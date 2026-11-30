Названо тариф на газ із 1 грудня 2026 року: скільки українцям доведеться платити за 1 кубометр

З 1 грудня 2026 року українці-клієнти "Нафтогазу" (а таких по країні переважна більшість) платитимуть за газ за поточним тарифом – 7,96 грн/кубометр. Ба більше, найближчим часом підвищення тарифів очікувати не варто – адже такою ж ціна буде щонайменше до 30 квітня 2027 року.

Про це повідомили у самому "Нафтогазі". Там зазначили:

Саме до цього терміну продовжено дію тарифного плану "Фіксований".

Платити за газ потрібно, як і раніше, щомісяця. Термін – до 25 числа наступного місяця.

"Тарифний план "Фіксований". Ціна за кубічний метр: 7,96 грн. Строк дії: до 30 квітня 2027 р.", – йдеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що, крім чинних абонентів, до тарифу можуть підключитися нові клієнти ГК "Нафтогаз України". Для цього їм потрібно вибрати тарифний план "Фіксований" у заяві про приєднання.

Українцям із газовими плитами порадили встановити корисний прилад

Водночас, українцям, чиї будинки й квартири обладнані газовими плитами, рекомендують встановити сигналізатор газу. Це пристрій, що забезпечує постійний контроль якості повітря. Ціни на нього варіюються від 1 335 до 2 400 грн.

Річ у тім, визнали в газопостачальній компанії "Нафтогаз України", що можливість витоку газу є завжди. А тому прилад буде корисним для всіх споживачів газу:

Як трубопровідного.

Так і балонного.

Принцип роботи сигналізатора, пояснили фахівці, полягає в тому, що він безперервно аналізує повітря в приміщенні. І якщо рівень газу стає небезпечним, лунає гучне звукове оповіщення.

"Пристрій реагує на небезпечну концентрацію газу на початковій стадії. Деякі моделі можуть автоматично перекривати подачу газу, активувати вентиляцію чи інші системи безпеки, щоб уникнути вибуху або отруєння", – пояснили газівники принцип роботи приладу.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас побутова техніка може споживати електроенергію навіть тоді, коли не працює – однак лише якщо підключена до розетки. Адже в такому разі вона перебуває в режимі очікування.