі, Дніпровському, Самарівському, Камʼянському та Павлоградському районах введені екстрені відключення. Графіки тут не діють. У решті області – графіки стабілізаційних відключень:
Графік відключення світла, Д...
Джерело: Yasno
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Харківська область
Діють аварійні відключення. Одночасно з ними продовжуються і відключення за графіком:
- 1.1 – 00:00-01:30, 08:30-15:30, 19:00-22:30 (сумарно 12 годин);
- 1.2 – 00:00-01:30, 06:00-15:30, 19:00-22:30 (сумарно 14,5 години);
- 2.1 – 08:30-15:30, 19:00-22:30 (сумарно 10,5 години);
- 2.2 – 08:30-15:30, 19:00-22:30 (сумарно 10,5 години);
- 3.1 – 01:30-05:00, 08:30-15:30, 19:00-20:00, 22:30-24:00 (сумарно 13 годин);
- 3.2 – 01:30-05:00, 15:30-20:00, 22:30-24:00 (сумарно 9,5 години);
- 4.1 – 15:30-20:00, 22:30-24:00 (сумарно 6 годин);
- 4.2 – 15:30-19:00, 20:00-24:00 (сумарно 7,5 години);
- 5.1 – 05:00-08:30, 15:30-19:00 (сумарно 7 годин);
- 5.2 – 05:00-08:30, 15:30-19:00 (сумарно 7 годин);
- 6.1 – 06:00-08:30, 12:00-19:00 (сумарно 9,5 години);
- 6.2 – 06:00-08:30, 12:00-19:00, 22:30-24:00 (сумарно 11 годин).
Полтавська область
Діє погодинний графік із такими обсягами:
- з 00:00 по 06:00 застосовується відключення в обсязі 1 черги;
- з 06:00 по 12:00 – 2,5 черги;
- з 12:00 по 20:00 – 3,5 черги;
- з 20:00 по 23:59 – 2,5 черги.
Графік відключення світла, П...
Джерело: Полтаваобленерго
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Хмельницька область
Діє погодинний графік. Розклад було оновлено:
- 1.1 – 04:00-07:00, 12:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 10 годин);
- 1.2 – 01:00-04:00, 12:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 10 годин);
- 2.1 – 12:00-17:00 (сумарно 5 годин);
- 2.2 – 00:00-01:00, 12:00-17:00 (сумарно 6 годин);
- 3.1 – 06:00-10:00, 14:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 10 годин);
- 3.2 – 06:00-10:00, 14:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 11 годин);
- 4.1 – 06:00-10:00, 14:00-19:00 (сумарно 9 годин);
- 4.2 – 07:00-12:00, 16:00-20:00 (сумарно 9 годин);
- 5.1 – 08:00-12:00, 16:00-20:00 (сумарно 8 годин);
- 5.2 – 01:00-04:00, 10:00-14:00, 17:00-20:00 (сумарно 10 годин);
- 6.1 – 04:00-06:00, 10:00-14:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 11 годин);
- 6.2 – 00:00-01:00, 10:00-14:00, 18:00-22:00 (сумарно 9 годин).
Сумська область
Станом на ранок в області є знеструмлення через технологічні причини, унаслідок бойових дій і негоди:
- у Сумському та Охтирському районах;
- у місті Суми;
- на Конотопщині.
"Крім того, внаслідок бойових дій без електропостачання залишаються окремі споживачі. Здебільшого йдеться про прикордонні території, де проведення ремонтно-відновлювальних робіт ускладнене активними бойовими діями", – заявили в обленерго.
Загалом діють погодинні відключення. Графік передбачає, що світла може не бути сумарно до 13 годин за добу.
Графік відключення світла, Сумська область.
Джерело: Сумиобленерго
Вінницька область
У регіоні з 06:00 до 24:00 запроваджено погодинні відключення світла. Загальний розклад обленерго не публікує. Тож, знайти графік за конкретною адресою можна:
- у чат-боті у Viber;
- у чат-боті в Telegram;
- у розділі "Онлайн графік погодинних відключень" (доступний пошук по адресы, ЕІС коду та особовому рахунку);
- в особистому кабінеті на сайті обленерго.
Львівська область
Діє погодинний розклад. Утім, відключення заплановані не для всіх споживачів:
Графік відключення світла, Львівська область.
Джерело: Львівобленерго
Закарпаття
Запроваджено графіки відключень світла, діє погодинний режим. Графік такий:
Графік відключення світла, З...
Джерело: Закарпаттяобленерго
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Прикарпаття
Діють погодинні графіки. Розклад такий:
Графік відключення світла, І...
Джерело: Прикарпаттяобленерго
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Запорізька область
Введено погодинні відключення. Графік такий:
- 1.1 – 05:30-10:30, 14:30-19:30 (сумарно 10 годин);
- 1.2 – 00:00-04:30, 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 14,5 години);
- 2.1 – 16:00-20:30 (сумарно 4,5 години);
- 2.2 – 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (сумарно 11 годин);
- 3.1 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 10 годин);
- 3.2 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 23:30-24:00 (сумарно 10,5 години);
- 4.1 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 10 годин);
- 4.2 – 00:00-04:30, 11:30-16:30, 22:00-24:00 (сумарно 11,5 години);
- 5.1 – 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (сумарно 11 годин);
- 5.2 – 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 10 годин);
- 6.1 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 12 годин);
- 6.2 – 00:00-00:30, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 10,5 години).
Чернігівська область
Діють відключення за графіками. У розклад було внесено зміни:
- до 03:00 продовжили відключення для черги 4.2;
- з 03:00 до 06:00 додатково відключали чергу 3.2.
Графік відключення світла, Ч...
Джерело: Чернігівобленерго
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Черкаська область
Запроваджено погодинні відключення. Загальний оновлений графік такий:
- 1.1 – 10:00-13:00, 16:00-20:00, 23:00-24:00 (сумарно 8 годин);
- 1.2 – 06:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00, 23:00-24:00 (сумарно 9 годин);
- 2.1 – 06:00-08:00, 11:00-14:00, 16:00-19:00 (сумарно 8 годин);
- 2.2 – 06:00-08:00, 12:00-15:00, 17:00-20:00, 23:00-24:00 (сумарно 9 годин);
- 3.1 – 02:00-04:00, 08:00-10:00, 12:00-15:00, 18:00-20:00 (сумарно 9 годин);
- 3.2 – 08:00-11:00, 13:00-16:00, 19:00-21:00 (сумарно 8 годин);
- 4.1 – 00:00-02:00, 06:00-08:00, 13:00-16:00, 18:00-21:00 (сумарно 10 годин);
- 4.2 – 08:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-21:00 (сумарно 9 годин);
- 5.1 – 08:00-11:00, 14:00-17:00, 21:00-23:00 (сумарно 8 годин);
- 5.2 – 04:00-06:00, 11:00-13:00, 15:00-18:00, 21:00-23:00 (сумарно 9 годин);
- 6.1 – 08:00-11:00, 14:00-18:00, 20:00-22:00 (сумарно 9 годин);
- 6.2 – 11:00-13:00, 15:00-19:00, 21:00-23:00 (сумарно 8 годин).
У низці громад Черкащини графіки відрізняються. Зокрема, в частині Уманського району на період виконання аварійно-відновлювальних робіт застосовуються тимчасові індивідуальні графіки. Вони стосуються споживачів ВСП "Уманські енергетичні мережі", Жашківської філії, Монастирищенської філії, Христинівської філій:
- 1.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин);
- 2.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин);
- 3.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин);
- 4.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин);
- 5.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин);
- 6.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин).
Житомирська область
Діють погодинні графіки. Обсяг відключень електроенергії такий:
- з 00:00 до 06:00 – 0,5 черги;
- з 06:00 до 08:00 – 2 черги;
- з 08:00 до 12:00 – 2,5 черги;
- з 12:00 до 20:00 – 3,5 черги;
- з 20:00 до 22:00 – 2 черги;
- з 22:00 до 24:00 – 1,5 черги.
Графік відключення світла, Ж...
Джерело: Житомиробленерго
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Тернопільська область
Діють погодинні відключення. Як свідчать графіки за різними адресами у Тернополі, впродовж доби електроенергію вимикатимуть до трьох разів на добу – світла може не бути понад 8-9 годин. Переглянути свій графік та дізнатися до якої підчерги належить адреса можна на офіційному сайті обленерго.
Миколаївська область
У регіоні застосовуються погодинні графіки. Орієнтовний розклад такий:
- 1.1 – 05:30-07:30, 11:00-14:30, 18:00-21:30 (сумарно 9 годин);
- 1.2 – 00:00-00:30, 11:00-14:30, 18:00-21:30 (сумарно 7,5 години);
- 2.1 – 00:30-04:00, 07:30-11:00, 14:30-18:00, 21:30-22:30 (сумарно 11,5 години);
- 2.2 – 11:30-18:00, 21:30-00:00 (сумарно 9 годин);
- 3.1 – 00:00-00:30, 04:00-07:30, 11:00-14:30, 18:00-21:30 (сумарно 11 годин);
- 3.2 – 07:30-11:00, 14:30-18:00, 21:30-00:00 (сумарно 9,5 години);
- 4.1 – 00:00-00:30, 05:30-07:30, 14:30-20:30 (сумарно 8,5 години);
- 4.2 – 11:30-18:00, 21:30-00:00 (сумарно 9 годин);
- 5.1 – 00:00-00:30, 05:30-07:30, 11:00-18:00 (сумарно 9,5 години);
- 5.2 – 00:00-00:30, 07:30-11:00, 18:00-20:30 (сумарно 6,5 години);
- 6.1 – 07:30-14:30, 18:00-21:30 (сумарно 10,5 години);
- 6.2 – 00:00-00:30, 07:30-11:00, 14:30-20:30 (сумарно 10 годин).
Графік та черга відключень: де дізнатися в кожній області
На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:
Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні реалізують додаткові заходи для стабілізації водопостачання та роботи каналізації у великих містах. Це пов'язано зі зміною тактики держави-агресора Росії під час обстрілів енергтичної інфраструктури.
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