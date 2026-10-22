Київ і сім областей сидять без світла по годинах: які графіки діють 22 жовтня

У четвер, 22 жовтня в частині регіонів запроваджено погодинні відключення електроенергії – зокрема, в Києві, на Київщині, у Сумській, Полтавській, Черкаській, Житомирській, Харківській і Чернігівській областях.

Про загальний режим відключень населення заявили в "Укренерго", а деталі та конкретні графіки публікують обленерго в своїх регіонах. OBOZ.UA слідкує за ситуацією.

Що важливо знати про відключення світла 22 жовтня

Для населення графіки діють з 6:00 до 23:59 , одночасно відключають до 25% споживачів (2 групи по 12,5% кожна).

, одночасно відключають (2 групи по 12,5% кожна). Також тривають відключення за графіками для промисловості та бізнесу.

Енергетики загалом не виключають застосування аварійних відключень.

Тих, у кого є електроенергія, просять споживати її ощадливо – зокрема, обмежити використання потужних електроприладів.

Причина введення обмежень – наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

Відключення електроенергії по регіонах: які графіки

Київ

У Києві, незважаючи на наслідки масованої російської атаки, діють погодинні графіки відключень світла. Загального графіку відключень за групами споживачів для столиці, утім, не існує ще з минулої зими – тоді були введені індивідуальні графіки для будинків. Дізнатися свій графік можна лише за конкретною адресою:

у чат-боті;

на сайті;

у застосунку "Київ Цифровий".

Київська область

У частині Бучанського району зникло світло через локальну аварію в мережі. У решті районів тривають погодинні відключення, які розпочалися о шостій ранку.

Відключення світла на Київщині 22 жовтня. Джерело: ДТЕК

Відключення світла на Київщині 22 жовтня. Джерело: ДТЕК

Полтавська область

За даними обленерго, згідно з погодинним графіком, обсяг відключень у Полтавській області 22 жовтня становить:

з 06:00 до 08:00 – 1 черга;

з 08:00 до 22:00 – 2 черги;

з 22:00 до 23:59 – 1 черга.

Відключення світла на Полтавщині 22 жовтня. Джерело: Полтаваобленерго

Черкаська область

З 06:00 до 24:00 застосовано графіки погодинних відключень (ГПВ). Планові години відсутності електропостачання:

1.1 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 6 годин);

– 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 6 годин); 1.2 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 6 годин);

– 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 6 годин); 2.1 – 12:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години);

– 12:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години); 2.2 – 12:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години);

– 12:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години); 3.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00 (сумарно 4 години);

– 10:00-12:00, 16:00-18:00 (сумарно 4 години); 3.2 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);

– 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин); 4.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00 (сумарно 4 години);

– 10:00-12:00, 16:00-18:00 (сумарно 4 години); 4.2 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);

5.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);

– 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин); 5.2 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);

– 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин); 6.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);

– 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин); 6.2 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин).

Сумська область

Діють відключення світла за погодинним розкладом. Максимальна тривалість одного відключення становить 4 години, сумарна за добу – 8 годин.

Відключення світла на Сумщині 22 жовтня. Джерело: Сумиобленерго

Житомирська область

В регіоні продовжуються погодинні відключення. Графіки запроваджено з 6 ранку, а розподіл за групами такий:

Відключення світла на Житомирщині 22 жовтня. Джерело: Житомиробленерго

Харківська область

"Харківобленерго" опублікувало перелік черг за адресами. Також відомі орієнтовні години відсутності електропостачання на 22 жовтня:

1.1 – 13:00-16:30 (сумарно 3,5 години);

– 13:00-16:30 (сумарно 3,5 години); 1.2 – 13:00-16:30 (сумарно 3,5 години);

– 13:00-16:30 (сумарно 3,5 години); 2.1 – 13:00-16:30 (сумарно 3,5 години);

– 13:00-16:30 (сумарно 3,5 години); 2.2 – 13:00-16:30 (сумарно 3,5 години);

– 13:00-16:30 (сумарно 3,5 години); 3.1 – 08:00-09:30, 16:30-20:00 (сумарно 5 годин);

– 08:00-09:30, 16:30-20:00 (сумарно 5 годин); 3.2 – 08:00-09:30, 16:30-20:00 (сумарно 5 годин);

– 08:00-09:30, 16:30-20:00 (сумарно 5 годин); 4.1 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (сумарно 7 годин);

– 06:00-09:30, 16:30-20:00 (сумарно 7 годин); 4.2 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (сумарно 7 годин);

– 06:00-09:30, 16:30-20:00 (сумарно 7 годин); 5.1 – 09:30-13:00, 20:00-24:00 (сумарно 7,5 години);

5.2 – 09:30-13:00, 20:00-24:00 (сумарно 7,5 години);

– 09:30-13:00, 20:00-24:00 (сумарно 7,5 години); 6.1 – 09:30-13:00, 20:00-22:00 (сумарно 5,5 години);

– 09:30-13:00, 20:00-22:00 (сумарно 5,5 години); 6.2 – 09:30-13:00, 20:00-22:00 (сумарно 5,5 години).

Чернігівська область

В області діє графік погодинних відключень. У разі зміни ситуації обленерго може переписати розподіл за групами.

Відключення світла на Чернігівщині 22 жовтня. Джерело: Чернігівобленерго

Графік відключення за вулицею в кожній області: де знайти

На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, протягом місяця (з 18 вересня до 19 жовтня) Україна щодня не лише купувала електроенергію за кордоном, але й продавала її країнам Європи. Експорт при цьому відбувався у нічні години – лише тоді, коли в енергосистемі фіксувався надлишок струму.