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Київ і сім областей сидять без світла по годинах: які графіки діють 22 жовтня

Ксенія Капустинська

Відключення світла в Україні. Ілюстрація.

Джерело: Getty Images

У четвер, 22 жовтня в частині регіонів запроваджено погодинні відключення електроенергії – зокрема, в Києві, на Київщині, у Сумській, Полтавській, Черкаській, Житомирській, Харківській і Чернігівській областях.

Про загальний режим відключень населення заявили в "Укренерго", а деталі та конкретні графіки публікують обленерго в своїх регіонах. OBOZ.UA слідкує за ситуацією.

Що важливо знати про відключення світла 22 жовтня

  • Для населення графіки діють з 6:00 до 23:59, одночасно відключають до 25% споживачів (2 групи по 12,5% кожна). 
  • Також тривають відключення за графіками для промисловості та бізнесу.
  • Енергетики загалом не виключають застосування аварійних відключень.
  • Тих, у кого є електроенергія, просять споживати її ощадливо – зокрема, обмежити використання потужних електроприладів.
  • Причина введення обмежень – наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

Відключення електроенергії по регіонах: які графіки

Київ

У Києві, незважаючи на наслідки масованої російської атаки, діють погодинні графіки відключень світла. Загального графіку відключень за групами споживачів для столиці, утім, не існує ще з минулої зими – тоді були введені індивідуальні графіки для будинків. Дізнатися свій графік можна лише за конкретною адресою:

Київська область

У частині Бучанського району зникло світло через локальну аварію в мережі. У решті районів тривають погодинні відключення, які розпочалися о шостій ранку.

Відключення світла на Київщині 22 жовтня.

Джерело: ДТЕК

Відключення світла на Київщині 22 жовтня.

Джерело: ДТЕК

Полтавська область

За даними обленерго, згідно з погодинним графіком, обсяг відключень у Полтавській області 22 жовтня становить:

  • з 06:00 до 08:00 – 1 черга;
  • з 08:00  до 22:00 – 2 черги;
  • з 22:00 до 23:59 – 1 черга.

Відключення світла на Полтавщині 22 жовтня.

Джерело: Полтаваобленерго

Черкаська область

З 06:00 до 24:00 застосовано графіки погодинних відключень (ГПВ). Планові години відсутності електропостачання:

  • 1.1 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 6 годин);
  • 1.2 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 6 годин);
  • 2.1 – 12:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години);
  • 2.2 – 12:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години);
  • 3.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00 (сумарно 4 години);
  • 3.2 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);
  • 4.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00 (сумарно 4 години);
  • 4.2 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);
  • 5.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);
  • 5.2 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);
  • 6.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);
  • 6.2 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин).

Сумська область

Діють відключення світла за погодинним розкладом. Максимальна тривалість одного відключення становить 4 години, сумарна за добу – 8 годин.

Відключення світла на Сумщині 22 жовтня.

Джерело: Сумиобленерго

Житомирська область

В регіоні продовжуються погодинні відключення. Графіки запроваджено з 6 ранку, а розподіл за групами такий:

Відключення світла на Житомирщині 22 жовтня.

Джерело: Житомиробленерго

Харківська область

"Харківобленерго" опублікувало перелік черг за адресами. Також відомі орієнтовні години відсутності електропостачання на 22 жовтня:

    • 1.1 – 13:00-16:30 (сумарно 3,5 години);
    • 1.2 – 13:00-16:30 (сумарно 3,5 години);
    • 2.1 – 13:00-16:30 (сумарно 3,5 години);
    • 2.2 – 13:00-16:30 (сумарно 3,5 години);
    • 3.1 – 08:00-09:30, 16:30-20:00 (сумарно 5 годин);
    • 3.2 – 08:00-09:30, 16:30-20:00 (сумарно 5 годин);
    • 4.1 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (сумарно 7 годин);
    • 4.2 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (сумарно 7 годин);
    • 5.1 – 09:30-13:00, 20:00-24:00 (сумарно 7,5 години);
    • 5.2 – 09:30-13:00, 20:00-24:00 (сумарно 7,5 години);
    • 6.1 – 09:30-13:00, 20:00-22:00 (сумарно 5,5 години);
    • 6.2 – 09:30-13:00, 20:00-22:00 (сумарно 5,5 години).

    Чернігівська область

    В області діє графік погодинних відключень. У разі зміни ситуації обленерго може переписати розподіл за групами.

    Відключення світла на Чернігівщині 22 жовтня.

    Джерело: Чернігівобленерго

    Графік відключення за вулицею в кожній області: де знайти

    На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:

    Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго
    Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
    Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
    Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
    Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
    Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
    Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
    Запоріжжя www.zoe.com.ua/
    Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
    Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
    Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
    Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті)
    Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
    Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
    Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
    Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
    Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли)
    Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента)
    Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71
    Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
    Херсон та Херсонська область

    https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті)

    Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new
    Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off
    Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
    Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

    Як повідомляв OBOZ.UA, протягом місяця (з 18 вересня до 19 жовтня) Україна щодня не лише купувала електроенергію за кордоном, але й продавала її країнам Європи. Експорт при цьому відбувався у нічні години – лише тоді, коли в енергосистемі фіксувався надлишок струму.

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