Київ і сім областей сидять без світла по годинах: які графіки діють 22 жовтня
Відключення світла в Україні. Ілюстрація.
Джерело: Getty Images
У четвер, 22 жовтня в частині регіонів запроваджено погодинні відключення електроенергії – зокрема, в Києві, на Київщині, у Сумській, Полтавській, Черкаській, Житомирській, Харківській і Чернігівській областях.
Про загальний режим відключень населення заявили в "Укренерго", а деталі та конкретні графіки публікують обленерго в своїх регіонах. OBOZ.UA слідкує за ситуацією.
Що важливо знати про відключення світла 22 жовтня
- Для населення графіки діють з 6:00 до 23:59, одночасно відключають до 25% споживачів (2 групи по 12,5% кожна).
- Також тривають відключення за графіками для промисловості та бізнесу.
- Енергетики загалом не виключають застосування аварійних відключень.
- Тих, у кого є електроенергія, просять споживати її ощадливо – зокрема, обмежити використання потужних електроприладів.
- Причина введення обмежень – наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.
Відключення електроенергії по регіонах: які графіки
Київ
У Києві, незважаючи на наслідки масованої російської атаки, діють погодинні графіки відключень світла. Загального графіку відключень за групами споживачів для столиці, утім, не існує ще з минулої зими – тоді були введені індивідуальні графіки для будинків. Дізнатися свій графік можна лише за конкретною адресою:
Київська область
У частині Бучанського району зникло світло через локальну аварію в мережі. У решті районів тривають погодинні відключення, які розпочалися о шостій ранку.
Відключення світла на Київщині 22 жовтня.
Джерело: ДТЕК
Відключення світла на Київщині 22 жовтня.
Джерело: ДТЕК
Полтавська область
За даними обленерго, згідно з погодинним графіком, обсяг відключень у Полтавській області 22 жовтня становить:
- з 06:00 до 08:00 – 1 черга;
- з 08:00 до 22:00 – 2 черги;
- з 22:00 до 23:59 – 1 черга.
Відключення світла на Полтавщині 22 жовтня.
Джерело: Полтаваобленерго
Черкаська область
З 06:00 до 24:00 застосовано графіки погодинних відключень (ГПВ). Планові години відсутності електропостачання:
- 1.1 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 6 годин);
- 1.2 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 6 годин);
- 2.1 – 12:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години);
- 2.2 – 12:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години);
- 3.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00 (сумарно 4 години);
- 3.2 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);
- 4.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00 (сумарно 4 години);
- 4.2 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);
- 5.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);
- 5.2 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);
- 6.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);
- 6.2 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин).
Сумська область
Діють відключення світла за погодинним розкладом. Максимальна тривалість одного відключення становить 4 години, сумарна за добу – 8 годин.
Відключення світла на Сумщині 22 жовтня.
Джерело: Сумиобленерго
Житомирська область
В регіоні продовжуються погодинні відключення. Графіки запроваджено з 6 ранку, а розподіл за групами такий:
Відключення світла на Житомирщині 22 жовтня.
Джерело: Житомиробленерго
Харківська область
"Харківобленерго" опублікувало перелік черг за адресами. Також відомі орієнтовні години відсутності електропостачання на 22 жовтня:
- 1.1 – 13:00-16:30 (сумарно 3,5 години);
- 1.2 – 13:00-16:30 (сумарно 3,5 години);
- 2.1 – 13:00-16:30 (сумарно 3,5 години);
- 2.2 – 13:00-16:30 (сумарно 3,5 години);
- 3.1 – 08:00-09:30, 16:30-20:00 (сумарно 5 годин);
- 3.2 – 08:00-09:30, 16:30-20:00 (сумарно 5 годин);
- 4.1 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (сумарно 7 годин);
- 4.2 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (сумарно 7 годин);
- 5.1 – 09:30-13:00, 20:00-24:00 (сумарно 7,5 години);
- 5.2 – 09:30-13:00, 20:00-24:00 (сумарно 7,5 години);
- 6.1 – 09:30-13:00, 20:00-22:00 (сумарно 5,5 години);
- 6.2 – 09:30-13:00, 20:00-22:00 (сумарно 5,5 години).
Чернігівська область
В області діє графік погодинних відключень. У разі зміни ситуації обленерго може переписати розподіл за групами.
Відключення світла на Чернігівщині 22 жовтня.
Джерело: Чернігівобленерго
Графік відключення за вулицею в кожній області: де знайти
На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:
Як повідомляв OBOZ.UA, протягом місяця (з 18 вересня до 19 жовтня) Україна щодня не лише купувала електроенергію за кордоном, але й продавала її країнам Європи. Експорт при цьому відбувався у нічні години – лише тоді, коли в енергосистемі фіксувався надлишок струму.