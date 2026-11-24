Краматорськ може повністю залишитися без води: директор водоканалу назвав найгірший сценарій

Місто Краматорськ (Донецька область) може повністю залишитися без централізованого водопостачання, якщо ситуація з інфраструктурою та безпекою продовжить погіршуватися, а альтернативні джерела води зможуть забезпечити лише 10-15% мешканців. За словами директора водоканалу Валентина Яковенка, підприємство має ресурси для відновлення системи, однак стабілізація водопостачання залежить насамперед від припинення бойових дій.

Про це він розповів в інтерв'ю медіа. За його словами, ситуація з водою останнім часом суттєво погіршилася, а можливості комунальників підтримувати стабільну роботу системи дедалі більше обмежуються безпековими обставинами.

Краматорськ може залишитися без централізованого водопостачання

За словами Яковенка, найгірший сценарій для міста – повна відсутність централізованого водопостачання, як це вже сталося в сусідніх населених пунктах. У разі подальшого погіршення ситуації мешканцям доведеться покладатися на альтернативні джерела води, які, однак, не здатні покрити потреби більшості населення.

Яковенко пояснив, що в Краматорську є підземні води, свердловини та приватні колодязі, проте їхні можливості обмежені географічними особливостями міста. Зокрема, підземний водоносний горизонт доступний переважно у старій частині Краматорська.

У районах, розташованих вище, де висота сягає понад 100 метрів, немає ані свердловин, ані ручних колонок. Тому, за оцінкою керівника підприємства, альтернативне водозабезпечення зможе покрити потреби лише 10-15% жителів. У разі повного припинення централізованої подачі води більшість мешканців опиниться в надзвичайно складних умовах, оскільки доступних резервних джерел для них фактично немає.

Вода подається не в усі райони міста

Наразі централізоване водопостачання в Краматорську зберігається, однак ситуація в різних частинах міста суттєво відрізняється. В одних районах вода з'являється щодня, в інших її немає зовсім. Комунальники намагаються компенсувати перебої, підвозячи воду та використовуючи доступні точки роздачі.

За словами Яковенка, підприємство щодня отримує та подає близько 3000 кубометрів води, однак цього недостатньо, щоб забезпечити стабільне водопостачання всіх районів. Там, де централізована подача відсутня, мешканці можуть користуватися колонками, свердловинами, приватними колодязями або купувати воду. Також допомогу надають донорські організації, які розвозять воду, зокрема для пенсіонерів і малозабезпечених людей.

Втім, доставити воду в усі райони міста не вдається. Частина територій через загрозу атак фактично стала недоступною для комунальників, тому вони не можуть гарантувати ані регулярне підвезення, ані інформацію про ситуацію з водою там.

Чому водопостачання опинилося під загрозою

Критична ситуація склалася через кілька факторів одночасно. Серед основних проблем директор водоканалу називає пошкодження інфраструктури, відсутність електроенергії та небезпеку для працівників, які змушені ремонтувати мережі під загрозою російських атак.

За його словами, погіршення почалося ще навесні, а наприкінці літа та на початку осені ситуація стала критичною. Особливо різке загострення відбулося протягом останніх трьох-чотирьох тижнів. Комунальники не можуть повноцінно відновлювати пошкоджені об'єкти, навіть якщо знають, що саме потрібно зробити.

Причина – небезпека для ремонтних бригад, які можуть стати ціллю російських дронів. В окремих випадках працівники водоканалу не мають можливості дістатися до місця аварії. Території, які раніше вдавалося відвідувати за сприятливих умов, нині перетворюються на закриті зони, куди комунальники більше не ризикують їхати.

Попри складну ситуацію, у водоканалі наголошують, що технічні та кадрові ресурси для відновлення системи водопостачання є. Проблема полягає не у відсутності обладнання чи фахівців, а в безпековій ситуації та бойових діях.

На тлі критичної ситуації в місті звучать і заклики до організованої евакуації цивільного населення. Журналіст Юрій Бутусов заявив, що Краматорськ і Слов'янськ щодня зазнають атак російських дронів, внаслідок яких гинуть мирні мешканці. Він наголосив на необхідності проведення спеціальної евакуаційної операції та закликав, щоб відповідальність за її організацію взяла на себе Ставка Верховного головнокомандувача.

Своєю чергою, Ігор Жданов також закликав владу та військову адміністрацію невідкладно організувати евакуацію жителів Краматорська, зокрема родин із дітьми, а також працівників комунальних служб. За його словами, ситуація в місті погіршується щотижня, будинки залишаються без опалення, вода та електроенергія можуть зникати на кілька діб або довше.

Додаткову небезпеку становлять російські ракетні та авіаційні удари по житлових кварталах, а також дрони, які атакують людей на вулицях і ремонтні бригади. Жданов зазначає, що частина мешканців уже виїжджає, однак у місті залишаються люди, які не можуть евакуюватися самостійно, тому їм необхідно організувати допомогу з виїздом.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, державні ПриватБанк і Ощадбанк закрили свої відділення у одному з найбільших місті на Сході України – у Краматорську. Останнє представництво "Привату" припинило працювати з 13 листопада, а банки "Ощаду" закрилися 16 листопада.