Почалися аварійні відключення світла: графіки для всіх областей на 24 листопада

У вівторок, 24 листопада, в частині регіонів Україні цілодобово діють графіки відключення світла. Їхній обсяг становить0,5-3,5 черги, що трохи менше, ніж напередодні. Водночас на Харківщині було запроваджено аварійні відключення.

Про загальний стан енергетики повідомили в "Укренерго" та Міністерстві енергетики. OBOZ.UA слідкує за тим, що відбувається.

"Через пошкодження обладнання внаслідок попередніх ворожих атак та зниження напруги у високовольтній мережі у Харківській області вимушено застосовуються аварійні відключення. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі", – зазначив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

Головне, що потрібно знати

Внаслідок обстрілів частина споживачів у Житомирській, Запорізькій, Рівненській, Харківській та Чернігівській областях залишається без електропостачання.

залишається без електропостачання. З вечора планувалося, що світло вимикатимуть за графіками в обсязі від 0,5 до 3,5 черги . Тобто в пікові години можуть вимикати до понад половини споживачів одночасно.

. Тобто в пікові години можуть вимикати до понад половини споживачів одночасно. Крім населення, відключення стосуються промисловості та бізнесу.

Протягом тижня Росія 100 разів цілеспрямовано атакувала українську енергетику.

Актуальні графіки відключень радять перевіряти на офіційних сторінках операторів системи розподілу (обленерго).

Після відновлення електропостачання можливі перепади напруги або повторні аварійні знеструмлення.

Відключення світла 24 листопада: графіки по областях

Київ

Діють погодинні графіки. Загального розкладу за всіма групами в Києві не існує вже майже рік. Тож, перевірити графіки можна виключно за конкретною адресою:

чат-бот "ДТЕК Київські електромережі" – дозволяє перевірити інформацію про електропостачання;

офіційний сайт ДТЕК – потрібно вказати адресу, щоб отримати актуальні дані;

застосунок "Київ Цифровий" – також можна перевірити інформацію про відключення за своєю адресою;

гаряча лінія "Струм" за номером 1549 – можна дізнатися про застосування графіків, наявність світла за адресою та дії в разі відключення.

Київська область

Діють відключення світла за графіками, однак зведеного розкладу ДТЕК не публікує. Неофіційні ресурси наводять такий розподіл за групами:

Графік відключення світла, Київська область. Джерело: pro.kyiv.ua

Одеська область

Енергетики на Одещині намагаються стабілізувати ситуацію після масштабних обстрілів. У ДТЕК попередили: мережі надзвичайно вразливі до перевантажень.

"Тому маємо важливе прохання: коли у вас з’являється світло, не вмикайте всі електроприлади одночасно. Користуйтеся бойлерами, пральними машинами, обігрівачами та іншою потужною технікою по черзі", – заявили в компанії.

Загалом діють стабілізаційні відключення електроенергії. Орієнтовний розклад:

1.1 – 00:00-00:30, 08:00-10:30, 17:00-22:30 (сумарно 8,5 години);

– 00:00-00:30, 08:00-10:30, 17:00-22:30 (сумарно 8,5 години); 1.2 – 00:00-00:30, 08:00-13:30, 17:00-21:00 (сумарно 10 годин);

– 00:00-00:30, 08:00-13:30, 17:00-21:00 (сумарно 10 годин); 2.1 – 00:00-00:30, 08:00-13:30, 17:00-21:00 (сумарно 10 годин);

– 00:00-00:30, 08:00-13:30, 17:00-21:00 (сумарно 10 годин); 2.2 – 00:00-00:30, 08:00-13:30, 17:00-21:00 (сумарно 10 годин);

– 00:00-00:30, 08:00-13:30, 17:00-21:00 (сумарно 10 годин); 3.1 – 00:00-01:00, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (сумарно 11,5 години);

– 00:00-01:00, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (сумарно 11,5 години); 3.2 – 00:00-03:00, 10:00-14:00, 20:30-24:00 (сумарно 10,5 години);

4.1 – 12:00-17:00 (сумарно 5 годин);

– 12:00-17:00 (сумарно 5 годин); 4.2 – 12:00-17:00, 20:30-24:00 (сумарно 8,5 години);

– 12:00-17:00, 20:30-24:00 (сумарно 8,5 години); 5.1 – 07:00-10:00, 13:30-17:00 (сумарно 6,5 години);

– 07:00-10:00, 13:30-17:00 (сумарно 6,5 години); 5.2 – 07:00-08:30, 13:30-20:30 (сумарно 8,5 години);

– 07:00-08:30, 13:30-20:30 (сумарно 8,5 години); 6.1 – 06:00-08:30, 13:30-20:30 (сумарно 9,5 години);

– 06:00-08:30, 13:30-20:30 (сумарно 9,5 години); 6.2 – 06:00-08:30, 13:30-20:30 (сумарно 9,5 години).

Дніпропетровська область

Ситуація залишається складною. У Дніпрі, Дніпровському, Самарівському, Камʼянському та Павлоградському районах введені екстрені відключення. Графіки тут не діють. У решті області – графіки стабілізаційних відключень:

Графік відключення світла, Д... Джерело: Yasno Розгорнути

Харківська область

Діють аварійні відключення. Одночасно з ними продовжуються і відключення за графіком:

1.1 – 00:00-01:30, 08:30-15:30, 19:00-22:30 (сумарно 12 годин);

– 00:00-01:30, 08:30-15:30, 19:00-22:30 (сумарно 12 годин); 1.2 – 00:00-01:30, 06:00-15:30, 19:00-22:30 (сумарно 14,5 години);

– 00:00-01:30, 06:00-15:30, 19:00-22:30 (сумарно 14,5 години); 2.1 – 08:30-15:30, 19:00-22:30 (сумарно 10,5 години);

2.2 – 08:30-15:30, 19:00-22:30 (сумарно 10,5 години);

– 08:30-15:30, 19:00-22:30 (сумарно 10,5 години); 3.1 – 01:30-05:00, 08:30-15:30, 19:00-20:00, 22:30-24:00 (сумарно 13 годин);

– 01:30-05:00, 08:30-15:30, 19:00-20:00, 22:30-24:00 (сумарно 13 годин); 3.2 – 01:30-05:00, 15:30-20:00, 22:30-24:00 (сумарно 9,5 години);

– 01:30-05:00, 15:30-20:00, 22:30-24:00 (сумарно 9,5 години); 4.1 – 15:30-20:00, 22:30-24:00 (сумарно 6 годин);

– 15:30-20:00, 22:30-24:00 (сумарно 6 годин); 4.2 – 15:30-19:00, 20:00-24:00 (сумарно 7,5 години);

– 15:30-19:00, 20:00-24:00 (сумарно 7,5 години); 5.1 – 05:00-08:30, 15:30-19:00 (сумарно 7 годин);

– 05:00-08:30, 15:30-19:00 (сумарно 7 годин); 5.2 – 05:00-08:30, 15:30-19:00 (сумарно 7 годин);

– 05:00-08:30, 15:30-19:00 (сумарно 7 годин); 6.1 – 06:00-08:30, 12:00-19:00 (сумарно 9,5 години);

– 06:00-08:30, 12:00-19:00 (сумарно 9,5 години); 6.2 – 06:00-08:30, 12:00-19:00, 22:30-24:00 (сумарно 11 годин).

Полтавська область

Діє погодинний графік із такими обсягами:

з 00:00 по 06:00 застосовується відключення в обсязі 1 черги;

з 06:00 по 12:00 – 2,5 черги;

з 12:00 по 20:00 – 3,5 черги;

з 20:00 по 23:59 – 2,5 черги.

Графік відключення світла, П... Джерело: Полтаваобленерго Розгорнути

Хмельницька область

Діє погодинний графік. Розклад було оновлено:

1.1 – 04:00-07:00, 12:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 10 годин);

– 04:00-07:00, 12:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 10 годин); 1.2 – 01:00-04:00, 12:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 10 годин);

– 01:00-04:00, 12:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 10 годин); 2.1 – 12:00-17:00 (сумарно 5 годин);

– 12:00-17:00 (сумарно 5 годин); 2.2 – 00:00-01:00, 12:00-17:00 (сумарно 6 годин);

– 00:00-01:00, 12:00-17:00 (сумарно 6 годин); 3.1 – 06:00-10:00, 14:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 10 годин);

– 06:00-10:00, 14:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 10 годин); 3.2 – 06:00-10:00, 14:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 11 годин);

– 06:00-10:00, 14:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 11 годин); 4.1 – 06:00-10:00, 14:00-19:00 (сумарно 9 годин);

4.2 – 07:00-12:00, 16:00-20:00 (сумарно 9 годин);

– 07:00-12:00, 16:00-20:00 (сумарно 9 годин); 5.1 – 08:00-12:00, 16:00-20:00 (сумарно 8 годин);

– 08:00-12:00, 16:00-20:00 (сумарно 8 годин); 5.2 – 01:00-04:00, 10:00-14:00, 17:00-20:00 (сумарно 10 годин);

– 01:00-04:00, 10:00-14:00, 17:00-20:00 (сумарно 10 годин); 6.1 – 04:00-06:00, 10:00-14:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 11 годин);

– 04:00-06:00, 10:00-14:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 11 годин); 6.2 – 00:00-01:00, 10:00-14:00, 18:00-22:00 (сумарно 9 годин).

Сумська область

Станом на ранок в області є знеструмлення через технологічні причини, унаслідок бойових дій і негоди:

у Сумському та Охтирському районах;

у місті Суми;

на Конотопщині.

"Крім того, внаслідок бойових дій без електропостачання залишаються окремі споживачі. Здебільшого йдеться про прикордонні території, де проведення ремонтно-відновлювальних робіт ускладнене активними бойовими діями", – заявили в обленерго.

Загалом діють погодинні відключення. Графік передбачає, що світла може не бути сумарно до 13 годин за добу.

Графік відключення світла, Сумська область. Джерело: Сумиобленерго

Вінницька область

У регіоні з 06:00 до 24:00 запроваджено погодинні відключення світла. Загальний розклад обленерго не публікує. Тож, знайти графік за конкретною адресою можна:

у чат-боті у Viber;

у чат-боті в Telegram;

у розділі "Онлайн графік погодинних відключень" (доступний пошук по адресы, ЕІС коду та особовому рахунку);

в особистому кабінеті на сайті обленерго.

Львівська область

Діє погодинний розклад. Утім, відключення заплановані не для всіх споживачів:

Графік відключення світла, Львівська область. Джерело: Львівобленерго

Закарпаття

Запроваджено графіки відключень світла, діє погодинний режим. Графік такий:

Графік відключення світла, З... Джерело: Закарпаттяобленерго Розгорнути

Прикарпаття

Діють погодинні графіки. Розклад такий:

Графік відключення світла, І... Джерело: Прикарпаттяобленерго Розгорнути

Запорізька область

Введено погодинні відключення. Графік такий:

1.1 – 05:30-10:30, 14:30-19:30 (сумарно 10 годин);

– 05:30-10:30, 14:30-19:30 (сумарно 10 годин); 1.2 – 00:00-04:30, 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 14,5 години);

– 00:00-04:30, 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 14,5 години); 2.1 – 16:00-20:30 (сумарно 4,5 години);

2.2 – 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (сумарно 11 годин);

– 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (сумарно 11 годин); 3.1 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 10 годин);

– 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 10 годин); 3.2 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 23:30-24:00 (сумарно 10,5 години);

– 04:00-09:00, 13:00-18:00, 23:30-24:00 (сумарно 10,5 години); 4.1 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 10 годин);

– 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 10 годин); 4.2 – 00:00-04:30, 11:30-16:30, 22:00-24:00 (сумарно 11,5 години);

– 00:00-04:30, 11:30-16:30, 22:00-24:00 (сумарно 11,5 години); 5.1 – 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (сумарно 11 годин);

– 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (сумарно 11 годин); 5.2 – 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 10 годин);

6.1 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 12 годин);

– 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 12 годин); 6.2 – 00:00-00:30, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 10,5 години).

Чернігівська область

Діють відключення за графіками. У розклад було внесено зміни:

до 03:00 продовжили відключення для черги 4.2;

з 03:00 до 06:00 додатково відключали чергу 3.2.

Графік відключення світла, Ч... Джерело: Чернігівобленерго Розгорнути

Черкаська область

Запроваджено погодинні відключення. Загальний оновлений графік такий:

1.1 – 10:00-13:00, 16:00-20:00, 23:00-24:00 (сумарно 8 годин);

– 10:00-13:00, 16:00-20:00, 23:00-24:00 (сумарно 8 годин); 1.2 – 06:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00, 23:00-24:00 (сумарно 9 годин);

– 06:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00, 23:00-24:00 (сумарно 9 годин); 2.1 – 06:00-08:00, 11:00-14:00, 16:00-19:00 (сумарно 8 годин);

– 06:00-08:00, 11:00-14:00, 16:00-19:00 (сумарно 8 годин); 2.2 – 06:00-08:00, 12:00-15:00, 17:00-20:00, 23:00-24:00 (сумарно 9 годин);

– 06:00-08:00, 12:00-15:00, 17:00-20:00, 23:00-24:00 (сумарно 9 годин); 3.1 – 02:00-04:00, 08:00-10:00, 12:00-15:00, 18:00-20:00 (сумарно 9 годин);

3.2 – 08:00-11:00, 13:00-16:00, 19:00-21:00 (сумарно 8 годин);

– 08:00-11:00, 13:00-16:00, 19:00-21:00 (сумарно 8 годин); 4.1 – 00:00-02:00, 06:00-08:00, 13:00-16:00, 18:00-21:00 (сумарно 10 годин);

– 00:00-02:00, 06:00-08:00, 13:00-16:00, 18:00-21:00 (сумарно 10 годин); 4.2 – 08:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-21:00 (сумарно 9 годин);

– 08:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-21:00 (сумарно 9 годин); 5.1 – 08:00-11:00, 14:00-17:00, 21:00-23:00 (сумарно 8 годин);

– 08:00-11:00, 14:00-17:00, 21:00-23:00 (сумарно 8 годин); 5.2 – 04:00-06:00, 11:00-13:00, 15:00-18:00, 21:00-23:00 (сумарно 9 годин);

– 04:00-06:00, 11:00-13:00, 15:00-18:00, 21:00-23:00 (сумарно 9 годин); 6.1 – 08:00-11:00, 14:00-18:00, 20:00-22:00 (сумарно 9 годин);

– 08:00-11:00, 14:00-18:00, 20:00-22:00 (сумарно 9 годин); 6.2 – 11:00-13:00, 15:00-19:00, 21:00-23:00 (сумарно 8 годин).

У низці громад Черкащини графіки відрізняються. Зокрема, в частині Уманського району на період виконання аварійно-відновлювальних робіт застосовуються тимчасові індивідуальні графіки. Вони стосуються споживачів ВСП "Уманські енергетичні мережі", Жашківської філії, Монастирищенської філії, Христинівської філій:

1.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин);

– 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин); 2.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин);

3.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин);

– 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин); 4.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин);

– 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин); 5.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин);

– 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин); 6.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин).

Житомирська область

Діють погодинні графіки. Обсяг відключень електроенергії такий:

з 00:00 до 06:00 – 0,5 черги;

з 06:00 до 08:00 – 2 черги;

з 08:00 до 12:00 – 2,5 черги;

з 12:00 до 20:00 – 3,5 черги;

з 20:00 до 22:00 – 2 черги;

з 22:00 до 24:00 – 1,5 черги.

Графік відключення світла, Ж... Джерело: Житомиробленерго Розгорнути

Тернопільська область

Діють погодинні відключення. Як свідчать графіки за різними адресами у Тернополі, впродовж доби електроенергію вимикатимуть до трьох разів на добу – світла може не бути понад 8-9 годин. Переглянути свій графік та дізнатися до якої підчерги належить адреса можна на офіційному сайті обленерго.

Миколаївська область

У регіоні застосовуються погодинні графіки. Орієнтовний розклад такий:

1.1 – 05:30-07:30, 11:00-14:30, 18:00-21:30 (сумарно 9 годин);

– 05:30-07:30, 11:00-14:30, 18:00-21:30 (сумарно 9 годин); 1.2 – 00:00-00:30, 11:00-14:30, 18:00-21:30 (сумарно 7,5 години);

– 00:00-00:30, 11:00-14:30, 18:00-21:30 (сумарно 7,5 години); 2.1 – 00:30-04:00, 07:30-11:00, 14:30-18:00, 21:30-22:30 (сумарно 11,5 години);

– 00:30-04:00, 07:30-11:00, 14:30-18:00, 21:30-22:30 (сумарно 11,5 години); 2.2 – 11:30-18:00, 21:30-00:00 (сумарно 9 годин);

– 11:30-18:00, 21:30-00:00 (сумарно 9 годин); 3.1 – 00:00-00:30, 04:00-07:30, 11:00-14:30, 18:00-21:30 (сумарно 11 годин);

3.2 – 07:30-11:00, 14:30-18:00, 21:30-00:00 (сумарно 9,5 години);

– 07:30-11:00, 14:30-18:00, 21:30-00:00 (сумарно 9,5 години); 4.1 – 00:00-00:30, 05:30-07:30, 14:30-20:30 (сумарно 8,5 години);

– 00:00-00:30, 05:30-07:30, 14:30-20:30 (сумарно 8,5 години); 4.2 – 11:30-18:00, 21:30-00:00 (сумарно 9 годин);

– 11:30-18:00, 21:30-00:00 (сумарно 9 годин); 5.1 – 00:00-00:30, 05:30-07:30, 11:00-18:00 (сумарно 9,5 години);

– 00:00-00:30, 05:30-07:30, 11:00-18:00 (сумарно 9,5 години); 5.2 – 00:00-00:30, 07:30-11:00, 18:00-20:30 (сумарно 6,5 години);

– 00:00-00:30, 07:30-11:00, 18:00-20:30 (сумарно 6,5 години); 6.1 – 07:30-14:30, 18:00-21:30 (сумарно 10,5 години);

– 07:30-14:30, 18:00-21:30 (сумарно 10,5 години); 6.2 – 00:00-00:30, 07:30-11:00, 14:30-20:30 (сумарно 10 годин).

Графік та черга відключень: де дізнатися в кожній області

На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні реалізують додаткові заходи для стабілізації водопостачання та роботи каналізації у великих містах. Це пов'язано зі зміною тактики держави-агресора Росії під час обстрілів енергтичної інфраструктури.